Межвидовой барьер пал: опасен ли новый птичий грипп для людей

Новый тип птичьего гриппа (H5N8), который до февраля 2021 года выявляли только у птиц, вскоре может мутировать и начать передаваться от человека человеку, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Прогноз, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится», — сказала она.

Попова напомнила, что первыми в мире новым типом птичьего гриппа заразились семь сотрудников одной из птицефабрик на юге России, где в декабре 2020 года произошла вспышка инфекции. Болезнь у них протекала в легкой форме.

Глава Роспотребнадзора заявила, что выявление H5N8 у людей стало «открытием мирового уровня» и важным результатом работы всей системы санитарно-эпидемиологического надзора России.

Заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган признался «Газете.Ru», что его «настораживает» преодоление новым птичьим гриппом межвидового барьера. «Эта инфекция представляет собой разновидность гриппа, которая потенциально может вызвать опасную эпидемию у человека», — заявил он.

Медик пояснил, что наиболее вероятная причина мутации вируса до состояния, когда он сможет передаваться от человека человеку, — это антигенный сдвиг. «Например, свинья может инфицироваться и птичьими, и человеческими штаммами гриппа и служить как бы емкостью для этого сдвига.

Два разных штамма, заразив одно и то же животное, обмениваются генами, в результате чего может образоваться новый штамм, который будет сохранять высокую патогенность птичьего гриппа и будет способен передаваться от человека к человеку»,

— рассказал Каган. По его словам, именно так возник возбудитель «испанки» — смертоносной эпидемии гриппа, унесшей 50 млн жизней в начале 20 века.

Вместе с тем главная проблема H5N8 заключается в том, что его трудно контролировать, подчеркнул врач. «Ведь он заражает все виды птиц и легко может переноситься на большие расстояния при миграции перелетных птиц», — уточнил врач.

В группе риска в первую очередь окажутся работники птицефабрик, а также фермеры. «Инфекция передается людям часто через прямой контакт с инфицированной домашней птицей — например, во время убоя или ощипывания. Также она может передаваться косвенно через зараженное оборудование птицефабрик», — подчеркнул Каган.

Опасным новый птичий грипп может стать для пожилых людей, беременных женщин, пациентов с хроническими и аутоиммунными заболеваниями и детей, добавила инфекционист Лилия Баранова.

«В целом при любых заболеваниях в зоне риска остаются одни и те же люди», — заключила она в разговоре «Газете.Ru».

Иммунолог Мария Польнер между тем напомнила, что зоонозные инфекции (те, что изначально свойственны животным) — явление достаточно частое. «Вирус Эболы и даже ВИЧ являются зоонозами, хотя второй впоследствии мутировал в заболевание человека. И современный коронавирус также многими считается пришедшим от животных», — обратила она внимание.

Тем не менее медик уверена: бояться нового типа птичьего гриппа не стоит. «Чаще всего зоонозы протекают бессимптомно. А за этим новым вирусом необходимы дальнейшие наблюдения», — сообщила Польнер.

С ней согласен главный терапевт клиники «Семейная» Александр Лаврищев. Он считает, что подобные мутации вирусов – норма для их развития. «Паниковать по этому поводу не нужно, такое случается периодически — раз в пять-семь лет», — пояснил он «Газете.Ru».

Единственной эффективной защитой от мутировавшего вируса Лаврищев назвал вакцинацию. Анна Попова в свою очередь отмечала, что благодаря своевременному обнаружению нового вируса у специалистов есть время разработать тесты и создать вакцину от H5N8.

«Если не понадобится — это будет счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть», — говорила глава Роспотребнадзора.