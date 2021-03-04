Взорвать энергообъект: в Калининградской области задержали «смертника»

Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении террористической атаки в Калининградской области. На видео задержания подозреваемого в подготовке теракта видно, как силовики проникают в его дом, передает РИА «Новости».

«Да, я смертник», — сказал одному из сотрудников задержанный, гражданин РФ.

По данным ФСБ, мужчина готовил теракт на энергетическом объекте Калининградской области. Руководствовался он «ненавистью к действующей власти».

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В доме подозреваемого силовики нашли и изъяли калиевую и кальциевую селитру, нужную для изготовления взрывчатки, а также болты — поражающие элементы для бомбы.

Кроме того, сообщили в ЦОС ФСБ, у мужчины нашли «материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти». Возбуждено уголовное дело.

17 февраля ФСБ сообщила о задержании исламистов, планировавших теракты на Северном Кавказе. По данным спецслужбы, задержанные хотели создать халифат и бороться с «неверными». Исламисты также вербовали новых последователей, отметили в ФСБ. В ходе обысков у них нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом Калашникова, боеприпасами и самодельными взрывными устройствами. Кроме того, обнаружен пояс смертника, начиненный поражающими элементами.

27 января ФСБ в Калужской области раскрыла и задержала членов подпольной ячейки радикальных исламских террористов. По данным силовиков, участники террористического подполья «осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата», намеревались разрушить «институты светского общества» и свергнуть действующую власть.

Задержанные также вели пропаганду среди жителей региона и вербовали в свои ряды местных мусульман.

В квартирах, где жили террористы, сотрудники ФСБ провели обыски. Были найдены и изъяты средства связи и электронные носители информации, а также пропагандистские материалы. Оперативно-разыскные мероприятия продолжаются, возбуждено уголовное дело.

В декабре 2020 года Национальный антитеррористический комитет сообщил, что за год в России предотвратили более 60 преступлений террористической направленности, из них 41 было классифицировано как теракт. Кроме того, сотрудниками правоохранительных органов в текущем году была пресечена деятельность 55 законспирированных ячеек международных террористических организаций. Десятки боевиков, по данным властей, убиты в ходе контртеррористических операций. Среди них — восемь главарей банд. Задержаны были еще 36 руководителей группировок, а также 162 боевика и 591 пособник террористов.

Некоторые теракты предотвратить не удается. 11 декабря неизвестный совершил самоподрыв в селе Учкекен Карачаево-Черкесской Республики. Террорист на машине подъехал к зданию местного управления ФСБ, после чего ворвался во двор и бросился к сотрудникам ведомства, находившимся там. В результате взрыва легкие ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов.

В середине октября силовики понесли потери в ходе перестрелки с боевиками в Грозном, столице Чечни. Были уничтожены четыре террориста, но при этом погибли три сотрудника правоохранительных органов.