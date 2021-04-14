«Не принадлежал заповеднику»: в Хабаровском крае ищут убийц тигра

В России сократилось число случаев браконьерства, однако нелегальный отлов до сих пор остается главной угрозой для амурских тигров, сообщили «Газете.Ru» в центре «Амурский тигр», который занимается сохранением и изучением этого подвида. Там считают, что именно браконьеры убили тигра, труп которого ранее обнаружили в национальном парке «Анюйский» в Хабаровском крае.

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«За последние годы среднегодовое количество случаев браконьерства сократилось. Еще 7-10 лет назад их было 50-60, сейчас мы говорим о 10-15. Однако, несмотря на определенные успехи на этом направлении, браконьерство — все еще большая проблема», — сказал пресс-секретарь центра Андрей Шоршин.

Вместе с тем он отметил, что браконьеров стали чаще задерживать.

«Каждый случай получает широкую огласку и повышенное внимание со стороны правоохранительных органов, СМИ и общества. Кроме того, с 2019 года увеличились сроки лишения свободы за незаконную добычу видов, внесенных в Красную книгу. Теперь преступникам грозит до 8 лет лишения свободы и штраф до 2 млн рублей»,

— уточнил Шоршин.

13 апреля в реке Анюй труп амурского тигра с отрубленной головой нашли сотрудники национального парка «Анюйский». В центре «Амурский тигр» предполагают, что голову от тела злоумышленники могли отделить либо для продажи, либо чтобы сокрыть огнестрельные ранения.

Андрей Шоршин отмечает: тигр не принадлежал заповеднику, его тело ледоходом занесло по течению реки и прибило к берегу.

«Предстоит провести экспертизу, в ходе которой надо установить, как долго тигр находился в воде и исходя из этого строить какие-то дальнейшие предположения. Пока информации крайне мало», — сообщил он.

Тело животного отправят в Уссурийскую лабораторию для экспертизы. «За ним приехал представитель автономного некоммерческого общества Центр «Амурский тигр», — уточнил руководитель национального парка «Анюйский» Степан Кириллин. — Он должен доставить труп животного в специализированную лабораторию, где будет установлено время его гибели и причина».

«Тигры скрытные, таинственные животные и если каких-то особей мы знаем «в лицо» — ввиду их отличительных особенностей: необычный размер, прохождение через систему реабилитации, наличия их в базах данных (рисунки на теле у всех тигров отличаются) и так далее — то по многим тиграм такой информации пока нет. Поэтому про обнаруженного тигра пока у нас информации нет. Известно только, что это взрослый самец», — рассказал в свою очередь Шоршин.

По факту произошедшего проверку начала Амурская природоохранная прокуратура. «Хабаровским межрайонным природоохранным прокурором с привлечением специалистов ФГБУ «Заповедное Приамурье» и работников национального парка «Анюйский» организованы проверочные мероприятия по многочисленным публикациям в СМИ о гибели в Хабаровском крае амурского тигра», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, согласно информации ФГБУ «Заповедное Приамурье», куда входит нацпарк, возбуждено уголовное дело.

Амурский тигр занесен в Международную красную книгу – это один из редчайших хищников планеты. По данным Минприроды РФ, на 2020 года, общая численность этих хищников в РФ составляет около 600 особей.

Ранее, 23 сентября 2020 года, в Амурской области был найден еще один убитый амурский тигр по имени Павлик. «Останки животного были обнаружены вечером возле села Новостепановка Свободненского района», — сообщал Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.

Местонахождение тигра определили по GPS-сигналу, писал в своем Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов. «Еще 8 сентября пропал GPS-сигнал с его (тигра Павлика) ошейника. Последний раз сигнал фиксировали в Свободненском районе, на поиски краснокнижного хищника незамедлительно выехали специалисты управления по охране животного мира», — рассказывал он.

В региональном управлении по охране животного мира заявляли, что преступление – дело рук браконьеров. По данному факту возбудили по статье «Незаконная добыча животного, занесенного в Красную книгу РФ».

Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края в феврале 2019 года. Елену и Павлика доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье, а их мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Позже подросших Павлика и Елену 15 мая 2019 года доставили в вольер в тайге Амурской области — 23 мая тигров выпустили на волю.