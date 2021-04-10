Закон против традиции: как в Средней Азии борются с похищением девушек

«Традиция значит больше, чем правовые нормы»

После распада СССР в странах Средней Азии началось возрождение и активное распространение традиции похищения невест, сообщил «Газете.Ru» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

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«Во времена Советского Союза с подобными пережитками прошлого боролись. Не скажу, что прямо хватали всех подряд и привлекали к ответственности, но проводили профилактические беседы, пропаганду и, конечно, по факту уже произошедшего заводили уголовные дела», — рассказал эксперт.

Когда же СССР распался, страны начали возвращать свою национальную идентичность.

«Народы старались снова обрести свою историю, и нередко это получалось в такой извращенной форме. Этот процесс до сих пор продолжается, поэтому не думаю, что в ближайшие десятилетия данная традиция искоренится»,

— подтвердил его слова востоковед, специалист по культуре Кавказа Михаил Романенко.

Насильственное похищение невест в Средней Азии стало протестом против эмансипации женщин. «Во времена СССР права женщин буквально навязывались сверху властью, но это шло вразрез с местными традициями. При этом для кочевых сообществ, коими ранее и являлись выходцы из Средней Азии, традиция имеет куда большее значение, чем правовые нормы», — пояснил он.

Тем не менее сейчас жительницы этих стран чувствуют себя свободнее и не боятся заявлять о своих правах – 8 апреля в столице Киргизии Бишкеке прошел митинг против похищений невест и насильственного принуждения к браку.

Около здания МВД республики собрались более сотни человек – большинство из них женщин. В руках они держали плакаты с надписями «Преступление должно быть наказано», «Скольким из нас нужно умереть, чтобы нас перестали похищать» и «Ала-Качуу (похищение невесты, дословный перевод – «хватай и беги») — это не традиция», а также скандировали: «Позор!».

При этом часть протестующих также требовали отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова и привлечения к ответственности сотрудников правоохранительных органов за бездействие.

«После изнасилования я понимала — мне придется остаться»

На улицу протестующие вышли после громкого убийства 27-летней местной жительницы Айзады Канатбековой, которую похитили для принуждения к браку 5 апреля 2021 года. Организованный милицией поиск по горячим следам не принес результатов. А двумя днями позже, 7 апреля, в поле вблизи Бишкека пастух обнаружил автомобиль подозреваемого, внутри которого были тела похитителя и жертвы со следами насильственной смерти. По предварительной версии следствия, в результате словесной перепалки мужчина задушил Канатбекову, после чего покончил жизнь самоубийством.

«Трагический случай с Айзадой Канатбековой должен стать последним в истории краж невест. В современном обществе такое недопустимо. Наказание за такие преступные деяния должны нести все», — заявил в свою очередь президент Киргизии Садыр Жапаров. Он взял расследование убийства под личный контроль.

Ранее, в мае 2020 года, одна из жительниц Узбекистана подала заявление в милицию на знакомого – она утверждала, что еще в 2013 году мужчина украл, изнасиловал ее и заставлял совершить с ним обряд бракосочетания. Однако подозреваемый все отрицал – лишь на основании его слов следствие опровергло обвинения. И внезапно обвиняемой стала сама пострадавшая – на нее завели уголовное дело о ложном доносе.

В 2018 году в Киргизии произошла похожая история. Местная жительница, пожелавшая остаться анонимной, рассказала радиостанции Sputnik, что укравший ее «жених» сразу же изнасиловал ее, чтобы она не посмела вернуться в семью.

«Он хотел, чтобы я осталась в его доме из страха перед позором и общественным порицанием. Мне с детства внушали, что секс до свадьбы — это грех и грязь. После изнасилования я понимала, что мне придется остаться: родители будут считать меня опозоренной. Я плакала, кричала, умоляла отпустить»,

— делилась девушка.

Через пару дней за ней приехали родственники и помогли ей сбежать. «Семья «жениха» устроила скандал — меня проклинали и угрожали расправой. Но я ни разу не пожалела, что ушла. Мне кажется, будто тогда во мне что-то умерло и теперь я никогда не буду прежней. И никогда никому не позволю заставлять меня делать что-то насильно», — заключила собеседница Sputnik.

«Родители должны отказаться от дочери»

Традиция похищения невест у народов Средней Азии возникла тогда же, когда и сам институт семьи, напоминает Михаил Романенко. «Она была свойственна не только кочевым народам, но и другим обществам с родоплеменными отношениями. Так, невест крали и на Руси и в Европе, но там эта традиция быстро отмерла», — пояснил он.

Связано это было с ростом уровня образования населения, а также экономическим развитием, отмечает Андрей Чупрыгин.

«Основная причина, почему похищение невест сохранялось в Среднее Азии – это выплата калыма (выкуп, вносимый женихом родителям невесты — «Газета.Ru»). Денег у жениха и его родителей зачастую немного, поэтому приходится брать силой. Кроме того, данная традиция закрепилась из-за того, что у народов Средней Азии нельзя было вступать в браки с родственниками до седьмого колена, а города были маленькие и иногда влюбившийся жених нарушал это правило, крадя невесту», — рассказал между тем Романенко.

Прибегали к этому методу и в случае, если у невесты была незамужняя старшая сестра – по мусульманским правилам именно она должна была выйти замуж первой. «Поэтому если мужчина влюблялся в младшую, то взять он мог ее только насильно», — подчеркнул Чупрыгин.

Вместе с тем он считает, что в настоящее время из тысяч похищений невест в Средней Азии менее 20% случаев доходят до суда. Член Ассоциации юристов России Ольга Митева уточнила, что поиском невест в настоящее время занимаются лишь после обращения родственников в правоохранительные органы.

«К сожалению, за пределами урбанизированных территорий почитание традиций настолько сильно, что даже родители не спасают своих дочерей. Ведь по правилам после первой же ночи, проведенной в доме жениха, родители должны отказаться от дочери.

Кроме того, нередко невест так хорошо обрабатывают, что те в итоге соглашаются выйти замуж и отзывают заявления из правоохранительных органов», — пояснил Чупрыгин.

Как сообщила Митева, за кражу невесты, как правило, дают от двух до пяти лет принудительных работ или же лишения свободы. «Также стоит отметить, если похититель добровольно отпускает похищенную, то он освобождается от уголовной ответственности», — уточнила собеседница «Газеты.Ru».