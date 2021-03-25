«Могу узнать себя»: как выглядит преступник 2020 года

Мужчины в возрасте 30-49 лет без высшего образования и постоянного источника дохода чаще всего совершали преступления в России в 2020 году. Об этом сообщили в Генпрокуратуре, на портале правовой статистики.

По данным ведомства, более половины преступлений — 53,6% — совершили мужчины в указанном возрасте. Свыше 47% преступников при этом не имели высшего образования. Что касается социального состава, то 64% совершивших в 2020 году преступления не имели постоянных источников дохода. Другие 17% работали по найму, а 14% — служили.

Социальный портрет женщины, совершившей преступление, примерно такой же: наибольшее число преступлений совершили россиянки в возрасте 30-49 лет, без постоянного источника дохода. Среди женщин оказалось больше тех, кто нарушил закон во время несения службы – 19%. Относительно большой процент преступниц имели высшее профессиональное образование – 29%.

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Согласно статистике, реже всего преступления совершают подростки и люди в возрасте старше 50 лет. По социальному составу — работники органов государственной власти, предприниматели и студенты.

Психологи оказались категорически не согласны с выведенным правоохранительными органами портретом. Так, по словам руководителя «Московского центра психофизиологических исследований» и специалиста полиграфолога Максима Коваленко, всех преступников как минимум нельзя объединять в один портрет.

«Есть убийцы, есть воры, есть мошенники. Последние, например, как правило имеют высшее образование, а то и научные степени. Даже насильники бывают очень импозантными, харизматичными, крайне образованными людьми. Да и в целом у нас сейчас преступники очень образованные и изобретательные. Взять хотя бы ту же IT-сферу – все эти мошенничества проворачивают люди совсем не глупые», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Под описанный прокуратурой портрет может подойти только человек, который совершает преступление из крайней нужды, уверен полиграфолог.

«Если рассматривать просто среднего человека, который совершает преступление для того, чтобы поесть, — он может вписаться в такой портрет. Он и правда без высшего образования, чаще всего, без каких-либо предпочтений. Украл, выпил, в тюрьму. Но это точно не про маньяков и мошенников, у которых зачастую очень гибкий и изворотливый ум. Организаторы преступлений также вряд ли будут придумывать свои схемы, не имея хорошего высшего образования», — отметил Максим Коваленко.

В первую очередь, публикуя свой портрет, Гепрокуратура должна была обозначить выборку, которая подверглась анализу, объяснил специалист:

«Скорее всего, рассматривали тех, кто сидит в тюрьмах.

Если так, то скорее всего большинство таких, конечно, сидит в тюрьмах. Умный образованный человек туда просто не сядет, вероятнее всего, даже если пошел на преступление, он найдет способ избежать наказания. Но даже тут нужно калибровать на категории рассматривать как минимум 10 лет, проводить факторный анализ, чтобы портрет имел какую-то относительную точность».

Приведенная прокуратурой статистика больше напоминает стереотип, отметил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович.

«Чаще всего все уверены, что люди без высшего образования должны быть склонны к каким-то маргинальным наклонностям. В целом, про склонность к преступлениям нужно рассуждать исходя из совокупности факторов – был ли это рецидив, связано ли с расстройствами психическими. Согласно по некоторым криминологическим исследованиям, маньяк, например – это обязательно белый мужчина, в возрасте от 30 до 45 лет, со средним образованием, с социально одобряемой профессией. В этом портрете даже я могу узнать себя. Но это же не означает мою склонность к совершению преступлений», — заключил собеседник «Газеты.Ru».