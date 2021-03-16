Благословения не будет: Ватикан отказал геям в венчании

Представители меньшинств, заключающие однополые союзы, не могут получать благословение католической церкви. Об этом говорится в ответе Конгрегации доктрины веры, которая наблюдает за «чистотой и моралью» вероучения. Ее подписантом является папа Римский Франциск.

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Сформулировать позицию по вопросу гомосексуальных союзов в Ватикане решили после запросов ряда епископов из Германии и США, которые сообщали, что во вверенных им епархиях многие священники явочным порядком начали практиковать благословение однополых пар.

«Недопустимо давать благословение однополым союзам, поскольку брак является неразрывным союзом мужчины и женщины, заключаемым для рождения новой жизни», — постановили в Конгрегации.

Там это решение не считают дискриминацией сексуальных меньшинств — оно лишь напоминает об истинности литургических обрядов и сути богослужения, пояснили в Ватикане.

Ряд западных стран давно легализовали однополые браки, и решение Ватикана может оттолкнуть молодых верующих из ЛГБТ-сообщества, пишет телеканал CNN.

Еще в октябре 2020 года папа Франциск выступил за регистрацию однополых союзов в светской жизни. Понтифик убежден, что представители меньшинств имеют право на семью.

Тем временем в других ответвлениях христианства придерживаются иной позиции в отношении венчания представителей ЛГБТ-сообщества. Так, однополые браки благословляют в североамериканских христианских церквях — в частности в Объединенной Церкви Христа, старейшей протестантской конфессии в Америке, к которой относятся 5 700 приходов, более 10 тыс. пасторов и 1,3 млн верующих.

Помимо этого поддерживают благословение однополых пар и в Евангелической лютеранской церкви и Епископальной церкви США, а также в Объединенной церкви Канады.

В Европе гомосексуальные браки благословляет Евангелическая церковь Германии, Лютеранская церковь Швеции, а также Протестантская церковь Нидерландов.

Что касается Финляндии, то там с 2018 года однополые пары венчает Главная лютеранская церковь Хельсинки — всего в городе 11 приходов, разрешающих подобное благословение.

С 1 сентября 2020 года однополые пары Северной Ирландии получили возможность устраивать религиозные брачные церемонии в англиканских церквях. Для ее проведения пара должна подать заявку — ее рассматривают в течение 28 дней.

«Это отличная новость для пар, которые хотят отпраздновать свой брак в церкви, обнявшись с семьей, друзьями и любовью Бога. Я уже говорил с несколькими парами, которые ждали этого дня, чтобы провести церковное венчание, о котором они так мечтали», — отмечал служитель пресвитерианской церкви All Souls в Белфасте Крис Хадсон, его цитировал портал PinkNews.

В то же время Русская православная церковь (РПЦ) еще в 2017 году приравняла однополые союзы к бракам с еретиками.

РПЦ официально объявила, что «категорически не признает» однополые союзы. Об этом говорилось в документе «О канонических аспектах церковного брака», принятом Архиерейским собором.

Там также перечислены другие случаи, при которых церковь отказывается венчать людей. В частности благословение не смогут получить те, кто сменил пол. «Древние церковные каноны <...> ради защиты Церкви от распространения ереси запрещали православным христианам вступать в брак с еретиками. Этот подход и ныне должен применяться по отношению к членам еретических и раскольнических сообществ, враждебных Церкви и создающих угрозу ее единству», — сказано в документе.

Позднее, в октябре 2020 года, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда вновь напомнил журналистам, что однополые отношения в православии считаются грехом. «Мы их не только не приветствуем, но и не допускаем как церковное, так и государственное их закрепление», — сказал представитель РПЦ.

По его словам, запрет церковью гомосексуальности — часть ценностной системы христианства, такая же, как и запрет на супружескую измену. Легойда пояснял, что православные верующие выступают не за природную естественность, а за установленный богом порядок. «Дело не в том, что то или иное действо физиологически возможно, а в том, что существует ценностный запрет на подобные отношения», — заключил он.