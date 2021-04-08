РФПИ обвинил Словакию в распространении фейков про «Спутник V»

Братислава нарушила условия соглашения с Москвой, согласованные перед поставками в Словакию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», поэтому Российский фонд прямых инвестиций попросил словацкие власти вернуть дозы препарата.

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Ранее РФПИ обратился к правительству Словакии с просьбой проводить тестирование вакцины в сертифицированных лабораториях Евросоюза (OMCL), а не в тех учреждениях, которые не являются частью этой сети.

Российский фонд назвал такие действия Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами актом саботажа и осудил запущенную Братиславой кампанию по дезинформации против «Спутника V» и планы по проведению провокаций.

«Сообщения о том, что вакцина «Спутник V» в Словакии чем-то отличается от «Спутника V» в клинических испытаниях со ссылкой на анонимные источники, являются поддельными. К сожалению, мы также ожидаем дополнительных фейковых новостей и провокаций от врагов «Спутника V» в Словакии, которые пытаются подорвать действие вакцины.

Качество «Спутника V» подтверждено регуляторами 59 стран мира», — указали в РФПИ.

Ранее словацкий регулятор заявил, что производитель российского препарата не представил Братиславе подтверждения безопасности и эффективности вакцины, исходя из которого эксперты могут сделать вывод об уместности применения вакцины в Словакии.

Более того: Братислава обвинила Москву в том, что присланная им партия вакцины не соответствует характеристикам, изложенным в авторитетном медицинском издании The Lancet.

В ответ производители препарата – РФПИ и российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи – указали на лживость таких сообщений и пояснили, что абсолютно все партии «Спутника V» выполнены на одном высоком уровне и проходят соответствующий контроль качества.

Российская сторона подчеркнула, что производители вакцины специально пригласили специалистов Европейского агентства лекарственных средств (EMA) для проведения постоянной проверки качества препарата, и это демонстрирует полную прозрачность всей производственной цепочки.

«Мы надеемся, что Словакия разрешит свои внутренние разногласия и полна решимости работать вместе, чтобы победить COVID.

Вакцины должны спасать жизни и не должны использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе», — говорилось в Twitter РФПИ.

Вечером 8 апреля в фонде сообщили, что генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев провел «продуктивную» встречу с заместителем премьера Словакии Игорем Матовичем, и российская организация продолжит оказывать помощь жителям страны в вакцинации «Спутником V».

«Если какая-то из сторон не выполняет условия контракта – его надо расторгать, и, если есть необходимость, в судебном порядке», — пояснила член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

При этом, по ее словам, вакцину нужно вернуть поставщику, сообщает «Дума ТВ».

«У нас есть достаточно большая потребность в вакцине на своей территории. Да, мы помогаем другим странам, тем, которые хотят купить вакцину. Если мы вакцинируем только жителей России, но риск заражения в других странах останется, то ни к чему хорошему это не приведет», — пояснила парламентарий.

Она также призвала не делать из вакцинации политику, а видеть в этом возможность сохранения здоровья на «всем земном шаре».

«Но экономические и юридические отношения никто не отменял. Есть условия договора – их нужно выполнять», — подытожила депутат.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также прокомментировал ситуацию с российской вакциной в Словакии.

«В ЕС, с одной стороны, есть централизованное агентство, с другой стороны, есть желание отдельных стран, не дожидаясь централизованных решений, на основе двусторонних контактов обговаривать возможные закупки», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что есть устойчиво высокий спрос на российскую вакцину во многих странах мира. Пресс-секретарь назвал это очевидной реальностью, с которой приходится работать.