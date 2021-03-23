Не дает развиваться: вирус простуды препятствует распространению коронавируса

Риновирус, вызывающий простудные заболевания, способен защищать организм от заражения коронавирусом SARS-CoV-2 — к такому выводу пришла группа исследователей из шотландского Университета Глазго. Статья была опубликована в британском медицинском издании Journal of Infectious Diseases.

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«Грипп — самый сильный вирус, который в большинстве случаев работает один. Чего нельзя сказать, к примеру, об аденовирусах. Проведено много исследований касательно изучения вирусных взаимодействий Sars-CoV-2. Но из-за социальных дистанций возможность определить этот процесс существенно усложнилась», — говорится в исследовании.

К выводу о том, что инфекции дыхательных путей предотвращают заражение Sars-CoV-2, исследователи пришли в результате опыта, в котором модель слизистой оболочки дыхательных путей человека, выращенную в лаборатории из аналогичных клеток, одновременно заражали коронавирусом и риновирусом.

В случае, если риновирус и Sars-CoV-2 заносились одновременно, успешно воспроизводился только первый, когда риновирус оказывался в ткани слизистой за 24 часа до коронавирусной инфекции, она никак себя не проявляла, если лабораторную модель заражали Sars-CoV-2 на сутки раньше, чем риновирусом, то последний вытеснял коронавирус.

Как отмечают ученые, после перенесенной простуды человек вновь становится уязвим для COVID-19. Однако в масштабах населения отдельного региона или страны в осенне-зимний период риновирус будет сдерживать коронавирусную инфекцию.

«Математическое моделирование показывает, что данное взаимодействие двух вирусов будет, по всей вероятности, ощущаться в масштабах всей популяции и с распространением риновируса будет падать число новых случаев COVID-19», — говорится в исследовании.

Как заявил «Би-би-си» соавтор исследования Пабло Мурсия, подобный эффект уже наблюдался, когда на фоне вспышки вызываемых риновирусом ОРЗ в ряде стран Европы в 2009 году замедлилось распространение свиного гриппа.

«Вакцинация, правила соблюдения гигиены, а также особенности взаимодействия двух вирусов могут существенно снизить темпы распространения SARS-CoV-2, однако вакцинация будет производить самый сильный эффект»», — подчеркнул Мурсия.

Риновирусы крайне заразны и являются наиболее частой причиной возникновения простуды, которая длится около 10 дней, пояснила «Газете.Ru» терапевт Екатерина Яшина

«Опасность возникновения простуды, или правильнее будет сказать ОРЗ, ОРВИ или гриппа — в том, что они угнетают иммунитет и в итоге могут вылиться в хроническое заболевание. При этом риновирусы действительно могут угнетать коронавирус, не позволяя ему проникнуть в организм», — сказала врач.

При этом после выздоровления человек, столкнувшись с SARS-CoV-2 повторно, может заболеть. Более того, в условиях сниженного иммунитета после перенесенной простуды форма болезни может быть тяжелой, добавила инфекционист Лилия Баранова.

Врач также напомнила, что хроническая простуда может привести к гаймориту — воспалительному процессу внутри пазух носа. На это укажут головная боль, боль под глазами или в лобной части, гнойные выделения из носа. Иногда отмечаются светобоязнь и снижение обоняния.

Заболевания горла также являются последствиями затянувшегося ОРЗ — у человека может развиться фарингит, ларингит, тонзиллит. Уши также под угрозой — недолеченное заболевание приводит к воспалению, а затем к отиту.

«Вот хронические заболевания уже не спасут от коронавируса, поскольку в этом случае организм настолько истощен, что коронавирус просто станет дополнением к общей картине. Более того, он скорее всего и ударит по самым уязвимым местам организма», — считает Баранова.

Однако, уточнила терапевт Яшина, могут помочь лекарства, принимаемые для лечения затянувшегося ОРЗ и ОРВИ, — противовирусные препараты, некоторые из которых назначают при симптоматичном лечении коронавируса.

«Это может значительно замедлить развитие и деление вируса внутри человека. Однако это не значит, что при малейшем признаке простуды стоит пичкать себя таблетками — нужно обязательно посетить врача», — предупреждает она.

Вирусы, схожие по механизму действия с риновирусами, в теории могут предотвратить заражение коронавирусом. «Нужно понимать, что предсказать поведение коронавируса в условиях наложившегося заболевания сложно. Можно как избежать заражения, так и получить двойной удар от объединения вирусов. Поэтому несмотря ни на что соблюдайте меры предосторожности», — заключила инфекционист Лилия Баранова.