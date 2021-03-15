Без права на личную жизнь: как соцсети губят карьеру учителей

«Божество, которое не ест и не ходит в туалет»

Учительница из Санкт-Петербурга Дарина Счастная уволилась из-за претензий к ее видео в социальной сети TikTok. Об этом преподаватель рассказала изданию Readovka.

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По словам Дарины Счастной, она отработала в школе два года. В начале 2021-го женщина начала публиковать в соцсети шуточные ролики о своей работе. Начальство увидело в них «нарушение морального кодекса» и «обесценивание статуса учителя». По данным издания, видео, в котором Сергеева с мужем снялись в банных халатах, сравнили с «латентной порнографией».

В администрации Приморского района уточнили, что родители некоторых учеников также выразили недовольство ее роликами в TikTok, где были задействованы дети, передает РИА «Новости».

«Мне очень обидно за себя и уже давно. Учитель всем что-то должен и не имеет права на личную жизнь. Обязан быть божеством, которое не ест, не ходит в туалет. Он должен только учить, а не кривляться перед камерой — так выглядит моральный кодекс, по мнению руководства школы»,

— заявила, в свою очередь, Счастная. В результате учительница уволилась по собственному желанию. Как пишет Readovka, она выучилась на мастера по наращиванию ресниц, и теперь занимается этим.

В администрации школы №630 Приморского района уверяют: Дарина Сергеевна приняла решение об увольнении добровольно. «Соответствующее заявление было подано 26 февраля, и до 12 марта она могла его отозвать, однако не воспользовалась этой возможностью. В марте директор школы интересовалась у учительницы, не изменила ли она свое решение и не готова ли продолжать работать до конца учебного года, но решение Дарины Сергеевны осталось неизменным», — рассказала собеседница РИА «Новости».

По информации районной администрации, ранее в январе Счастная уже собиралась увольняться, но тогда администрация школы уговорила ее не делать этого до конца учебного года.

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев пообещал разобраться со случаем увольнения петербургской учительницы из-за ролика в TikTok.

По словам депутата, увольнять преподавателей из-за роликов в соцсетях без выяснения причин неправильно. С другой стороны, если учительница нарушила чьи-то моральные установки, то с ней необходимо провести рекомендательную беседу, заявил он порталу «Политика Сегодня».

«Ролик в халате — это не совсем корректно. Это не методика воспитания и образования. Но такие проблемы нужно решать в корне, а не просто избавляться от преподавателя, тем более, с достаточно серьезным количеством подписчиков. Дети увидят, что сейчас сделала администрация школы с преподавателем и у них сложится таким образом общее впечатление», — отметил он.

«Соцсети – не частное дело»

Научный руководитель по лицейским программам Института образования НИУ ВШЭ Наталья Любомирская заявила «Газете.Ru», что учитель всегда должен задумываться, соответствуют ли его действия профессиональным запросам.

«Часто в соцсетях люди действуют спонтанно, невзвешенно. Но учителю всегда лучше сначала подумать, а потом сделать. Учитель должен иметь авторитет у учеников, а неосторожные публикации в соцсетях этот авторитет роняют. Ведь педагог воспитывает не столько словом, сколько делом – он образец поведения», — пояснила эксперт.

«Не только педагог, а любой человек имеет право на личную жизнь. Но она и называется — «личная». Но если ты личное выкладываешь на просмотр широкой общественности — это уже фактически общественная позиция», — также ранее заявляла изданию «Фонтанка» новый председатель комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская.

С коллегами согласился сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий. «Любой человек должен понимать, что соцсети – это не частное его дело. Если он что-то выкладывает, то должен быть готов к тому, чтобы себя защищать. Потому что любимое дело работодателей — цепляться к подобным вещам», — сказал он «Газете.Ru».

Педагог считает, что Дарина Счастная сама выбрала путь увольнения. «Вместо этого она могла бы либо продолжить работу, либо, если бы ее все же уволили, защищаться в суде. Проблема заключается в том, что учителя настолько сейчас боязливы, что как только директор выскажет им какое-либо замечание, они немедленно увольняются», — отметил собеседник издания.

По его словам, только в России в трудовом кодексе есть положение, согласно которому учителя можно уволить за совершение аморального поступка. «Разумеется, я против этой статьи, она должна быть убрана», — подчеркнул Луховицкий.

Тем не менее, как считает Наталья Любомирская, молодых учителей в большинстве своем не пугает повышенная ответственность за поведение в соцсетях. «Более того, многие из них активно ведут блоги — публикуют посты, свои соображения, нестандартные мысли, обсуждают их с другими преподавателями», — заключила она.

«Пивная владычица» и фото в купальнике

Дарина Счастная не единственная учительница, карьере которой помешали соцсети. Так, в феврале 2021 года похожая история произошла и с другой преподавательницей из Санкт-Петербурга — женщину дважды увольняли из местных школ из-за блога в соцсети Twitter, где она под ником «владычица пивная» писала про секс и выпивку, передавал портал Znak.com.

После второго увольнения учительница опубликовала скриншоты с сообщениями от учеников, расстроенных решением руководства школы. Учащиеся называли ее «лучшим учителем», недоумевали из-за решения, так как «это всего лишь шутки», и даже предлагали «как-нибудь вместе выпить пивка».

В похожий скандал в феврале 2019 года попала и учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, когда один из обеспокоенных родителей прислал ее фото, сделанное после соревнований по зимнему плаванию, в общий чат, а затем переслал сообщение директору школы.

38-летняя учитель, член Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания «Белые медведи», опубликовала в своих социальных сетях фотографию, на которой она сидит на морозе в легком платье выше колена и туфлях на высоких каблуках.

Как рассказывала позже Татьяна Кувшинникова изданию kp.ru, ее попытались выставить из учебного заведения из-за того, что подобным образом одеваются «только проститутки» — ее действия назвали «пятном на репутации школы» и добавили: «Неудивительно, что мальчики-ученики влюблены, так и до педофилии недалеко».

В результате Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться.

История учительницы из Барнаула оказалась настолько громкой, что несколько месяцев спустя специалисты Минпросвещения и общероссийского профсоюза работников образования все же отредактировали типовой кодекс этики педагогических работников.

Документ под названием «Примерное положение о нормах профессиональной этики педагогических работников» направили региональным властям с письмом за подписями замминистра просвещения Ирины Потехиной и председателя общероссийского профсоюза работников образования Галины Меркуловой.

В отличие от кодекса 2014 года, в новом документе впервые сообщается о правилах поведения педагогов в интернете. Тем не менее, сформулированы они довольно кратко. Например, учителям стоит воздерживаться от размещения «информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей», указано в кодексе.