Экспертам укажут на дверь: чем грозят очередные изменения в системе ОМС

В настоящее время ведением реестров занимаются территориальные фонды ОМС, что регулируется приказом ФФОМС №230. В реестр вносятся не только данные о стаже, образовании, квалификации, позволяющих определить компетентность эксперта и его соответствие профессиональным требованиям, но и ряд иных, которые, по всей видимости, могут влиять на исключение эксперта из реестра.

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Так, в реестр, который по сути является публичным документом, вносится большое количество персональных данных эксперта, а также обширные сведения об осуществлении им профессиональной деятельности, целесообразность которых вызывает сомнения. Помимо прочего, в реестр также должна вноситься информация о размере финансового обеспечения, получаемого экспертом за проведение экспертиз – фактически размеры его доходов за профессиональную деятельность.

Из проекта приказа также следует, что Фонд имеет право исключать эксперта из реестра, причем пожизненно – приказ содержит прямой запрет на повторное включение эксперта в реестр. Подобная строгость формулировок вызывает вопросы, учитывая тот факт, что по действующему законодательству запрет на профессиональную деятельность – это, как правило, прерогатива суда, причем даже в таком случае запрет выносится на определенный срок, а не пожизненно.

Приказ вводит также обширный список оснований для исключения эксперта из реестра.

ФФОМС имеет право исключить эксперта при поступлении двух обоснованных претензий. Круг субъектов, жалобы которых учитываются Фондом, довольно широк: региональные органы исполнительной власти, Росздравнадзор, медицинские учреждения и страховые медицинской организации, а также профессиональные медицинские ассоциации и общественные объединения. При этом эксперт может избежать оформления претензии, если результаты экспертизы качества медицинской помощи не приведут к финансовым санкциям в отношении медорганизации в размере более 10% тарифа на оплату медицинской помощи и (или) более 50% среднего подушевого норматива финансирования медицинской помощи.

По мнению члена Общественного совета по защите прав пациентов при Росздравнадзоре Алексея Старченко, такая норма провоцирует эксперта пренебрегать правами пациента и искусственно заменять серьезные нарушения качества медицинской помощи на менее значительные, чтобы уложиться в пределы финансовой санкции до 10% тарифа.

«Проект приказа нарушает систему сдержек и противовесов в системе ОМС», - полагает Алексей Старченко. «Независимая экспертиза потому и независимая, что эксперт, ее осуществляющий, обладает определенной автономией от государственных учреждений, работу которых он должен проверять. А этот проект создает совершенно другую среду, когда эксперта можно просто исключить из реестра, если он слишком ревностно исполняет свой долг. Создается предвзятая модель, результатом которой может стать лишение граждан России права на бесплатную независимую экспертизу».

Пациентские организации также обеспокоены возможными изменениями.

По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулёва, проект нормативного акта входит в противоречие с интересами пациентов.

«На наш взгляд, документ требует существенной доработки, поскольку не учитывает права пациентов на независимую экспертизу качества медицинской помощи», - говорит Юрий Жулёв. «Возможно, его авторы руководствовались благими мотивами, но есть опасения, что на практике процедура исключения из реестра будет в первую очередь направлена против добросовестных экспертов, выявляющих серьезные дефекты качества медицинской помощи. Это может спровоцировать рост судебных исков к медицинским организациям со стороны пациентов, которые не смогут добиться защиты своих прав во внесудебном порядке. Хотелось бы этого избежать».

В настоящий момент проект приказа находится на стадии общественного обсуждения, которая заканчивается 15 марта. что не первый год в стране работает система «регуляторной гильотины» для предотвращения внедрения норм, устанавливающих избыточные обязательные требования, проекту приказа, возможно, потребуется пройти соответствующую правовую экспертизу.

Этот приказ – не первый из выпущенных за последнее время документов в области регулирования системы обязательного медицинского страхования, который вызывает вопросы в профессиональном сообществе.

В феврале Минздрав представил проект Приказа об утверждении «Порядка проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию застрахованным лицам, а также ее финансового обеспечения». В Приказе отсутствуют нормы, позволяющие гражданам обжаловать решение территориальных Фондов по экспертизе. Также, документ устанавливает, что при превышении медицинской организацией объемов медицинской помощи, установленных на соответствующий квартал, позиции реестра счета «с наиболее поздней датой окончания лечения в отчетный период снимаются с оплаты на сумму превышенных объемов».

Некоторые эксперты подвергли документ критике.

По словам президента СРО «Национальная ассоциация медицинских организаций» Евгения Рабцуна, теперь «все обращения за медпомощью сверх плана Минздрав РФ предлагает считать нарушением и штрафовать медицинские организации во всех во всех случаях, когда такая вероятность случится».

Регуляторные инициативы администраторов системы здравоохранения несомненно демонстрируют их активность в области оптимизации системы, что призвано позитивно отразиться на оценке их деятельности правительством. Между тем, подобные оптимизации проходили и ранее, однако возможности пациента для защиты своих прав не подвергались пересмотру. Последние новации изменяют не только конфигурацию системы, но и место в ней пациентов, которые постепенно могут лишиться тех прав и возможностей, которые им предоставляет страховая медицина сегодня.