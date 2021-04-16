«Пандемия сильно ударила по индустрии»: каким будет отдых в летних лагерях

«Рост цен – необходимость»

В 2021 году выросла стоимость путевок в детские лагеря, сообщили «Газете.Ru» в онлайн-сервисе по бронированию путевок в центры детского отдыха InCamp. «В среднем можно говорить о росте стоимости путевок от 5 до 15% в зависимости от направлений», — сказали там.

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Данную информацию подтвердили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). «Да, цены выросли. Но повышение ценника не принесет лагерям дополнительный доход. Это просто необходимость, так как выросли цены на продукты и другие статьи расхода. Главная цель лагерей сейчас — выжить с минимальными потерями, приблизить их к нулю», — пояснила «Газете.Ru» вице-президент РСТ Ольга Санаева.

Она подчеркнула, что лагеря при ценообразовании практически не учитывают убытки, вызванные пандемией. «Тогда бы рост цен мог достигать и 80%. Сейчас же просто пытаются сохранить объекты. Чтобы покрыть убытки прошлого года, может потребоваться около пяти лет», — уточнила собеседница издания.

Справки, проверки и невозможность уехать

Согласно новому распоряжению Минпросвещения РФ, чтобы заехать в лагерь, ребенок должен иметь сведения о прививках и перенесенных заболеваниях, а также медицинскую справку об отсутствии в течение 21 дня до момента заезда контакта с инфекционными больными, в том числе коронавирусной инфекцией.

В детском туроператоре Мосгортур отметили: несмотря на просьбы организаторов отдыха, покидать территорию лагеря во время смены (как правило, длится 21 день) в 2021 году ни детям, ни проживающим там сотрудникам будет нельзя.

«Проживание персонала не в лагере допускается только при условии проведения еженедельных тестов на COVID-19», — сообщили «Газете.Ru» в организации.

В Минпросвещения между тем сообщили, что во всех лагерях будут стараться обеспечить детям максимальную безопасность от COVID-19. Так, перед открытием каждой смены будет проводиться генеральная уборка всех помещений, ежедневно будет дезинфицироваться воздух, а детям и сотрудниками каждый день будут измерять температуру.

«Кроме того, предполагается максимальное соблюдение дистанции в помещениях. Например, за каждым отрядом закрепляется отдельное помещение. Мероприятия в большинстве случаев будут проводиться на открытом воздухе», — подчеркнули в министерстве.

Вместе с тем персонал пищеблоков лагерей будет обеспечен средствами индивидуальной защиты, а с детьми будет вестись работа по гигиеническому воспитанию. «Предусмотрена незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела до приезда родителей (опекунов) или скорой помощи», — отметили в ведомстве.

25% лагерей не пережили пандемию

Из-за пандемии COVID-19 порядка 25% коммерческих лагерей в России были вынуждены закрыться, сообщила вице-президент РСТ.

«Кроме того, в каждом из лагерей в зависимости от финансовой ситуации проводились увольнения и оптимизации»,

— отметила она.

Согласно приказу Минпросвещения РФ, в 2021 году заполняемость лагерей не должна превышать 75%. В Мосгортуре подчеркнули, что при самом оптимистичном прогнозе лагеря посетят 4,2 млн детей. «Тем не менее очевидно, что доковидный уровень охвата детским организованным отдыхом в этом году достигнут не будет — пандемия сильно ударила по индустрии. Кроме того, некоторые родители могут опасаться отправлять ребенка в лагерь, боясь, что он может заразиться», — рассказали в организации.

Ранее директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус сообщил, что при нынешних карантинных ограничениях лагерь в течение текущего года примет около 12 тыс. детей. В то же время в МДЦ «Артек» в 2021 году планируется организовать отдых более чем для 32 тыс. ребят.

При этом часть коммерческих лагерей уже набрала необходимое количество отдыхающих и приостановила бронирование, сообщили в InCamp. Связано это в первую очередь с обеспечением отдыхом детей, которые не смогли воспользоваться путевками в прошлом году, так как тогда часть регионов приостановила отдых в детских лагерях.

«Прогнозируем рост спроса ближе к лету, поскольку часть клиентов предпочитает оплачивать путевки непосредственно перед заездом. На текущий момент спрос не дотягивает до показателей 2019 года, но отставание ежедневно сокращается», — заключили в организации.