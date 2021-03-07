Смерть и прививка: в Австрии прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca

Федеральное управление безопасности здоровья Австрии (BASG) сообщило о смерти 49-летней пациентки в районной клинике города Цветль (федеральная земля Нижняя Австрия) после вакцинации от коронавируса. Женщине был введен препарат британско-шведской компании AstraZeneca, после чего у нее зафиксировали нарушения свертывания крови.

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У другой пациентки (35 лет), вакцинированной препаратом той же партии ABV 5300, после укола развилась тромбоэмболия легочной артерии, однако она выжила и сейчас находится в клинике.

Австрийская газета Niederoesterreichische Nachrichten, а также телеканал ORF и информационное агентство APA сообщили, что обе женщины были медсестрами, работавшими в клинике Zwettl.

«В настоящее время нет доказательств причинно-следственной связи смерти с вакцинацией. Связь не может быть установлена на основе известных клинических данных», — говорится в отчете BASG.

Сейчас специалисты проводят все необходимые исследования, чтобы полностью исключить возможную связь с вакцинацией препаратом в будущем.

Тем не менее, в качестве меры предосторожности оставшиеся партии вакцины AstraZeneca не будут вводить никому на время расследования причин смерти, а новые пока не производятся.

Представитель AstraZeneca сказал, что ранее «не было подтвержденных серьезных побочных эффектов, связанных с вакциной», добавив, что все партии подлежат строгому контролю качества. По его словам, испытания и реальная вакцинация показывают, что препарат безопасен и эффективен, вследствие чего он был одобрен для использования более чем в 50 странах.

Регулирующие органы Европейского союза в конце января нынешнего года одобрили вакцину, заявив, что она эффективна и безопасна, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в середине февраля внесла этот препарат в список для использования в экстренных случаях.

AstraZeneca была разработана Оксфордским университетом совместно с компанией Vaccitech. Она использует дефектный по репликации вирусный вектор шимпанзе на основе ослабленной версии вируса обычной простуды (аденовирус), вызывающего инфекцию у шимпанзе, и содержит генетический материал шиповидного белка SARS-CoV-2.

После вакцинации происходит синтез поверхностного шиповидного белка, что приводит к формированию иммунного ответа на SARS-CoV-2 при возможном последующем заражении этим вирусом.

Ранее министерство здравоохранения Канады призвало не использовать препарат AstraZeneca для людей старше 65 лет. Соответствующее решение было принято Национальным совещательным комитетом Канады по иммунизации.

Специалисты уточнили, что такой вывод был сделан из-за «ограниченной» информации по поводу эффективности этого препарата для данной возрастной группы.

В начале нынешней недели Федеральное ведомство Австрии по безопасности в сфере здравоохранения сообщило о смерти 41 человека после прививки от коронавируса американо-германским препаратом BNT162b2 от Pfizer/BioNtech.

В докладе ведомства отдельно отмечается, что из 33 смертей ни одна не связана с вакцинацией, причинами стали другие болезни, расследование еще восьми летальных исходов продолжается.