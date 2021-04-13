«Катастрофа с вином»: заморозки во Франции ударят по кошельку россиян

В России вырастут цены на французское вино из-за потери урожая винограда, вызванной серьезными заморозками во Франции. Об этом «Газете.Ru» сообщил представитель виноторговой компании Alianta Group.

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«Повышения цен нам не избежать. Но только осенью-зимой станет понятно, насколько сильно пострадал урожай. Сложнее всего, безусловно, маленьким бутиковым винодельням, для которых любой дефицит ощутим», — сказали в компании.

Вместе с тем в группе компаний Simple допустили снижение объемов поставок французского вина в Россию, однако отметили, что говорить о росте цен пока преждевременно.

«Если говорить о возможном изменении объема поставок в РФ, то мы вполне допускаем его небольшое снижение. Однако говорить о росте цен пока рано. Во-первых, они не меняются молниеносно, а, во-вторых, полная картина будет ясна после инвентаризации полученного объема вина — новые прайc-листы рассылаются в начале следующего года.

Кроме того, не стоит забывать, что до сбора урожая еще долгих четыре месяца, и предсказать, что произойдет далее, практически невозможно,

— сообщил «Газете.Ru» член совета директоров Simple Group, винный эксперт Сандро Хатиашвили.

Ранее виноградарь Изабель Перро из Божоле заявила, что из-за потери урожая поднимет цены на свои вина на 15%, чтобы компенсировать убытки. Как сказала она The Daily Telegraph, «это единственное решение для получения дохода в этом году».

Еще на прошлой неделе на виноградниках во Франции засверкали свечи и небольшие костры, над некоторыми даже воспарили вертолеты — французы пытались сделать все, чтобы спасти от мороза недавно сформировавшиеся бутоны на виноградных лозах.

close Emmanuel Macron/Twitter

Похолодание стало особенно губительным для растений, так как случилось сразу после резкой оттепели. Ночью температура воздуха опускалась до -8℃.

К тому времени, когда холод покинул Францию, по виноградникам уже был нанесен сокрушительный удар — пострадали 80% из общего числа, в том числе те, что располагаются в долине Роны, Бордо, Бургундии, Шампани и Луаре, сообщил газете Le Figaro президент Национального комитета виноделов Жан-Мари Барильер.

Почки растений «стали коричневыми, как у табака», делился с газетой The Times винодел из Бургундии Кристиан Бельвиль. «Раньше мы говорили, что у нас заморозки бывают раз в 30 лет. А теперь за один год трижды. Это ужасно», — добавил он.

Жан-Мари Барильер назвал морозы, охватившие Францию на прошлой неделе, «одними из самых серьезных за последние десятилетия». Еще рано давать финансовую оценку ущерба, но, по его словам, уже точно можно констатировать: урожай 2021 года будет «очень небольшим».

В винодельческом совете Кот-дю-Рон тем временем прогнозируют «наименьший урожай за последние 40 лет». До 90% винограда, вероятно, так и не вырастет, полагают в организации.



«Ситуация действительно катастрофическая и в то же время беспрецедентная», — сообщил в свою очередь глава совета виноделов района Кот-Роти, расположенного в долине Роны, Микаэль Жерен.

Власти опасаются, что многие из 85 тыс. французских виноделов могут уйти из бизнеса после рекордных заморозков. Они и так испытывали финансовые трудности после того, как экс-президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импортируемые из Европы вино, сыр и другие продукты питания. В итоге мировой экспорт французских вин и спиртных напитков в прошлом году упал на 15%. К тому же в связи с сокращением авиасообщения резко снизился объем беспошлинных сделок.

«Этот мороз уничтожил значительную часть работы виноделов в период, который и без того отличается экономическими и психологическими трудностями», — сообщили в Совете виноделия Бордо.

close Pascal Rossignol/Reuters

«На этот раз волна холода поразила всех. Чувствуется, что люди подавлены. Некоторые говорят, что им надоело делать вино», — отмечает управляющая престижным виноградником Hospices de Beaune в Бургундии Людивин Гриво.

Французское правительство назвало сложившуюся ситуацию «сельскохозяйственной катастрофой» и объявило, что пострадавшие предприятия получат финансовую помощь в виде налоговых льгот и поддержки со стороны банков и страховых компаний.

Ситуации, подобные нынешней, случались и ранее, напоминает винный эксперт Сандро Хатиашвили. «Например, в 2012, 2016 и 2017 годах удавалось собрать местами лишь пятую часть от запланированного объема урожая. Но, по предварительным оценкам, 2021 год побьет и эти антирекорды. Как считают наши поставщики из Шабли, потери большинства французских хозяйств в пострадавших регионах могут достигнуть 90%», — сказал он.

«Заморозки случаются время от времени, а с глобальным изменением климата это случается все чаще. Но экономической катастрофы как таковой не было, виноделие справлялось с трудностями», — соглашаются в Alianta Group.

Слабее всего природные катаклизмы скажутся на бизнесе топовых виноделов из Бургундии, Луары, Северной Роны, Бордо и Шампани, добавил Хатиашвили.

«Эти регионы в основном известны премиальными винами, производители которых могут относительно безболезненно пережить даже полную потерю урожая», — пояснил он.

К тому же любителям французских вин по-прежнему будут доступны старые винтажи — многие из них либо еще даже не разлиты по бутылкам, либо ждут своего часа в погребе, подчеркнули в Alianta Group.

«Французские вина ценны именно своей терруарностью, которая и оправдывает высокий ценник. Люди, которые выбирают Бургундию, Бордо и другие великие регионы Франции, хотят пить именно их, ощущать именно те вкусы и ароматы. Даже культовые вина из других стран часто не могут стать для них заменой. Мы надеемся, что Франция успешно справится с трудностями, и заморозки не повторятся в следующем году, следовательно, необратимых изменений не произойдет», — заключили в компании.