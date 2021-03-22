«Пошли не по тому маршруту»: в Хибинах лавина накрыла группу туристов

При сходе лавины около поселка Имандра муниципального округа города Оленегорск Мурманской области вечером 22 марта погибла 13-летняя девочка, шедшая по необорудованному маршруту в составе туристической группы из Санкт-Петербурга.

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Всего группа, попавшая под снежную массу, состояла из 16 человек, 13 из которых — несовершеннолетние дети в возрасте от 10 до 15 лет. Девочку 2008 года вызволили из-под снега, пытались провести реанимационные процедуры, но она не выжила. Все остальные 15 человек — вне опасности, передает РИА «Новости».

«Участники лыжного похода из Санкт-Петербурга попали под снежный завал в районе ручья Маннепакх. Под снегом оказались трое подростков. Двоих откопали быстро, 13-летнюю девочку искали дольше, к сожалению, она погибла», — написал во «ВКонтакте» губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

С родственниками погибшей девочки организована работа психологов МЧС России, сообщает региональное управление ведомства.

«В данный момент прорабатывается вопрос эвакуации туристической группы с места происшествия. По поручению главы администрации Мончегорска для помощи туристам выделен автобус, который доставит их в гостиницу Мончегорска. Для тургруппы будут организованы места отдыха и горячее питание. Помимо этого, все они будут осмотрены медицинскими работниками. Для психологического сопровождения на месте будет работать психолог Главного управления МЧС России по Мурманской области», — пояснили в службе.

На месте ЧП работали 53 спасателя, в том числе кинологический расчет, 18 единиц техники и 11 снегоходов.

«Сроки окончания эвакуации назвать пока сложно, так как вторая группа спасателей еще в пути», — указали в экстренных службах региона.

ЧП произошло в 5 км от железнодорожной станции «Имандра». Недалеко от этого места расположены популярные лыжные трассы. По данным источника ТАСС, туристы пошли не по тому маршруту, который указывали при официальной регистрации. По предварительным данным, все приезжие питерцы были из туристического клуба «Скиф», передает информационный портал «Хибины».

Следственное управление регионального управления СКР возбудило уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека». Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Прокуратурой Мурманской области дано поручение прокурору Оленегорска о проведении проверки по факту произошедшего. Надзорное ведомство также координирует действия Мончегоского и Кировского аварийно-спасательных отрядов, задействованных в спасательной операции.

«При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — указывается в сообщении прокуратуры.

Ранее МЧС публиковало предупреждение о возможном сходе лавин на некоторых участках в данном районе.

«В горах сейчас высокая лавинная опасность — 3 класс из 5, поэтому любой проход через ущелья грозит сходом лавины. Маршрут от Маннепакха к Чоргорру не проходит через ущелья, но в любом случае, надо быть очень осторожным. Сейчас даже в маленьких ущельях висят козырьки. Вчера в Криптограммовом ущелье убедились в этом в очередной раз», — приводит сайт kp.ru слова эксперта по Хибинах Ильи Балымова.

К середине марта в Мурманской области выпало больше месячной нормы осадков, а в феврале — почти три нормы. После этого в регионе существенно усилились морозы, низкие температуры уплотнили наст, а сейчас начался переход через ноль в сторону потепления. Все эти факторы привели к такой ситуации, как сейчас, когда сход лавины может спровоцировать даже громкий звук.