Девочка погибла после схода лавины в Хибинах

В Мурманской области после схода лавины в горном массиве Хибины скончалась 12-летняя девочка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

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«От следователя с места поступила информация о том, что медики констатировали смерть ребенка», — заявили в ведомстве.

Вечером 22 марта 2021 года мурманские спасатели получили сигнал от зарегистрированной туристической группы из Санкт-Петербурга о том, что под сошедшую на горе Маннепахк лавину попал ребенок. Остальные не пострадали. Всего там было 16 человек, 13 из них — дети.

«Установлено, что в дневное время <...> туристическая группа, двигаясь на лыжах по самостоятельно спланированному маршруту, в нескольких км от станции Имандра в Оленегорском районе, попала под обрушение снежного карниза», — уточнили в СК.

Снежный карниз — это образующиеся под влиянием ветра снежные образования в горах, они формируются на гребне или на вершине. Такие карнизы представляют опасность как для человека, идущего по гребню, так и находящегося под карнизом. Именно с этим природным явлением столкнулись туристы из Санкт-Петербурга.

Большинство людей смогли выбраться самостоятельно, однако 12-летнюю девочку пришлось откапывать в течение нескольких минут. Первоначально были сведения, что ребенок погиб. Позже до места добрались спасатели, которые сообщили, что девочка подает признаки жизни — однако она была в крайне тяжелом состоянии.

Утром 23 марта врачи Центра медицины катастроф добрались до временного лагеря туристов и подтвердили смерть ребенка. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что спасатели готовы провести эвакуацию с помощью сил территориального центра медицины катастроф.

«В Мончегорск по моему поручению прибыл вертолет медицины катастроф с детской реанимационной бригадой», — сообщил глава региона. Губернатор уточнил, что тургруппа из Петербурга, в которую входила девочка, сейчас стоит лагерем в труднодоступном месте.

По информации издания «Хибины.Com», из-за сложного рельефа местности и погодных условий — в Мурманской области сейчас снег и метель — вертолет Северо-Западного авиационного поисково-спасательного-центра в первый раз не смог произвести посадку.

Принять туристов готовятся в ближайшем крупном населенном пункте — Мончегорске. Больше десяти детей и взрослых временно поселят в гостинице, где они смогут отдохнуть и при необходимости получить медицинскую помощь.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 283 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщает «Фонтанка», группа приехала в Мурманскую область 18 марта и перед походом зарегистрировалась, поэтому поименный состав спасатели знали.

Старший группы — руководитель общефизической подготовки туристического клуба «Скиф» из Приморского района Петербурга Сергей Смирнов. Выпускник педуниверситета Герцена, опытный походник, автор туристических методичек.

20 марта ребята вышли из Имандры, преодолели в первый день восемь километров, а во второй прошли перевал Северный Чорргор. Спустя два дня группе предстояло пройти более 13 километров у горы Маннепакх. Ночевка была запланирована у одноименного ручья. Судя по официальной информации, лавина накрыла группу именно там — либо при подходе к привалу, либо в месте остановки. Уехать из Мурманской области школьники планировали 27 марта.

Погибшая училась в школе Приморского района, в «Скифе» состояла несколько лет, была увлечена туризмом. Согласно информации с ее страницы в соцсетях, в 2020 году школьница участвовала в таком же походе.

Друзья девушки рассказали газете «Комсомольская правда», что она с нетерпением ждала этой поездки. «Я тоже должна была поехать в Хибины, мы с ней не раз уже ездили туда. Она очень ждала, когда снова поедет. У всех, кому я звонила из моей группы, телефоны выключены. Информации никакой», — отметила одна из них.

В МЧС ранее предупреждали, что опасность схода лавин сохраняется в 14 регионах России — в том числе, в Дагестане, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии, Камчатке, Сахалине и Алтае. В Мурманской области, по сообщениям местных СМИ, 23 марта проведут работы по обрушению снежного покрова в лавинных очагах, расположенных над автомобильной дорогой Кировск — Кукисвумчорр.