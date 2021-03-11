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На Хачатуряна завели уголовное дело. Чем это поможет его дочерям

Юрист рассказал, как уголовное дело против Хачатуряна скажется на приговоре его дочерям

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Михаил Иерусалимский/«Одноклассники»
На убитого в 2018 году тремя дочерьми Михаила Хачатуряна посмертно завели уголовное дело о насилии над девочками, пишут СМИ. Адвокаты сторон уточнили, что пока официального постановления они не получали, хотя месяц назад по этому факту была инициирована доследственная проверка. Потерпевшие рассчитывают на восстановление доброго имени Михаила Хачатуряна, а защита — на смягчение приговора. О том, что может ждать сестер Хачатурян в случае обвинительного приговора их отцу, рассказывает «Газета.Ru».
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Следственный комитет возбудил уголовное дело на Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняются его дочери. Об этом РИА «Новости» на условиях анонимности сообщил один из адвокатов, участвующих в процессе.

«В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по статьям «Насильственные действия сексуального характера», «Понуждение к действиям сексуального характера» и «Истязание», — уточнил собеседник агентства.

Однако адвокаты потерпевшей стороны и сестер Хачатурян заверили «Газету.Ru», что официального постановления о возбуждении уголовного дела они не получали.

«Изначально после заявлений сестер о насилии проверка со стороны следствия по сути не проводилась. После того как потерпевшие подписали разрешение на начало расследования по этому факту, следствие начало доследственную проверку. Она 30 дней длится и должна закончиться примерно в эти даты, поэтому сегодня и был выброс информации», — сказала представитель родственников Михаила Хачатуряна Ольга Халикова.

Она подчеркнула, что ее клиенты будут настаивать на прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием состава преступления.

«Если бы были хоть какие-то доказательства, что сексуальное насилие имело место, то мы на такие риски бы не пошли. При этом два адвоката сестер Хачатурян просили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела оставить в силе», — пояснила Халикова.

Сами сестры Хачатурян в деле о насилии станут потерпевшими, сообщил адвокат одной из сестер Алексей Липцер.

«У СК нет оснований считать, что насилия не было. Мы рассчитываем, что в ходе расследования будет в очередной раз доказано, что Михаил Хачатурян совершал эти преступления. Дальше уже суд окончательно поставит точку в отношении него», — сказал он «Газете.Ru».

Сами сестры знают об уголовном деле — в ходе доследственной проверки их вызывали в Следственный комитет для дачи объяснений. При этом беседы девушки восприняли болезненно, добавил Липцер.

«Для них это тяжело — каждый раз вспоминать о том, что происходило. Но они прекрасно понимают, что это нужно делать. Кроме того, они сами подавали заявление на отца в свое время. Сейчас живут своей жизнью, насколько это возможно, друг с другом не общаются. Но они в ожидании уже какого-то возможного исхода», — отметил юрист.

Независимый адвокат по уголовным делам Максим Калинов считает, что в случае посмертного обвинительного приговора Михаилу Хачатуряну его дочери могут рассчитывать на смягчение приговора. Статья, которую вменяют девушкам, предусматривает наказание от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное. Однако несколько смягчающих обстоятельств, которые предусмотрены статьей 61 УК РФ, могут помочь им получить минимальный срок.

«На их деле это может отразиться значительным образом — если будет доказано сексуальное насилие. Для них будет применен дополнительный пункт смягчающих обстоятельств — аморальное поведение потерпевшего. Но в любом случае дело в отношении отца не даст им никакой реабилитации», — рассуждает адвокат.

Смягчающим обстоятельством станет и тот факт, что сестры Хачатурян с самого начала сотрудничают со следствием.

«Если они еще дополнительно сделают почтовый денежный перевод потерпевшей стороне, суд может счесть этот факт дополнительным смягчающим обстоятельством — возмещением морального ущерба. Справка об отправке денег в моей практике фигурирует постоянно, потерпевшие могут и не принять, но важен сам факт», — объясняет Калинов.

В случае сотрудничества и возмещения ущерба старшим сестрам, согласно статье 62 УК РФ, суд может назначить две трети от максимального наказания — 14 лет. Если прибавится пункт об аморальном поведении потерпевшего, то они могут получить восемь лет. К тому же будет зачтено их пребывание под подпиской о невыезде.

Напомним, преступление произошло вечером 27 июля 2018 года. В подъезде жилого дома на севере Москвы обнаружили тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. В качестве главных подозреваемых были задержаны три его дочери. Адвокаты девушек утверждают, что они действовали в рамках самообороны. На момент совершения преступления сестрам было 19, 18 и 17 лет.

Впоследствии на допросах они признались в убийстве, объяснив свои действия «неприязненными отношениями» с отцом, который долгое время причинял им «моральные страдания». Свою жизнь в семье все трое называли «адом».

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