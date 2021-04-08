«Обращайтесь!»: московская медсестра вызвалась готовить яд для собак

Городская клиническая больница №52 уволила 36-летнюю медсестру отделения реанимации и интенсивной терапии Екатерину Бухонько после того, как та предложила свои услуги по изготовлению отравы для собак.

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«В нашей больнице работает 3 000 человек. Все делают одно дело, работают на общую цель. Политические взгляды, убеждения в рамках закона, все, что не касается работы – личное дело каждого. <…>

Редко, но случается, что вдруг кто-то переходит границу, и тогда его перестают понимать коллеги. Так произошло с человеком, который, в шутку ли, всерьез ли, предложил свою помощь в изготовлении отравы, яда для неугодных собак.

У большинства коллег есть кошка, собака или другое животное-компаньон, и абсолютно всех нас объединяет неприятие причинения сознательного и бессмысленного вреда любому живому существу. Кроме того, это несовместимо с писаным и неписанным кодексом чести любого человека, выбравшего белый халат как униформу и поставившего принцип «не навреди» во главу угла», — говорится в посте медучреждения.

После инцидента в ГКБ пересчитали больничные препараты — недостачи обнаружено не было. «Тем не менее, нам — и как больнице, и как сообществу — не по пути с теми, кто предложил содействие в убийстве. Наша миссия прямо противоположна – мы спасаем жизни. Опубликовавшая предложение такого рода «помощи» медицинская сестра приняла решение больше не работать у нас», — заключили в больнице.

Эта история началась с поста, который 5 апреля был опубликован в сообществе «Путилково-Life» в Instagram. Его автор — по всей видимости, житель подмосковного микрорайона Путилково — пожаловался на людей, выгуливающих собак под его домом и не убирающих за ними.

«Сегодня пять дворников гребли говно ваших собак перед домом 1 по улице 70 летия Победы и лопатами грузили их в огромные мешки. Мы, жители этого дома, искренне не понимаем, почему вы нас так ненавидите и водите своих питомцев опорожняться нам под окна, где мы сажали, с любовью, сирень, чтобы всем было приятно прогуливаться и дышать ее ароматом.

Вместо этого мы дышим вонью от экскрементов и «любуемся » на них в окно. А наш променад превратили в собачий туалет.

Почему бы вам, если убирать за псом ниже вашего достоинства, не водить его к себе под окна? А нам бы хотелось наслаждаться чистотой и красивыми видами. Ведь людей, которые травят собак, чаще всего, на подобные поступки толкает безысходность от глухоты и тупости собаководов», — говорилось в посте.

Вскоре под публикацией появились комментарии медсестры Екатерины Бухонько, работающей в ГКБ №52: «Класс, если нужна помощь в изготовлении зелья-отравы для псов, обращайтесь!», «Люди без жертв, к сожалению, не понимают, что надо за собой убирать».

На девушку обрушился шквал критики — зоозащитники отправились на официальную страницу клиники в Instagram и в комментариях стали призывать к увольнению медика.

В ГКБ №52 вскоре заявили, что возмущены высказыванием Бухонько. «Даже если бы это была «шутка» — она, по нашему мнению, дикая и неуместная. Высказываться в публичном пространстве в таком ключе недопустимо и не соответствует ни медицинской этике, ни человеческой, о чем мы и поговорили с нашей коллегой», — отметили в медучреждении. Спустя два дня больница сообщила об увольнении Бухонько.

Сама медсестра проигнорировала сообщения «Газеты.Ru», а вскоре и вовсе ограничила доступ к своей странице «Вконтакте». «Газета.Ru» отправила запрос в Департамент здравоохранения столицы. На момент публикации материала ответа не поступило.

Между тем коллеги уволившейся медсестры отзываются о ней положительно. «Екатерина очень хороший человек. Никогда не замечал никакой агрессии. С ней очень приятно работать было и общаться. Сложная ситуация, ей наверно в нашей больнице уже не восстановиться», — сказал «Газете.Ru» медбрат 2-го отделения реанимации и интенсивной терапии ГКБ №52 Константин Гордюхин.