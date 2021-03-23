«Гибель империи. Российский урок»: новый фильм митрополита Тихона Шевкунова

«Прошло больше века, но значимость тех событий для российской истории до сих пор вызывает много споров и вопросов», — отмечается в аннотации на сайте телекомпании.

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Первая серия («Ну как при царе») и вторая («Картошка. Транссиб. Университеты») уже вышли на платформе ВГТРК «Смотрим».

Как начиналась Февральская революция

Анонсировал свой фильм глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) еще в середине месяца в программе телеканала «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Тогда она напомнил, как начинались те события.

23 февраля 1917 года, 8 марта по новому стилю, когда отмечался День работницы (нынешний Международный женский день), ознаменовалось тем, что первыми, кого вывели на улицы, стали женщины и дети.

«Хлеба в Петрограде тогда было довольно. Искусственно был создан дефицит хлеба. Но командующий войсками Петроградского военного округа генерал Хабалов в несколько дней решил вопрос с дефицитом хлеба. Но погромы булочных, полных хлеба, зачастую уже начались. И затем демонстрации, забастовки, призывы к свержению верховной власти, которая была объявлена темной силой, абсолютно неспособной руководить», - отметил митрополит.

При этом к тому времени, заметил он, Российская империя уже выигрывала в Первой мировой войне и готовилась к весенне-летнему наступлению.

Митрополит напомнил, что Россия к тому времени была «четвертой, пятой экономикой в мире».

«Управлять Россией — не такая уж простая задача»

Февральская революция 1917 года разрушила Российскую империю, и все революции «примерно одинаково заканчиваются», считает глава Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

«Мы виноваты сами во всем. Мы сами позволили собой руководить.

И сами разрушили великую страну. Потому что как только вот эти вот люди взяли власть, то те самые, самые рукопожатные, честные, прекрасные, желанные всем обществом, на которых чуть ли не молились, - восторг после февральских событий был совершенно необычайный, - они в пять месяцев обрушили страну, разрушили фронт, разрушили экономику», — констатировал митрополит.

«Оказалось, что управлять Россией не такая уж простая задача. Они ничего сделать не смогли», - сказал митрополит Тихон в эфире телеканала «Россия 1», комментируя исторические уроки 1917 года в связи с очередной годовщиной февральской революции.

«Самое поразительное событие в истории России»

«Возможно нет более поразительного события в истории нашей страны, — так начинает свой рассказ о событиях Февральской революции митрополит Тихон. — В февральский переворот, как в зеркало, могут вглядеться и общество, и те, кто управляет нашей страной, и молодежь, и церковь, и интеллигенция, и деятели культуры… Одна беда: зеркало это очень не комплиментарно по отношению к нам. Но оно честно».

«События Февральской революции могут рассказать, до чего мы можем довести нашу страну, что мы можем натворить в этой жизни: для себя и для будущих поколений», — говорит автор фильма в его первой части «Ну как при царе».

Удивительно много непонятного и даже абсурдного открывается в нашей истории при внимательном взгляде на нее, отмечает митрополит Тихон уже во второй части фильма «Картошка. Транссиб. Университеты».

В ней он говорит о строительстве Транссиба, сооруженного в рекордные сроки, о том, что Россия делала третье место с Британской империи по количеству студентов, о том, что именно в нашей стране впервые в мире появились станции «скорой помощи» и молочные кухни — и все это до событий начала 1917 года.

«Россия 24» будет транслировать в своем эфире фильм «Гибель империи. Российский урок» по 14 апреля.