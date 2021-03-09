Москва — на первом месте: в Генпрокуратуре оценили масштабы коррупции в России

В рейтинге российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году на первом месте оказалась Москва, сообщил РИА «Новости» начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

По его словам, следом за столицей идут Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Наименьшее число случаев взяточничества за прошлый год зафиксировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

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Лидерские позиции в рейтингах, связанных с коррупцией, по словам Балдина, всегда будут занимать регионы, где принимаются экономически важные решения, расположены федеральные органы власти, а также крупные промышленные центры.

«Вместе с тем одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными», — обратил внимание представитель Генпрокуратуры.

В связи с этим, по его словам, такая статистика в большей степени указывает на активность правоохранительных органов региона по выявлению таких случаев.

Ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным в прошлом году уголовным делам, по словам Балтика, оценивается в более чем 63 млрд рублей. По преступлениям о получении взяток сумма ущерба составила более 3 млрд, а по даче взяток – 2,1 млрд рублей.

Отдельно Балдин обратил внимание на ситуацию с мелкими взятками, которые в России чаще всего берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги.

Как отметил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры, чаще всего взятки в размере до 10 тыс. рублей получают сотрудники органов внутренних дел. Во многих случаях эти взятки дают граждане, чтобы их не привлекали к административной ответственности за различные правонарушения.

Преподаватели учебных заведений, в свою очередь, как отметил Балдин, берут взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов.

Сотрудникам органов уголовно-исполнительной системы дают взятки за то, чтобы можно было пронести на территорию исправительных учреждений запрещенные предметы или создать осужденным привилегированные условия отбывания наказания.

Летом прошлого года Генпрокуратура также составляла рейтинг самых коррупционных регионов. Тогда в топ-10 коррупционных регионов вошли Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области.

При этом наиболее низкий уровень коррупции фиксировали в Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе.

В конце января прошлого года РБК сообщал, что Россия поднялась на восемь позиций в индексе восприятия коррупции в 2020 году.

В рейтинге из 180 стран, составленном организацией Transparency International (признана Минюстом иноагентом), Россия расположилась на 129 месте и поделила его с Габоном, Малави, Мали и Азербайджаном.

По итогам 2019 года Россия занимала 137 место. В Transparency International объяснили такое изменение переменами в значениях индекса для других стран, а также включением в исследование некоторых стран или исключением их из него. Организация характеризовала значение индекса в 30 единиц как «очень высокий уровень восприятия коррупции». Как полагают в Transparency International, Россия подменяет системную борьбу с коррупцией точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.

Данные для большинства источников, которые вошли в индекс восприятия коррупции, собирали в 2019 году. Как полагают в Transparency International, чтобы улучшить показатели в рейтинге, Россия должна обеспечить независимость правосудия, равный доступ кандидатов к выборам, а также независимость принятия законов от лоббистских групп. Кроме того, в организации назвали важным предотвращение кампаний по дезинформации, а также защиту борцов с коррупцией и усиление международной кооперации в сфере противодействия коррупции.