Москвичам пообещали «супервесну»

«Супервесна» начнется в столичном регионе в ближайшие выходные, 10-11 апреля. Об этом ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РИА «Новости».

«К выходным мы выйдем в антициклон, который нам подарит много солнца, никаких осадков, теплый южный ветер. Даже ночами будет не прохладнее 0…+5°C», — отметил синоптик.

На следующей неделе воздух днем прогреется до +20°C. Идеальную весеннюю погоду обеспечит в начале следующей недели поступление теплого сухого воздуха из Средней Азии и «мощный прогрев» солнцем, добавил Тишковец.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее также заявил, что к 7 апреля температура воздуха в Москве может вырасти до +13°C. «Хорошая, теплая погода с солнцем. Это касается ЦФО в целом», — говорил синоптик.

Весной в Центральной части России, как правило, переменчивая погода, поэтому не исключено, что в российские регионы могут прийти заморозки после аномального потепления, сообщали в конце марта российские метеорологи.

По словам главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяны Позняковой, на весенней погоде будет сказываться тенденция к потеплению климата, во всяком случае, в средних широтах.

«Не исключено, что в апреле могут еще идти осадки в виде мокрого снега, а в условиях антициклона в ночные часы температура будет отрицательной», — добавила она. Синоптик пояснила, что заморозки могут сохраняться до десятых чисел июня.

Снежный покров в Москве должен окончательно сойти к 13 апреля, сообщал ранее Тишковец. По его словам, в середине апреля будет сохраняться влияние антициклона, поэтому выпадение осадков маловероятно, облаков прогнозируется немного, а юго-восточные ветра, несущие из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы, усилят тягу.

Тишковец пояснил, что с исчезновением снежного покрова уйдет и «эффект морозильной камеры», показания термометров начнут стремительно расти.

К середине апреля по ночам будет не ниже +3...+8°C, а в дневные часы можно рассчитывать на +13...+18°C. Такая теплая погода днем соответствует климатическим показателям первой декады мая, уточнил специалист.

Лето в России также обещают теплое. Тишковец в конце марта заявил, что оно будет «персиковым» (этим и другими оттенками разных цветов на метеорологических картах отмечают изменения температуры), на 1-2 градуса выше нормы. По его словам, в июле прогнозируется дефицит осадков, который может достигать нескольких десятков процентов от месячной нормы. В июне и августе осадки ожидаются в пределах нормы.

Тишковец добавил, что предстоящее лето будет идеальным для отпуска в центральной части страны. Столь благоприятная погода плодотворно скажется на урожае.

Ранее синоптики неоднократно предупреждали, что погода в 2021 году будет преимущественно теплее нормы, однако сверхвысоких аномалий, как в 2020 году, можно не ждать. Теплое лето должно также положительно сказаться на пандемии коронавируса — на жаре, по мнению специалистов, частицы влаги с вирусом гораздо быстрее иссушаются и теряют опасность. Однако расслабляться все равно рано — по оптимистичным прикидкам, отменять масочный режим в России власти собираются не раньше августа.