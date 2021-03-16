Выбрать время: как аллергикам вакцинироваться от COVID-19

Количество аллергиков в России достигает 35% от населения — об этом говорят данные Института иммунологии Минздрава РФ. Таким пациентам стоит вакцинироваться от коронавируса в то время года, когда аллергические реакции наименее выражены. Об этом заявил директор института вирусологии им. Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Например, если аллергия на цветение, то вакцинироваться лучше в течение всего осеннего и зимнего периода, когда холода. Если у человека аллергия на домашнюю пыль, это труднее, здесь, скорее, наоборот, надо вакцинироваться в летний период, когда люди выезжают за город, где количество пыли меньше», — пояснил ученый в ходе брифинга.

Гинцбург отметил, что перед вакцинацией аллергикам следует обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы определить наилучшее время для прививки.

Однако момент времени, который нужно выбрать для посещения центра вакцинации, — не единственное, о чем нужно думать. Врач-инфекционист Анна Баландина посоветовала аллергикам на время вакцинации запастись антигистаминными лекарствами. «Можно выпить таблетку накануне прививки и в день вакцинации», — сказала она «Газете.Ru».

Иммунолог-аллерголог Мария Польнер напомнила, что начало сезона поллиноза (то есть сезонной аллергии) может быть разным. «Например, при аллергической реакции на пыльцу ольхи и орешника симптомы могут проявляться уже в марте, а при аллергической реакции на полынь характерны симптомы в конце лета и осенью. Именно поэтому основой успешной вакцинации является индивидуальный подход к каждому пациенту», — отметила специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Если симптомы аллергии уже наблюдаются, то необходимо обратиться к лечащему врачу для ее купирования и только потом делать прививку. «В целом, плановой вакцинации в свой обычный период обострения лучше избежать, прививку логичнее сделать до начала или после окончания активации причинно-значимого аллергена», — пояснила Польнер.

При этом медик уточнила, что если обострения нет, аллергикам отказываться от прививки не нужно. «Наличие в анамнезе аллергических реакций (респираторных или кожных, в том числе аллергическая реакция на пыльцу или домашнюю пыль, домашних животных, продукты питания, насекомых, лекарственных препаратов, не входящих в состав вакцины), даже среднетяжелого и тяжелого течения, вне обострения не являются противопоказанием для проведения вакцинации», — сказала Мария Польнер.

Многие аллергики опасаются проявления реакции на саму вакцину, однако врач-аллерголог Галина Евдокимова заверила, что они довольно редки. В основном они проявляются сразу и характеризуется теми же симптомами, что и при контакте с другими аллергенами. «У человека могут появиться, к примеру, кожные аномалии: отек, крапивница, а также зуд», — перечислила медик.

По словам Марии Польнер, заранее предугадать аллергическую реакцию на вакцину бывает достаточно сложно. «Именно по этой причине не рекомендуется рутинный скрининг на лекарственные аллергены. Например, есть вероятность, что по анализам крови антитела к препарату будут в норме, но при его применении разовьется реакция. Также есть сложности с кожным и провокационным тестированием. Ведь при первичном применении лекарства аллергическая реакция не развивается, но она может случиться при любом последующем применении препарата», — пояснила специалист.

Для диагностики аллергии на компоненты вакцины прежде всего необходимо тщательно изучить анамнез пациента, учесть реакции на предыдущие приемы препаратов.

«Как правило, острая аллергическая реакция случается не позже 15-20 минут после введения инъекции, а зачастую практически сразу. Это время человек находится под наблюдением медицинского персонала», — подытожила Польнер.