Беглого итальянского мафиози опознали по роликам в Youtube

Мафиози, который находился в бегах последние семь лет, попался полиции из-за любви к итальянской кухне — Интерпол вышел на его след после того, как он стал активно вести кулинарный канал на Youtube вместе с женой, сообщает государственная полиция Италии.

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Марк Ферен Клод Биар с 2014 года находился в бегах из-за участия в торговле кокаином, организованной одним из самых крупных и опасных преступных кланов «Ндрангета» в южной провинции Италии Реджо-Калабрия. Как оказалось, все эти годы 53-летний мужчина жил с семьей сначала в Коста-Рике, а затем перебрался на курорт Бока-Чика в Доминиканской республике.

По словам местных жителей, беглый мафиози вел тихую жизнь, ничем не выделяясь среди представителей итальянской общины и «оставаясь призраком для тех, кто его искал».

«Любовь к итальянской кухне позволила найти следы, оставленные им в интернете и социальных сетях, а также опознать его по татуировкам шеф-повара, который на видео всегда появлялся без лица», — говорится в сообщении полиции.

Арест Биара состоялся на прошлой неделе благодаря сотрудничеству Интерпола со следственными органами Италии. Власти Доминиканской республики передали его на родину, 29 марта он прибыл в Милан для дальнейших следственных действий.

Еще один член «Ндрангеты» был арестован в минувший понедельник в Португалии. По информации The Guardian, Франческо Пелле провел в бегах 14 лет и считался одним из самых опасных итальянских преступников на свободе. Полиции удалось выследить его в клинике в Лиссабоне, где он проходил лечение от COVID-19.

По информации итальянских следователей, Пелле был ключевым игроком во вражде между мафиозными семьями Пелле-Ромео и Нирта-Странджио, которая привела к убийству шести человек в немецком городе Дуйсбург в 2007 году. В частности, именно он приказал застрелить босса конкурирующего клана, который выжил после нападения.

В январе 2021 года стартовал крупнейший за последние 30 лет в Италии процесс против мафии: на скамье подсудимых оказались 447 человек, которых прокуратура считает членами «Ндрангета». Только на оглашение имен фигурантов и перечня обвинений ушло три часа.

По данным местных СМИ, «Ндрангета» контролирует 80% рынка кокаина в Европе. Годовой доход преступного синдиката оценивается более чем в €50 млрд, сообщало издание The Wall Street Journal. Калабрийским гангстерам удалось выстроить отношения с южноамериканскими картелями (Гольфо, Лос-Сетас и другие) и албанскими преступными группировками.

Преступное сообщество сформировано по родственному признаку — в структуру входит около 100 семейств, а общее число участников приближается к 10 тыс. человек. Ключевыми фигурами в «семье» считаются Луиджи Манкузо по прозвищу Дядюшка и его ближайшее окружение.

В отличие от других мафиозных кланов Италии, «Ндрангета» известна тем, что не останавливается даже перед истязаниями и убийствами женщин. Так, в 2014 году была застрелена трехлетняя Никола Камполоньо после того, как ее дед вступил в конфликт с мафией из-за денежного долга. В том же году местная предпринимательница, поспорившая с преступниками из-за земельного участка, была убита и скормлена свиньям.

В 2012 году тело Леи Гарофало, рассказавшая секреты мафии полиции, было растворено в 50-литровом баке с кислотой. По свидетельству одного из подсудимых, за процессом уничтожения трупа они следили в течение трех суток. Еще двух женщин, заподозренных в работе на органы власти, преступники заставили выпить кислоту — жертвы скончались в мучениях.