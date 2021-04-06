«Вирус не отступил»: Мишустин поручил разработать новые меры против COVID-19

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что Роспотребнадзор совместно с учеными и врачами должен к 9 апреля предложить дополнительные меры по защите жителей страны от COVID-19, в том числе от новых штаммов. Этим вопросом также будет заниматься вице-премьер страны Татьяна Голикова.

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На заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Мишустин также отметил, что продолжение изучения новых разновидностей коронавируса и борьбы с ними по-прежнему важно.

Он подчеркнул, что власти не должны допустить ситуацию, которая складывается в других странах, где быстрое распространение коронавируса привело к объявлению третьей волны заболевания. По его словам, некоторые специалисты «предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России».

«Ситуация с коронавирусной инфекцией в России остается стабильной несколько недель подряд, но мы видим, как она развивается в целом ряде стран Америки, Европы и Азии: там снова растет заболеваемость, выявляют рекордное число больных и уже объявлено о начале третьей волны коронавируса, некоторые государства были вынуждены ввести локдаун», — сказал Мишустин.

Вместе с тем премьер отметил, что в России нет снижения заболеваемости COVID-19. «Несмотря на то, что ситуация с распространением коронавируса стабильна и без скачков, дальнейшего снижения заболеваемости не происходит, вирус не отступил», — констатировал он.

В связи с этим, напомнил глава российского кабмина, нужно и дальше соблюдать меры предосторожности. На данный момент самый надежный способ защитить себя — это сделать прививку от коронавируса.

«Прививка — это возможность позаботиться о собственном здоровье и избежать тяжелых последствий болезни. Сейчас самое время ее сделать», — считает он.

«Невозможно предугадать, как будет протекать болезнь, бывают очень тяжелые случаи. Те, кто заболел, уже в больнице не раз признавали, что зря не сделали вовремя прививку. И конечно, хочется, чтобы таких историй было меньше», — добавил политик.

Мишустин подчеркнул, что власти должны «наращивать темпы вакцинации». Он отметил, что в российские регионы уже стали поставлять вторую отечественную вакцину. При активной вакцинации, считает премьер, получится «быстрее остановить распространение опасной болезни».

Пока в странах Европы показатели по распространению коронавируса бьют рекорды, например, во Франции ранее выявили более 60 тыс. новых случаев заражения, а общее число тех, кто заболел COVID-19 с момента начала пандемии, достигло почти 5 млн человек, в России наблюдается более или менее стабильная ситуация. Ежедневно в стране выявляют около 10 тыс. новых случаев коронавируса.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, статистика указывает на стабилизацию эпидемического процесса в России. «Если еще несколько недель назад <...> мы отмечали снижение заболеваемости [на] порядка 10-12%, то за последнюю неделю это снижение не превышало 3%, хотя оно остается», — уточнила глава ведомства.

В то же время в России есть шесть регионов, которые выбиваются на общем фоне своими показателями. В Псковской, Мурманской, Тамбовской, Воронежской областях, республике Карелия и Калмыкии «заболеваемость превышает показатели среднероссийские». В большинстве регионов — 75 — коэффициент распространения инфекции составляет 1 и меньше.

Среди новых штаммов коронавируса на общем фоне выделяется «британский». Впервые о нем объявили в конце прошлого года. Специалисты Великобритании отмечали, что он более заразен, то есть быстрее передается от человека к человеку. В России зафиксировано 103 случая заражения этим видом вируса.

«Все они были привезены из-за рубежей нашей родины. Внутреннее распространение на сегодняшний день не регистрируется, но оно, безусловно, не исключено, учитывая высокую способность вируса вызывать бессимптомные клинические течения», — сказала Попова.