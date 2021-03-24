«По нему плачет тюрьма»: кто убил 11-летнюю удмуртскую школьницу

В Удмуртии правоохранители возбудили уголовное дело о «Халатности» в отношении местных соцслужб после убийства и изнасилования 11-летней школьницы. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По данным следствия, поздним вечером 22 марта в одной из квартир города Сарапула было обнаружено тело 11-летней девочки с признаками насильственной смерти. Подозреваемым в убийстве оказался 27-летний знакомый матери школьницы.

По предварительным данным, молодой человек изнасиловал школьницу в ее квартире, задушил ее и скрылся с места преступления. При этом следователи полагают, что половой акт, вероятно, произошел уже после того, как девочка умерла, передает Life.ru.

11-летняя девочка могла сама впустить убийцу в жилище, сообщает портал со ссылкой на источник в правоохранительных органах. «Это случилось по доверию. Девочка доверяла ему [убийце], не испугалась. Возможно, он там регулярно находился», — предположил один из соседей семьи в разговоре с kp.ru.

На мужчину завели дело по статье «Убийство». Следствие подало ходатайство об аресте. В ходе допроса житель Сарапула признался в убийстве, но не изнасиловании.

В пресс-службе главы администрации Сарапула сообщили, что родителям ребенка в настоящее время оказывается психологическая помощь, власти города и администрация школы, где училась девочка, окажут помощь в организации похорон. Кроме того, по инициативе городских властей с родителями школьников Сарапула при помощи мессенджеров будут проведены профилактические мероприятия.

Между тем знакомые предполагаемого злоумышленника рассказали СМИ, что мужчина был судим за кражу, вел разгульный образ жизни, увлекался наркотиками и влезал в огромные долги.

«Как мне говорили, по нему плачет тюрьма. Он влезал в огромные долги в плане денег, может, еще чего-то, тут я уже не знаю. Очень хорошо умел подставлять людей. В принципе, и я мог попасться в его задумку. Планом являлось то, что он просто просил у людей дать ему позвонить, а сам как-то сдавал кому-то номер этого человека — и его ставили на деньги», — уточнил в беседе с Life.ru приятель подозреваемого.

«Он часто гулял в компании друзей, нередко — будучи «под кайфом». Раньше жил с родителями, на вид — обычная семья. Осенью родители дом продали. Сам парень тоже давно там не жил», — добавила знакомая молодого человека, ее цитирует kp.ru.

Что касается семьи погибшей школьницы, то ее соседи назвали неблагополучной — мать пила, часто водила в дом мужчин. Хотя из-за безответственности матери девочка была предоставлена сама себе, она была активной и доброжелательной: хорошо училась, общалась с друзьями. «Девочка как девочка, одета хорошо всегда. Нормальный ребенок. То, что мать водила мужчин к себе, — это было», — сказал один из соседей.

Похожую историю расследуют и волгоградские правоохранители. Там местный житель обвиняется в убийстве и изнасиловании 10-летней дочери своей сожительницы, сообщал портал V1.RU.

По версии следствия, в ноябре 2020 года 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей знакомой, однако дома была только ее дочь. Тогда обвиняемый предложил девочке пойти искать мать, отвел ее на окраину поселка, где изнасиловал и задушил.

Через день мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Поисками ребенка занимались полицейские, спасатели, жители села и добровольцы. Спустя несколько часов следователи установили, что к исчезновению школьницы причастен ранее судимый сожитель ее матери.

Мужчина признал вину и показал, где спрятал тело. Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера». Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Отмечается, что задержанный ранее был судим за хулиганство и грабеж, а мать девочки — за убийство. Отец ребенка также отбывает наказание в колонии.