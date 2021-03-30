«Хуже не будет»: поможет ли AstraZeneca переименование вакцины

Британско-шведская компания AstraZeneca, которая совместно с Оксфордским университетом разработала вакцину от коронавируса, изменила название препарата на Vaxzevria. Об этом говорится в пресс-релизе Шведского управления медицинских препаратов.

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Смена названия вакцины не несет каких-либо других изменений. При этом уточняется, что медикам необходимо знать о данном переименовании, поскольку упаковка и маркировка препарата могут отличаться от первоначальной.

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило новое название вакцины 25 марта — после того, как рассмотрело заявку, поданную компанией AstraZeneca.

«Vaxzevria — это вакцина для профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19), вызываемой вирусом SARS-CoV-2, у людей в возрасте 18 лет и старше», — отмечается в сообщении ЕМА.

Переименование вакцины произошло на фоне скандала, разразившегося в Европе и других странах, использующих эту вакцину, когда стало известно о нескольких десятках случаев тромбоза и нарушения свертываемости крови у привитых. В том числе было зафиксировано несколько смертей.

После того как ЕМА и ВОЗ, проведя проверку фактов, заявили, что риск от использования вакцины намного меньше приносимой ею пользы, большинство стран вакцинацию возобновили.

Однако некоторые государства — в частности Норвегия, Швеция, Финляндия и Исландия — не торопятся отменять мораторий. А в других государствах, например в Канаде, внесли в инструкцию по применению препарата предупреждение о риске осложнений — возникновении тромбоза. Там также решили не прививать им граждан старше 55 лет.

Переименование вакцины компании AstraZeneca никак не изменит отношение людей к продукту, большинство вакцин ассоциируются именно с компаниями-производителями, отмечает эксперт фармацевтического рынка и директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

«Хотя кардинально ситуацию вокруг продукта это не улучшит, хуже уже точно не будет. Просто нужно понимать, что ребрендинга в данной ситуации будет недостаточно. Здесь нужно очень серьезно работать с имиджем препарата, а также каким-то образом убедить и профсообщество, и обывателей в том, что лекарство безопасно и эффективно», — рассуждает собеседник «Газеты.Ru».

С ним согласна эксперт фармрынка, директор фармдистрибьютора «Интер-С Групп» Настасья Иванова. «Негативный информационный фон вокруг препарата — не исключено, что искусственно подогреваемый — привел общественное мнение к отрицанию вакцины, — поясняет она «Газете.Ru» —

И переименование препарата, проведенное в кратчайшие сроки, кардинально ситуацию вряд ли изменит. И обычные граждане, и правительства стран, которые принимают решения о закупке медпрепаратов, все равно узнают о переименовании вакцины с «сомнительной репутацией» и расценят это как уловку».

Беспалов вместе с тем не припоминает случаев, когда с помощью ребрендинга фарпроизводителям удавалось вернуть препарату доверие. Однако он добавляет, что бывали случаи, когда препарат, оказавшийся либо опасным, либо неэффективным в отношении одной проблематики, после стадии дополнительных клинических исследований перепозиционировал себя и под другим брендом возвращался на рынок.