Два взрыва: в Индонезии террористы атаковали церковь

Посольство России в Джакарте призвало россиян быть осторожнее в связи с терактом против христиан в провинции Южное Сулавеси.

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«В связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на Сулавеси (и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции», — говорится в сообщении российского диппредставительства.

Известно, что среди пострадавших россиян нет.

По данным национальной полиции Индонезии, утром в воскресенье, 28 марта, двое террористов-смертников привели в действие взрывные устройства возле католической Церкви Пресвятого сердца Иисуса в городе Макассар, ранив четырнадцать человек, семеро из которых были госпитализированы.

Это произошло в первый день пасхальной Страстной недели, когда католики празднуют Вербное воскресенье. Полиция сообщила, что прихожане находились внутри церкви во время взрыва, передает Detik News.

Пастор атакованного собора Вильгельм Тулак сообщил индонезийским СМИ, что террористы попытались проникнуть на территорию храма на мотоцикле, но были остановлены охранниками.

«Служба закончилась, и люди собирались домой, когда это случилось», — сказал священник.

По его словам, большинство прихожан получили порезы разбитым стеклом, у некоторых ожоги.

«Но, слава Богу, церковь в безопасности», — добавил Тулак .

Очевидец на месте происшествия охарактеризовал взрыв как «очень сильный». «Здесь, в церковном комплексе, а также на улице много частей тел», — говорят свидетели теракта.

Мэр Макассара Дэнни Поманто отметил, что взрыв привел бы к жертвам среди мирного населения, если бы он произошел у главных ворот церкви, а не у бокового входа.

Гомар Гултом, глава Совета церквей Индонезии, назвал нападение «жестоким инцидентом» и призвал людей сохранять спокойствие и доверять властям.

На кадрах с места ЧП видно, что автомобили возле здания и забор храма также повреждены взрывом, а вся территория оцеплена полицией.

В связи с произошедшим местная полиция попросила руководство церкви отложить следующее массовое богослужение, которое назначено на сегодняшний вечер.

«Мы обеспечили безопасность этого места и на время закрыли церковь.

Возможно, третью сегодняшнюю службу нужно отложить на время, пока мы выясняем, остались ли еще бомбы в церкви», — сказал начальник отдела по связям с общественностью региональной полиции Южного Сулавеси Комбес Зулпан.

Пока криминалисты не могут по останкам даже определить пол нападавших, слишком сильный был взрыв. К примеру, полицейские обнаружили останки одного из террористов в 25 метрах от места взрыва на крыше дома одного из местных жителей.

Президент Индонезии Джоко Видодо осудил теракт и потребовал от начальника национальной полиции тщательно расследовать дело, чтобы выйти на конечных кураторов данной террористической акции.

Глава государства подчеркнул, что терроризм — преступление против человечности, не имеющее ничего общего с какой-либо религией.

«Наше государство не потерпит подобных террористических актов, и я прошу общественность сохранять спокойствие при проведении богослужений, потому что государство гарантирует безопасность религиозных людей, чтобы они могли поклоняться без страха», — добавил Видодо.

Председатель Национально-демократической партии Индонезии Сурья Пало заявил, что теракт не может быть оправдан никакими религиозными доктринами.

«Мы надеемся, что все христиане, которые будет отмечать Пасху через неделю, смогут торжественно провести это празднование», — подчеркнул Пало.

По словам официального представителя национальной полиции Арго Ювоно, власти выясняют, членами какой радикальной организации являются террористы и было ли это нападение связано с январскими арестами боевиков.

Тогда подразделение по борьбе с терроризмом совершило облаву на укрытие боевиков в Макассаре и убило двух мужчин, подозреваемых полицией в причастности к двойным взрывам в филиппинской церкви в 2019 году, в результате которых погибли более 20 человек.