Больше не «горький»: как Нижний Новгород переосмыслил свое наследие

«Брак по любви»

Нижний Новгород — один из немногих городов России, который сделал ставку на современное искусство. Неслучайно, глава региона Глеб Никитин поддержал идею переезда сюда в 2019-м году профильной государственной премии «Инновация», миссия которой – подружить современное искусство с широкой аудиторией – на нижегородских площадках. «Когда мы с командой начинали работать, то пытались понять, в чем проблемы региона. Слова нижегородцев были – «хотелось бы, чтобы город проснулся, стал местом «движухи», стал трендовым, чтобы было интересно жить – хотелось здесь жить и не хотелось уезжать» - говорил губернатор. Эти цели и взяли за основу в своей работе власти региона.

close Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на вручении премии “Инновация” Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на вручении премии “Инновация” Роман Бородин

Нижний последовал примеру крупных городов Европы, которые перешли на постиндустриальную экономику и сделали акцент на производстве услуг, а не благ. У горожан неизбежно растут запросы к городской среде, так как эта аудитория, по словам министра культуры региона Олега Берковича, «производит высокую добавленную стоимость и предъявляет другие (более высокие. – Прим. «Газеты.Ru») требования к состоянию города. Отсюда и большая программа обновления к 800-летию». Нижегородцам нужны выставки, фестивали, современные музеи, экспериментальные театры — все, что создает «ткань» самодостаточного и активно развивающегося города.

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Когда в 2019 году Глеб Никитин и директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак договорились о сотрудничестве и продвижении ГЦСИ «Арсенал» как филиала Пушкинского музея, Лошак призналась: «Это, конечно, брак по любви».

Точкой притяжения в Нижнем Новгороде становятся не только местные самобытные галереи, но и шедевры стрит-арта.

«В понятии «нижегородское уличное искусство» заключено нечто большее, чем только географическая принадлежность, — уверен художник и куратор, фестиваля уличного искусства «Новый город: Древний» Артем Филатов. В рамках проекта восемь художников расписали семь старинных домов. На одном из зданий, например, нарисовали окошки с лошадьми – прошлые владельцы дома некогда содержали конюшню».

«Мы искали активных жителей города, которые хотели сохранить свои дома и дать создать там свои произведения, — продолжает Филатов. — Эти работы потом стали неофициальными достопримечательностями, люди до сих пор водят туда экскурсии, на них есть спрос».

close Экскурсия в отреставрированном в 2020 году филиале Нижегородского Государственного Художественного... Экскурсия в отреставрированном в 2020 году филиале Нижегородского Государственного Художественного Музея “Дом Сироткина” Андрей Фомин

Директор Государственного центра современного искусства «Арсенал» Анна Гор уверена, для развития в Нижнем Новгороде современного искусства нужно просвещать самые разные аудитории и направить особые усилия на международные проекты, чтобы объяснить, почему у этого направления другой язык — не такой, как у искусства классического.

«И вот тогда мы формируем сначала аудиторию, а потом внутренний запрос этой аудитории начинает формировать художников», — говорит Гор.

Классика жанра

800-летие Нижнего — хороший повод изменить отношение гостей и жителей города к музеям. По словам Романа Жукарина – он возглавляет Нижегородского государственного художественного музея - исторически в регионе собран фонд экспонатов очень высокого уровня. Но музеи должны переформатироваться из склада редкостей, подернутых пылью, в площадки для дискуссии и современного досуга для всей семьи.

«Все обновления, грамотное формирование пространств, подходящий температурно-влажностный режим, правильная навигация сказываются на том, что наши музеи и выставки стали более заметны на федеральном уровне, — говорит Жукарин. — Музеи меняются, становятся более направленными на посетителя, улучшаются формы взаимодействия с ним, начиная, например, с работы со слабослышащими со специальными аудио- и видеогидами».

Полвека назад композитор Дмитрий Шостакович называл Москву «музыкальным пригородом Горького», потому что столица уступала собрату на Волге по числу заметных музыкальных событий. В наши дни метафора все еще актуальна: в этом году нижегородские пианисты Даниил Трифонов и Игорь Левит, а также дирижер Максим Емельянычев были номинированы на «Грэмми».

«Кстати, Максим жил и учился в хоровом колледже, который мы недавно отремонтировали и продолжаем приводить в порядок», — замечает Олег Беркович.

Кроме колледжа в Нижнем к 800-летнему юбилею реконструируют и любимые места горожан для прогулок — Кремль, Стрелку, Чкаловскую лестницу и Александровский сад. Объекты откроются концертами классической музыки.

Новая волна

Объем экспорта IT-услуг Нижнего Новгорода, по данным ассоциации РУССОФТ, в прошлом году поднял город на третье место, перед ним в списке лидеров остались только Москва и Санкт-Петербург.

«Власти региона в последнее время стали действительно обращать внимание на развитие этой индустрии, — говорит руководитель нижегородского IT-кластера Марат Мухарьямов. — Для начинающего IT-бизнеса мы становимся более привлекательными, чем многие другие регионы страны. Потому что налоговые льготы для IT-компаний мы не привязывали к резидентству в каком-либо технопарке или кластере, а сделали для всех организаций, которые просто зарегистрированы в области».

В одном из самых привлекательных в технологическом плане регионов страны: в городе открыли свои офисы такие IT-гиганты, как Intel, Huawei и «Яндекс».

«Сейчас действующих IT-компаний у нас в регионе уже больше тысячи, и в них трудоустроено около 32 тыс. специалистов в области информационных технологий, — продолжает Марат Мухарьямов. — Это сопоставимо с автопромом по количеству задействованных в отрасли человек и объему выручки».

По словам эксперта, почти сто лет назад Нижний Новгород поймал волну, связанную с открытием в Горьковского автозавода, а сейчас город на гребне новой волны открытий - на этот раз в области IT-индустрии. В регионе одна из самых высоких концентраций айтишников в стране: Мухарьямов отмечает, что примерно 2,6% местного работоспособного населения заняты в этой сфере. «Больше, чем в Москве (где, по разным оценкам, до 2,5%). - замечает специалист».

«Благодаря развитию IT-сферы для жизни в городе есть перспектива, — продолжает Марат Мухарьямов. — Для молодежи очень важно понимать, что есть индустрия, где тебя ждут, есть интересные проекты и хорошие зарплаты».

IT-компании напрямую влияют на развитие в городе комфортной среды: большим корпорациям и развивающемуся бизнесу требуются современные офисы и образовательные площадки с качественным оборудованиям, а традиционные промзоны перестали отвечать их задачам.

Одним из значимых шагов в направлении городской среды мирового уровня может стать реализация проектов IT-кампуса и IT-квартала в центре города - площадки с единой научно-технической средой.

«Это дает толчок к развитию всего города и может стать «новым автопромом» для Нижнего, если мы сможем правильно распорядиться тем ресурсом, который у нас есть в уже сложившейся IT-индустрии», — заключает Мухарьямов.

Так что свой юбилей Нижний встретит, с одной стороны, обновленным и современным мегаполисом, с другой, городом, который сохранил и даже актуализировал свою идентичность. 800-летие формирует образ города как изобретательского, технологического и креативного центра.