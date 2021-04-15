Сажает картошку, встречает гостей: скопинский маньяк пожаловался на одиночество

Прошло полтора месяца после того, как скопинский маньяк вышел из тюрьмы — он уже влился в привычную жизнь. Занялся огородом, где он посадил картошку, а также на днях принимал у себя в гостях родственников, пишет «Mash».

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Однако Виктору Мохова по-прежнему одиноко, признался он Telegram-каналу: общаться ему особо не с кем, телевизора и домашних животных дома нет.

«Нашей сотруднице (молодой и красивой) предложил осмотреть свой подвал», — говорится в публикации «Mash».

Между тем 15 апреля 2021 года в Скопинском районном суде Рязанской области прошло рассмотрение иска об ужесточении надзора за Моховым — полиция просила ограничить его общение с журналистами, использование интернета, а также посещение кафе и баров.

Иск поступил в суд из-за того, что Мохов на следующий день после выхода из тюрьмы нарушил условия освобождения, не отметившись в ОМВД. Также правоохранителей смутило его интервью Ксении Собчак, в котором маньяк сообщил, что вновь «займется» одной из своих жертв.

Тем не менее судья лишь обязал Мохова чаще отмечаться в полиции. «Суд частично удовлетворил иск полиции, дополнив ранее установленные ограничения обязательной явкой два раза в месяц в ОМВД «Скопинский» для регистрации, а всего четыре раза в месяц. В остальном отказали», — сообщили в Скопинском суде.

Мохов в суд не явился, вместе с судьей в заседании участвовал прокурор, который также поддержал частичное удовлетворение иска полиции. Во время разговора с Telegram-каналом «Mash» Мохов уточнил, что сами силовики сказали, что ему можно не являться в суд. Также он отметил, что такие разбирательства после выхода из тюрьмы он терпит из-за разговора с Собчак.

Бывшая пленница маньяка Екатерина Мартынова в свою очередь возмущена решением суда. «Я в шоке, что ему ничего не запретили, я очень надеялась [на удовлетворение иска в полном объеме]. То, что он совершал в 2000-х годах с нами, и то, что в 2021 году он говорит об этом, для меня — одинаковое зло.

Я считаю, что он вообще не имеет права ни говорить, ни общаться с журналистами, ни пользоваться интернетом», — сказала она ТАСС, уточнив, что накануне встречалась со следователями в связи с опубликованными ранее публичными высказываниями Мохова.

Напомним, что в сентябре 2000 года вместе со своей сообщницей Еленой Бадукиной Мохов предложил 14 -летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома. Жертв напоили алкоголем со снотворным и отвезли в построенный маньяком бункер.

В заточении девушки провели 3 года и 7 месяцев. Все это время Мохов насиловал их, а когда жертвы сопротивлялись, морил их голодом, держал в темноте, бил резиновым шлангом, распылял в помещении слезоточивый газ. Когда девушки его слушались, он обращался с ними «хорошо» — купил им телевизор, магнитофон, краски, стал приносить книги. Однажды Мохов выдал им пачку старых журналов, на которых были написаны данные их получателя — это позволило узницам выяснить, как зовут мужчину и где они находятся.

Самохина родила от Мохова двоих сыновей 6 ноября 2001 года и 6 июня 2003 года — младенцев Мохов подкинул в подъезды соседских жилых домов.

Освободили девушек только в 2004 году, тогда же и на 17 лет Мохова отправили в тюрьму. 3 марта 2021 года мужчина покинул места лишения свободы и вернулся в дом, где когда-то держал пленниц.

Суд на шесть лет запретил Мохову посещать места проведения спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий. Кроме того, ему нельзя пребывать вне своего места жительства с 22:00 до 06:00, за исключением времени нахождения на работе, а также ему запрещено выезжать за пределы Скопинского района без разрешения полиции.