Теперь в форме: работников столичных судов обязали носить мундиры с погонами

Работников столичных судов обязали носить форменную одежду с погонами. Как рассказали «Газете.Ru» в Мосгорсуде, им уже начали выдавать форменное обмундирование.

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«Погоны в форме используются для определения классного чина государственного гражданского служащего, кем являются сотрудники аппарата, согласно Таблице соотношения классных чинов федеральной государственной гражданской службы, воинских и специальных званий, классных чинов юстиции, классных чинов прокурорских работников (Приложение к Указу Президента РФ от 01 февраля 2005 года №113)», — сообщили в ведомстве.

Ранее о введении формы сообщал источник ТАСС в судебной системе. «Не так давно в московских районных судах все помощники судей стали появляться на рабочем месте и перед СМИ в новой форме. Из-за постепенного финансирования не все судебные работники надели мундиры, однако перевести весь судебный аппарат на новую форму одежды планируется в ближайшее время», — отмечал собеседник агентства.

По его словам, данную инициативу выдвинул новый председатель Мосгорсуда Михаил Птицын.

Так, в начале апреля в новой форме с погонами с на плечах, на которых размещены три маленькие звезды, появилась пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина на первом заседании по уголовному дела в отношении братьев Магомедовых, обвиняемых в мошенничестве и организации преступного строительства.

Закон не предусматривает единую форму для работников судов. В связи с этим судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова удивилась инициативе Михаила Птицына.

«Это очень смешно. Мне 85 лет, но я про погоны никогда ничего не слышала, никогда их не носили. Да и в целом, единой формы у судебных работников никогда не было — только судьи должны носить мантии во время суда», — сказала она «Газете.Ru».

При этом Telegram-канал «Mash» сообщил, что из регионального бюджета на новую форму работникам судов выделили лишь три тысячи рублей, в то время как в среднем такой комплект стоит в два раза больше. По данным канала, сотрудникам приходится самим доплачивать за форму.

В Мосгорсуде эту информацию опровергли. «В настоящее время сотрудники аппарата получают форменное обмундирование, оплачиваемое работодателем», — сообщили там «Газете.Ru».

Отметим, что вскоре единая форма для работников судов может появиться во всей России — соответствующий законопроект рассмотрят в первом чтении в мае 2021 года. Он был внесен в Госдуму Верховным Судом еще в 2016 году. В ВС предполагают, что форма повысит престиж судебной службы.

Помимо форменного обмундирования, проект предусматривает введение на законодательном уровне особого вида государственной службы — судебной службы. Также реформой планируется модернизировать организацию деятельности аппаратов судов, а также ввести льготы и другие меры материального обеспечения для судебных работников.