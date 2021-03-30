«Шведский стол и минимум сахара»: как «Новые люди» предлагают изменить питание в школах

Как известно, за последние 40 лет уровень избыточного веса и ожирения у российских детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет вырос с 4 до 18 процентов. Так, Роспотребнадзор фиксирует у школьников увеличение в 1,5 раза частоты функциональных нарушений и в два раза — хронических заболеваний.

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Одна из существенных причин — нерациональное питание: недостаток качественной натуральной молочной продукции, растительных масел, овощей, фруктов, рыбы и, напротив, — бесконтрольное потребление продуктов с избыточным содержанием жиров, соли и сахара.

Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев представил предложения по качественному улучшению питания школьников.

Он констатировал, что школьное питание — яркий пример того, как государство подчас навязывает людям свои услуги, иногда — особенно где-нибудь в глубинке, не всегда качественные. «На мегапроекты у государства деньги есть, на огромный госаппарат и армию силовиков тоже есть, а на полезное питание детей денег не хватает», — отметил Нечаев.

«Для школьников закупают самые дешевые продукты и блюда, — добавил он. Об их пользе или вреде никто не думает, кормят калориями, а не едой. В школьном меню много вредных продуктов и ингредиентов (антибиотики, гормоны роста, транс-жиры, очень много сахара). И практически нет овощей, фруктов, морской рыбы».

«Перегоним Америку через 5 лет»

Сигналы об отравлениях школьников в России поступают каждую неделю, напомнил лидер «Новых людей», но много случаев замалчивается директорами школ и местными чиновниками от образования. Дети страдают от ожирения, за последние 40 лет в два раза выросло количество хронических заболеваний у школьников, и это только данные Роспотребнадзора, заметил Нечаев. »Коммунисты хотели догнать Америку. Вот мы и догоним. По количеству детей, страдающих ожирением и другими болезнями. Примерно через 5 лет», — сказал он.

«Вкусное и полезное школьное питание должно было стать альтернативой вредному фаст-фуду, который рассчитан именно на детей и подростков.

Но сейчас непонятно, что вреднее: фаст-фуд, или школьное питание, — убежден Нечаев. Изменить ситуацию со школьным питанием в наших силах. Это можно и нужно делать как в рамках отдельной школы, так и в масштабе города, региона и страны в целом».

Партия «Новые люди» разработала комплексную программу улучшения качества питания для школьников. Её представила руководитель партийного проекта «Здоровое питание - детям» Елена Нечаева. В представленной ею программе четыре пункта: новые знания, новое меню, новые подходы в организации школьного питания и новые возможности родительского контроля.

Новые знания

В школах предлагается ввести новую должность «организатора здорового питания». Это должен быть специалист, желательно с профильным образованием, который будет заниматься закупками продуктов, контролировать их качество, вести работу с поставщиками и производителями.

В его обязанности будет входить и ведение просветительской деятельности.

Такой специалист будет проводить уроки о здоровом питании в классах, участвовать в родительских собраниях, отвечать на вопросы родителей в школьных чатах.

«Предвижу вопрос: откуда взять деньги на новую ставку во всех школах России, — разъяснила Нечаева. — Думаю, что будет целесообразно отказаться о ставки «политрука», или советника директора школы по воспитанию. А освободившиеся бюджетные средства потратить на организаторов школьного питания».

Новое меню

Партия «Новые Люди» предлагает в разы снизить количество рафинированного сахара в школьном меню. «Рекомендованная норма ВОЗ – это порядка 20-25 граммов сахара в день для детей и подростков. В России ребенок потребляет каждый день около 150 граммов сахара. Наверное, не все знают, что сахар – это клеточный яд. Его переизбыток приводит к атеросклерозу, ожирению, нейропатиям и диабету», — разъяснила руководитель общественного проекта «Здоровое питание — детям» Елена Нечаева.

В ее представлении, также необходим уход от дешевого масла, на котором готовят еду. «Это либо маргарин, либо рафинированное подсолнечное масло, которое при неоднократном использовании выделяет опасные транс-жиры и канцерогены. Такое масло нужно постепенно заменять оливковым.

Да, это дороже, но на здоровье детей нельзя экономить. Иначе мы больше денег потратим на их лечение. Как в детском, так и во взрослом возрасте», - подчеркнула Нечаева.

Третье – это ограничение продуктов, которые содержат в больших количествах антибиотики и гормоны роста, речь идет главным образом о бройлерной курятине. «То, что в России половое созревание у девочек начинается порой в 10-11 лет – это во многом «заслуга» именно бройлерной курицы, которая напичкана этими гормонами роста», — отметила она.

И четвертое: для детей, страдающих непереносимостью лактозы, предусмотреть наличие альтернативного, то есть безлактозного или растительного молока. «Понятно, что для реализации наших инициатив необходимо будет пересмотреть нормы действующих СанПинов для образовательных учреждений», — подтвердила Нечаева.

Кроме того, по ее словам, партия «Новые люди» хочет провести эксперимент в пилотных регионах и кормить школьников в формате «шведский стол».

В России подобные эксперименты уже успешно проводятся, например, в Татарстане. А если брать международный опыт, то, например, финские школьники уже давно питаются в таком формате.

«Шведский стол, конечно, можно организовывать по-разному. Где-то это будет просто выбор между двумя основными блюдами и гарнирами. Например, между рыбой и мясом, и к примеру, между гречневой кашей и отварным картофелем. Но в дальнейшем можно будет в школах делать уже полноценные шведские столы. Уверена, что в итоге мы к этому придем. Даже у самых маленьких граждан должно быть право выбора, а формат шведского стола это право выбора как раз дает», - сказала Елена Нечаева.

Новые подходы в организации школьного питания

Закупки продуктов для питания школьников необходимо вывести из-под действия Федерального Закона № 44 «О госзакупках». Таким образом, образовательным учреждениям нужно разрешить практику прямых договоров с поставщиками и производителями.

«Критерий низкой цены не должен превалировать над качеством продукции», — подчеркнула Нечаева.

Меню школьника в Москве и, условно, в Чите не должно отличаться ни по количеству, ни по качеству блюд, убеждена она. «В Москве на горячий обед школьника сейчас выделяется 95 рублей, а в Саранске меньше 50 рублей. Такого дисбаланса быть не должно. Питаться дети должны одинаково качественно во всех городах России», — убеждена она.

Новые возможности родительского контроля

Сегодня родители имеют возможность контролировать качество еды в школьной столовой, если такое право прописано в Уставе школы и Положении об управляющем совете этой школы.

«Как правило, это типовые документы, и такая возможность у родителей юридически есть, — пояснила Нечаева. — Но на практике в большинстве школ — это откровенная профанация и показуха. Примерно раз в год для двух-трех родителей из Управляющего совета организуют потемкинскую экскурсию на комбинат питания, и на этом контроль заканчивается».

От правильного, или неправильного питания напрямую зависит здоровье людей и нации в целом, подчеркнула Нечаева.

«Это проблема не только России. Американцы, к примеру, у себя посчитали, что более 50% смертей происходит из-за заболеваний, вызываемых неправильным питанием. А так называемое Поколение Альфа (2010-2025 годов рождения) будет жить меньше, чем их родители. Мы, «Новые люди», этого не хотим, — заметила она. — Правильное питание – это не только личное здоровье, но и наша ответственность за здоровье детей и внуков. Мы уверены, что реформа школьного питания – первый и ключевой шаг к здоровью нации на годы и десятилетия вперед. И мы сделаем все, чтобы наши дети и внуки были здоровыми».