Услуги ЖКХ: как снизить их стоимость на 25%

«Россия пережила тяжелый ковидный год. Люди сидели дома. Вынужденно тратили больше света, тепла и воды. При этом доходы людей падали. Как итог: рост платежей за коммуналку и рост задолженностей», — отметил на мероприятии лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

В России, по его словам, людей приучили к тому что качество услуг ЖКХ не повышается, а платежи все равно растут.

«Органы власти в России решают ту задачу, которую им поставили сверху, — убежден Нечаев Задачу «снизить платеж» никогда не ставили. Ее даже не пытались ставить».

Реклама

Он напомнил, что на днях чиновники через СМИ заранее пообещали увеличение цен на ЖКУ на 5% в этом году. «Вместо того, чтобы искать решения, как снизить плату за ЖКХ, они дали сигнал коммунальщикам и управляющим компаниям: повышайте цены, мы уже народу об этом сказали», — констатировал лидер «Новых людей».

«Цены на коммунальные услуги и так растут каждый год, — напомнил Нечаев. — Если при этом у людей пропорциально растут и их доходы, то люди выдерживают. Если доходы падают, то повышение цен на ЖКУ еще больше толкает страну в бедность и нищету».

В четверг комитет партии «Новые люди» по ЖКХ представил программу смарт-решений, которые в целом позволят снизить коммунальный платеж на 25%.

Этот документ презентовал доцент Департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ, руководитель комитета по ЖКХ партии «Новые люди» Станислав Шубин.

Во-первых, необходимо кредитование под платежи на капитальный ремонт.

«Для банков риски равны практически нулю. Есть возможность применять минимальную процентную ставку. Собственники получают возможность провести энергоэффективный ремонт здесь и сейчас. Такой ремонт снизит затраты на ЖКУ и увеличит капитализацию имущества», — говорится в программе.

Во-вторых, нужен дифференцированный налог на жилье в зависимости от класса энергоэффективности.

«Чем больше энергоэффективность дома, или квартиры, тем меньше должен быть имущественный налог. Люди будут чаще приобретать у застройщиков жилье с высокой степенью энергоэффективности», — разъясняется в документе.

В-третьих, нельзя обойтись и без своего рода ликбеза для людей или так называеммой азбуки энергосбережения.

«По сути, это обучение людей, как провести энергоаудит в своем доме или квартире и понять, где мы переплачиваем за свет, газ и горячую воду», — разъяснили эксперты.

В-четвертых, неоходим учет теплопотерь.

«Активисты партии в регионах уже протестировали этот пункт программы на практике. С помощью тепловизоров они проверили, сколько тепла уходит из наших квартир и домов на улицу. Акция прошла в 70 регионах, где есть штабы партии. Проверяли тепловизорами как новостройки, так и дома брежневских времен. Где-то изучали панельные дома, где-то деревянные постройки. В каждом регионе обследовали от 10 зданий и больше. Главный вывод акции – люди платят за обогрев улицы. Колоссальные утечки тепла в северных регионах - Мурманск, Архангельск. Выяснили, что люди реально платят за обогрев улиц, а не за обогрев своего жилья», — было заявлено на круглом столе.

И, наконец, пятое — адресная поддержка нуждающимся, ведь России десятки миллионов семей, которые не могут полностью оплачивать коммуналку.

Для решения этой проблемы «Новые люди» предложили давать субсидии тем семьям, у которых платеж за коммуналку превышает 15% от общего дохода, в то время как сейчас этот порог составляет 22%.

В целом же навыков работать на понижение цен у государственных управленцев сейчас нет, уверен Нечаев.

«Те, кто работает в бизнесе, в потребительском секторе, умеют цены сдерживать и снижать. А чиновники не умеют. Поэтому бизнес-решения можно реализовывать и в сфере ЖКХ», — убежден он.