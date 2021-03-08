«Готовы к любому сценарию»: в Москве не исключили подъем заболеваемости COVID-19

Власти Москвы готовы к любому развитию ситуации с распространением коронавируса в городе. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью Антону Красовскому.

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«Мы не делаем прогнозы ни на первую волну, ни на вторую, ни на третью», — отметила она.

Тем не менее московские власти не исключают варианта, при котором весной возможен подъем уровня заболеваемости инфекцией.

«Я понимаю, что на сегодняшний день мы готовы к любому сценарию развития событий. Подъем заболеваемости возможен, но я очень надеюсь, что он не будет таким же [как в 2020 году]», — добавила Ракова.

Накануне инфекционист Евгений Тимаков в комментарии РИА «Новости» предупредил, что к середине весны в России возможен рост заболеваемости коронавирусом, так как у многих россиян, кто перенес инфекцию, снизится иммунитет к вирусу. По мнению медика, «будет возможность заболеть повторно людям, которые болели год назад».

Специалист напомнил, что весна — это сезон заболеваемости инфекционными болезнями. В случае с коронавирусом в этот период «воздух способствует передаче коронавирусной инфекции, потому что влажность определенной температуры», сказал он, имея в виду среднюю полосу России. Кроме того, Тимаков обратил внимание, что после зимы у людей понижен иммунитет.

В интервью Антону Красовскому Ракова сообщила, что до конца этого года будут оставлены в состоянии готовности койки, созданные специально для больных COVID-19. «Всю созданную временную коечную мощность, которая показала свою эффективность во вторую волну коронавируса, имею в виду временные госпитали (пять, которые мы создали) и редеры, которые не задействованы — ни те, ни другие — в процессе оказания классической медицинской помощи, мы точно оставим до конца 2021 года, даже если у нас не будет ни одного ковидного больного», — заверила она.

Власти Москвы также постепенно готовятся и к лечению различных инфекционных заболеваний в условиях эпидемии. Для этого, по словам Раковой, создаются «постоянные резервные мощности или корпуса» на случай повторения пандемий.

На сегодняшний день Москва, в которой проживают порядка 13 млн человек, находится на первом месте по заболеваемости коронавирусом. Всего выявлено более 991 тыс. инфицированных, из них 912 тыс. выздоровели. Почти 15,5 тыс. пациентов умерли. В последние дни количество новых выявляемых в столице случаев коронавируса не превышает 2,2 тыс. человек. За последние сутки зафиксирован 1421 случай коронавируса.

В мэрии отмечают, что у 43% жителей города уже есть иммунитет к SARS-CoV-2. Прививки от коронавируса сделали более 700 тыс. москвичей.

В Москве, как и по всей России, проходит массовая вакцинация, благодаря которой власти намерены достичь оптимального уровня популяционного иммунитета. Он сформируется, когда у 60-70% взрослого населения страны будут антитела.

В настоящее время вакцинация проходит бесплатно и на добровольной основе. Прививки делают отечественными препаратами «Спутник V» и «ЭпиВакКороной». По мнению Раковой, вопрос об обязательном характере вакцинации спорный.

«Я не скажу однозначно. Во многих странах прививка обязательна. У нас это не так. Я бы сделала вакцинацию обязательной, если бы такая возможность была. Не всех вакцин. Есть вакцины, по которым это принципиально. Я бы не сказала, что надо сделать обязательной от COVID, но есть определенные заболевания, особенно у детей, которые несут колоссальные риски», — отметила она, отвечая на вопрос Красовского.