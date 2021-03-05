Штраф и депортация: как ловят туристов с поддельными ПЦР-тестами

Поддельные справки об отрицательном коронавирусе стали причиной задержания двух иностранцев на Бали. Как сообщило балийское информагентство Kumparan, один из них — гражданин РФ.

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«Инцидент произошел в прибрежном городе Падангбай на востоке острова. Два иностранца — 42-летний мужчина из России и его 26-летняя спутница из Украины находятся под следствием из-за подозрения в обмане с тестами на коронавирус», — передает портал.

По информации Telegram-канала Baza, задержанными оказались бывший муж российской певицы Айзы Дмитрий Анохин и его подруга Оксана Мухина.

Туристы прибыли из Ломбока, после чего были проверены сотрудниками медицинского офиса в порту города Падангбай. Однако быстро пройти проверку не удалось: медики усомнились в подлинности их ПЦР-тестов на COVID-19 и сообщили о происшествии в полицию. В результате выяснилось, что указанный в справках госпиталь анализы туристам не проводил. Сейчас пара находится под следствием.

В середине декабря в подобной ситуации также оказался житель Румынии, который хотел проникнуть на территорию Норвегии с поддельным ПЦР-тестом. Однако на границе власти заподозрили, что результат теста ненастоящий, и отправили румына в полицию. По решению Окружного суда Осло за свою аферу он уже отсидел 30 дней в местной тюрьме и был депортирован на родину, где также должен выплатить штраф.

Месяцем ранее полиция Бразилии задержала группу туристов, обновивших дату на старых ПЦР-тестах, чтобы не сдавать их повторно. Как сообщал портал UOL Noticias, четверо путешественников прилетели на частном самолете на архипелаг Фернанду-ди-Норонья и показали оригинальные справки на коронавирус, сделанные за 3 дня до поездки.

После посадки в аэропорту острова туристов попросили сдать тесты повторно, однако они отказались и на следующий день предоставили результаты «новых» тестов на коронавирус, подделав дату в своих справках. В результате проверяющие связались с лабораторией, выяснили, что перед ними подделка, и передали приезжих полиции.

Подобная история произошла и в Уганде в октябре 2020-го: тогда в международном аэропорте Энтеббе задержали 25 путешественников с поддельными тестами, сообщало BBC Africa. Представитель Управления гражданской авиации Уганды Вианни Лугга сообщила, что всем задержанным предъявили обвинения в подделке и предоставлении фальшивых документов.

В целом поддельные ПЦР-тесты, необходимые для любого заграничного путешествия, уже давно стали серьезным подпольным бизнесом. В феврале 2021 года Европол сообщал о задержании сразу нескольких мошеннических банд, продававших поддельные документы с отрицательными результатами тестов на COVID-19 в аэропортах.

Так, во Франции, в аэропорту Шарля де Голля в Париже, орудовала преступная группа из семи человек: они продавали туристам поддельные отрицательные сертификаты по цене от €150 до €300. В Лондоне в аэропорту Лутон той же деятельностью занимался один человек, который просил с туристов за «быстрый тест» всего 100 фунтов. Такие «предприниматели» также были задержаны в Испании и Нидерландах. Они просили за свою работу еще меньше – от €40 до €60.

Как уточнили в Европоле, в Ирландии преступная организация Rathkeale Rovers Mobile, пошла еще дальше и разработала мобильное приложение, где можно изменять результаты тестирования COVID-19.

В России такие справки также легкодоступны: как минимум две первых страницы в Google по запросу «купить справку об отсутствии коронавируса» выдают сайты, торгующие липовыми документами. На одном из них корреспонденту издания The Insider обещали справку об отрицательном тесте на ковид за 1000 рублей и предложили передать ее с курьером в любую точку Москвы. Когда же журналист спросил, могут ли ему продать справку при положительном тесте на коронавирус, ему без раздумий ответили: «Да».

Кроме того, существуют и группы в соцсетях, которые также предлагают сделать справку об отсутствии коронавируса. Первое же сообщение на стене одного из пабликов «Вконтакте» гласит: «Мы работаем без предоплаты. Справки оформляются на русском и английском (для выезда за границу) в электронном формате PDF». В Instagram «Газета.Ru» также насчитала минимум 9 аккаунтов, торгующих справками об отсутствии COVID-19. Все они переводят на чаты Telegram, где и происходят сделки.

Отличить поддельную справку от настоящей на деле намного легче, чем кажется туристам, отмечают юристы. «Безусловно, из-за огромного объема выдаваемых справок каждую из них проверить весьма затруднительно, однако регулярно проводятся выборочные проверки (например, для пассажиров авиарейсов) на предмет подлинности. В случае обнаружения такой справки уголовная ответственность предусмотрена как для изготовителя, так и для предъявителя», — объяснил «Газете.Ru» ответственный секретарь комиссии Ассоциации юристов России по новым технологиям Дмитрий Липин.

Тех, кто все же попадется с подделкой на территории другого государства, ожидает предварительное расследование и депортация на родину. После возвращения наказанием за использование и подделку документов для граждан РФ будет ограничение свободы сроком до трех лет, арест сроком от четырех до шести месяцев или лишение свободы сроком до двух лет — ответственность предусмотрена как уголовным (статья 327 УК РФ), так и административным (статья 19.23 КоАП РФ) кодексами.

«В случае же если по вине зараженного человека пострадают люди, ответственность будет существенно серьезней», — уточнила член Ассоциации юристов России Александра Обрывко.