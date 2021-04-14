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В Москве поймали подозреваемого в убийстве наследника Деда Хасана

СК сообщил о задержании предполагаемого убийцы вора в законе Алика Рыжего

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Сотрудники Следственного комитета на месте убийства Альберта Рыжего Сотрудники Следственного комитета на месте убийства Альберта Рыжего
Сотрудники Следственного комитета на месте убийства Альберта Рыжего

Сотрудники Следственного комитета на месте убийства Альберта Рыжего

СК РФ/YouTube
В Москве задержали предполагаемого убийцу вора в законе Али Гейдарова. По данным силовиков, вскоре подозреваемый будет доставлен в СК для следственных действий, а в его укрытии проводится обыск. Прорабатываются две версии резонансного убийства в фитнес-центре элитного жилого комплекса «Алые паруса» — месть за еще одно убийство криминального авторитета и месть за возможное сотрудничество с силовиками.
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Мужчина, подозреваемый в убийстве вора в законе Альберта Рыжего (настоящее имя Али Гейдаров), задержан в Москве сотрудниками правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлию Иванову сообщает РИА «Новости».

В квартире, где прятался предполагаемый киллер, проводятся обыски. Самого мужчину вскоре доставят в подразделение СК на допрос. Совместно с ФСБ и МВД были быстро установлены личность и местонахождение подозреваемого. СМИ отмечали, что стрелял в Гейдарова некий уроженец Азербайджана по имени Талех.

Сообщалось также, что пистолет подозреваемый мог сбросить в автобусе, следовавшем к станции метро «Сокол».

«Водитель автобуса 26-го маршрута, осматривая салон после очередного рейса на конечной остановке близ метро «Сокол», обнаружил в салоне, за сиденьем у окна, предметы, похожие на пистолет, магазин и патроны», — сообщил сайт mk.ru.

В автобусе подозреваемый поменялся куртками с неизвестным пассажиром, который позже вышел на конечной остановке у метро «Сокол». Позже куртка была обнаружена в мусорке.

По данным mk.ru, прорабатываются две версии убийства Алика Рыжего.

Во-первых, представители воровского мира могли отомстить ему за сотрудничество с правоохранительными органами, говорится в материале. Он мог выйти по УДО в обмен на показания на неких криминальных авторитетов.

Во-вторых, Алик Рыжий считался в преступном мире заказчиком убийства азербайджанского вора в законе Надира Салифова, застреленного в конце прошлого лета в отеле в Анталии. Салифов не признавал Гейдарова как вора в законе.

Убийство произошло 12 апреля в фитнес-центре в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве. Убийца пронес в здание пистолет, после чего подошел к тренировавшемуся Гейдарову и сделал два выстрела в затылок.

Момент убийства был заснят камерами видеонаблюдения. В зале находились свидетели, убежавшие оттуда, когда раздались выстрелы. Примечательно, что Гейдаров был в спортзале с личной охраной.

Агентство «Прайм Крайм» ранее сообщило, что Алик Рыжий был коронован в 2012 году кланом знаменитого вора в законе Деда Хасана. Он стал одним из последних его крестников перед убийством авторитета. Гейдаров был трижды судим за грабежи, вымогательство, нанесение побоев и хулиганство. Из ИК-3 в республике Марий Эл погибший вышел в июне прошлого года – на 13 месяцев раньше положенного срока.

Убийство Алика Рыжего стало первым убийством вора в законе в Москве с момента покушения на Деда Хасана в 2013 году.

Али Мусейб-оглы Гейдаров родился в Азербайджане в 1981 году, в 1996 году переехал в Архангельскую область, где помогал «старшим» торговать цветами и фруктами. Кроме того, в составе ОПГ «Комсомольская» он промышлял разбоем и воровством.

В 2000 году Ломоносовский суд Архангельска осудил Гейдарова на пять лет условно за грабеж и вымогательство. Спустя два года суд дал ему шесть лет уже реального срока за нанесение побоев, грабеж и похищение документов.

Третий срок – полугодовой – Гейдаров получил в 2008 году за хулиганство и подделку документов. В 2014 году он был арестован и отправлен в СИЗО за попытку мошенничества при продаже автомобиля. Преступники заманивали потерпевших посредством размещения в интернете объявлений о продаже дорогостоящего внедорожника по привлекательной цене, после чего наивные покупатели оставались без денег и машины.

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