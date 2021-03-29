Москвич пять лет склонял детей к руфингу. Его обвинили в покушении на убийство

В Подмосковье задержали 32-летнего жителя Москвы Никиту Лебедева. Его подозревают в склонении детей и подростков к руфингу — опасным прогулкам по крышам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По данным следствия, с 2015 года мужчина писал в соцсетях школьникам и за деньги предлагал им вести прямые трансляции или делать фото, свешиваясь головой вниз с большой высоты. Как рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко, переписки Лебедев вел с трех фейковых аккаунтов — под именем Кирилла Афанасьева, Никиты Абрамова и Светланы Расхожевой. За одну такую «фотосессию» подозреваемый предлагал одну-две тысячи рублей.

«Злоумышленник манипулировал сознанием несовершеннолетних, используя особые приемы психологического воздействия»,

— заявила Волк.

В полиции и Следственном комитете не уточнили, погиб ли кто-то из детей, общавшихся с Лебедевым. Вместе с тем позже выяснилось, что москвич не продавал снятые для него подростками фото- и видеоматериалы, а хранил их у себя для своего удовольствия. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

В квартире задержанного уже провели обыск — у мужчины были изъяты персональный компьютер и мобильный телефон. Данные с устройств подтвердили его причастность к склонению школьников к руфингу. Она была установлена и при исследовании материалов 13 уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних в Москве в 2015-2020 годах.

В связи с этим против Лебедева возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На время следствия подозреваемого заключили под стражу.

Член Совета московского отделения ассоциации юристов Алексей Гавришев, однако, полагает, что такая квалификация преступления Лебедева не совсем верна.

«Сложно понять, какой логикой руководствовалось правоохранители при такой квалификации, так как нет уверенности, что она соответствует объективным действиям, совершенным Лебедевым. То, что он делал, — это опасно, но это не покушение на убийство. Полагаю, что в действиях Лебедева, несмотря на их опасность, нет состава преступления», — сказал эксперт «Газете.Ru».

По его мнению, логичнее было бы обвинить подозреваемого по статье «Вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни», по которой, как правило, и проходят подобные дела.

«Тем не менее максимальная санкция за данное преступление составляет лишение свободы на срок до одного года, в то время как за покушение на убийство свыше 11 лет — вероятно, именно поэтому была выбрана данная статья», — объяснил Гавришев.

Он подчеркнул, что если будет установлено, что от действий Лебедева кто-то погиб, то дело в отношении него могут переквалифицировать по ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство» — в этом случае ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Руфинг — это неформальное молодежное движение, название которого происходит от английского термина roofing, то есть посещение крыш домов.

В последнее время в социальных сетях стали появляться видео, где молодые люди без страховки взбираются на небоскребы, мосты и другие конструкции, высота которых достигает несколько сотен метров.

Зачастую такие трюки выполняют профессионалы со страховкой, но иногда их пытаются скопировать и обычные подростки, что нередко заканчивается трагически. Так, в сентябре 2020 года в центре Санкт-Петербурга двое молодых людей — 17-летняя девушка и 23-летний мужчина — упали с крыши жилого дома по улице Рубинштейна.

По данным издания «Фонтанка», молодые люди погибли у дома №20 около 20 часов в воскресенье, 20 сентября. Тем не менее, несмотря на подозрительную цифровую закономерность, полиция посчитала, что инцидент не был самоубийством.

Правоохранители выяснили, что пара была руферами, а молодой человек, будучи студентом Политеха, также зарабатывал на жизнь проведением частных экскурсий по крышам домов Санкт-Петербурга.

Тела погибших обнаружила жительница дома, она вызвала скорую помощь, однако приехавшим врачам оставалось лишь констатировать смерть двух человек.

Месяцем ранее, 7 августа 2020 года, в Тюмени с крыши девятиэтажки упала девочка-подросток. Чтобы ее спасти, службе немедленного реагирования пришлось разбирать стену дома на улице Малыгина — школьница приземлилась в узкое пространство между двумя жилыми зданиями. Спецоперация по извлечению девочки длилась несколько часов.

«На место прибыли спасатели, которые потом разделились на две группы. Одна с помощью альпинистского снаряжения спустилась с крыши, чтобы доставить девочке оборудование с воздухом (и контролировать ее состояние). Вторая в это время разбирала кирпичную кладку стены. Все работы были завершены в 23:08. Девочка жива. Ее передали врачам скорой помощи», — комментировал порталу 72.RU начальник поисково-спасательного отряда ТОСЭР Евгений Булкин.

По словам местных жителей, девочка, упавшая с высоты, неоднократно проводила вечера на крышах в компании руферов. Очевидцы уверяют: подростки не только забирались на здание, но и выполняли там трюки.

В апреле 2018 года в Электростали Московской области, не приходя в сознание, в больнице скончался 15-лений мальчик, который, по словам его сестры, также увлекался руфингом. 10 апреля подросток упал с крыши одного из домов — его экстренно госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.