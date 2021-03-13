Как делить: в Евросоюзе возник вопрос с распределением вакцин от коронавируса

Еврокомиссия опровергла обвинение канцлера Австрии Себастьяна Курца в том, что ряд стран - членов Евросоюза имеют тайные договоренности с фармацевтическими компаниями о распространении вакцин.

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В ЕК указали, что распределение доз препарата против коронавируса COVID-19 проводилось в ходе «прозрачного процесса», передает ТАСС. При этом, ЕК согласилась, что оптимальным подоходном является привязка количества доз вакцин к численности населения страны.

«Это справедливое решение, поскольку вирус поражает одинаково везде, во всех частях ЕС», — указывается в письме.

Ранее Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия направили председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо с инициативой провести саммит ЕС для обсуждения справедливого распределении вакцины.

Накануне Курц указал на непрозрачность деятельности координационного совета медицинских чиновников.

«Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю. Но есть указания, что там могла быть так называемая распродажа. Это надо предотвратить.

Это не соответствует духу ЕС, политической цели совместной закупки вакцин и противоречит договоренности глав государств и правительств от 21 января», — подчеркнул австрийский лидер.

Евросоюз проиграл США, Китаю, Индии, Великобритании и России в глобальной битве за поставку вакцин против коронавируса, писала несколькими днями ранее французская газета Le Point. Как отмечалось в статье Люка де Бароше, европейцы платят высокую геополитическую цену за свою дезорганизацию.

По его словам, в рамках программы Covax развивающимся странам поставили около 10 млн доз вакцины, хотя глобальное сотрудничество в этой области позволило бы быстрее вернуть мировую экономику в нужное русло.

Европа же из-за бюрократии, чрезмерной осторожности не смогла правильно оценить необходимость в расширении производственных мощностей.

«Европа не может сравниться и с Великобританией, которая уже сделала первую прививку более чем 21 миллиону британцев. К сожалению, европейский провал подтверждает правоту всех тех, кто считает, что, претендуя на роль ведущего геополитического игрока, Европа продолжает верить в несбыточную мечту», — заключил де Бароше.

При этом, председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что ЕС всегда активно поддерживал принцип общедоступности вакцин и является лидером по проявлению солидарности с менее благополучными странами в борьбе с пандемией коронавируса.

Он рассказал о работе ЕС в борьбе с пандемией и обвинил РФ и Китай в том, что они якобы организуют «ограниченные, но широко освещаемые в СМИ поставки вакцин против коронавируса в другие страны».

«Имеющиеся цифры свидетельствуют, что эти страны вакцинировали в два раза меньше (жителей) из расчета на 100 человек населения, чем Европейский союз. А Европа не использует вакцины в целях пропаганды. Она продвигает ценности», — выразил уверенность политик.

Ранее Евросоюз объявил об экспортном контроле над вакцинами, производимыми в рамках блока. ЕС ввел эту меру на фоне скандала из-за недопоставок препарата британским фармацевтическим гигантом AstraZeneca.

Маркус Зёдер, премьер-министр федеральной земли Баварии и возможный будущий канцлер Германии, заявил телеканалу ZDF, что у него сложилось впечатление, что Еврокомиссия «приняла решения слишком поздно и сделала ставку только на несколько компаний, согласовав цену в рамках типично бюрократической процедуры ЕС».

Заместитель главы ВОЗ Марианджела Симао сказала, что это «очень тревожная тенденция», которая будет способствовать продлению пандемии. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус также предупредил, что «прививочный национализм» может привести к «более длительному выходу из пандемии».

«Накопление вакцин [всего в нескольких странах] будет поддерживать пандемию и замедлять восстановление мировой экономики. Помимо того, что это будет «катастрофический моральный провал, который может еще больше усилить глобальное неравенство», — сказал глава ВОЗ.