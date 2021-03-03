«Свои тайны»: что стоит за смертью директора школы из Златоуста

Незадолго до суицида директор школы № 1 города Златоуста подвергался давлению со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые вынуждали его покинуть пост. Об этом «Газете.Ru» сообщил знакомый педагога Андрей Вяткин (имя изменено по просьбе спикера).

Реклама

«Проверки начались давно, сначала негласно, потом официально. Слава сильно переживал, потому что ему постоянно названивали, просили уйти с поста либо сознаться в каких-то поборах — несколько родителей якобы подали жалобы. Насколько мне известно, он ничего не крал, но, возможно, у него были свои тайны», — сказал он.

Вяткин виделся с Бородиным за несколько дней до смерти и заметил изменения в его поведении. «Он был странный, как-будто на иголках. Я пытался узнать, что с ним, но он только отмахивался. Видимо, он все решил для себя, и помощь ему не нужна была. Мне стыдно, что я не помог.

У него четверо детей все-таки. Я и другие его друзья будем добиваться возбуждения дела о доведении до суицида», — сказал мужчина.

Близкая подруга семьи Бородина Элеонора Ярушина заметила, что директор вел скромный образ жизни — у него не было дорогой недвижимости и автомобилей. На отдых с детьми он ездил, когда была финансовая возможность, заметила собеседница «Газеты.Ru».

Напомним, что тело Бородина было найдено в его квартире днем 2 марта 2021 года. Следственный комитет устанавливает причины самоубийства, в том числе проверяет, не связаны ли они с профессиональной деятельностью руководителя учебного заведения.

«Обстоятельства его смерти указывают на суицид. Причины, побудившие совершить самоубийство, мы будем устанавливать в ходе проводимой в настоящее время проверки. Проверим как версии о том, что причиной могла быть профессиональная деятельность, так и личные мотивы», — пояснил порталу 74.ru руководитель следственного отдела СК по Златоусту Юрий Кадиков

Между тем источники издания Znak.com уточняют, что руководитель школы мог не выдержать давления со стороны сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД города, которые проводили проверку финансовой деятельности учебного учреждения.

У Вячеслава Бородина остались четверо детей: двое шестилетних близнецов, еще один ребенок учится в школе, старшему — 20 лет.

«Это удар. И это большая утрата для образования города, так как Вячеслав Бородин пользовался огромным уважением, он очень много делал для школы, для профсоюза работников образования и для образования города в целом. Приносим глубокие соболезнования родным, супруге, у него осталось четверо детей. Глава города Максим Пекарский распорядился оказать помощь семье педагога», — сказал «Znak.com» советник главы города Алексей Коновалов.

Раньше Бородин работал учителем физкультуры в школе № 2, рассказала «Газете.Ru», его бывшая ученица Юлия Лебедева. Она подчеркнула, что Бородин всегда был веселым и добрым, в свободное время занимался баскетболом.

«Всегда был дружелюбным, приветливым, приходил на собрания, поборы никогда не устраивал. Сдавали в классе только на именины и подарки к праздникам.

Если и просил, то только за учебники, и то оговаривал сразу, что никого не принуждает», — подчеркивает мать одной из учениц школы, где Бородин был директором, Юлия Платонова.

Помимо этого, он помогал попасть в школу детям, даже если в классе не было мест, а также провел ремонт сразу после своего назначения на пост главы образовательного учреждения.

«Мы переводились в первую школу, и он сам позвонил. Сам договорился, чтобы нас приняли. Человек жил своей профессией, я помню эту школу еще до него. Страшно было посмотреть, а теперь глаз радуется», — пояснила мать другой ученицы Екатерина.

По ее мнению, Бородина довели до самоубийства, чтобы поставить «нужного» человека. Подруга семьи Элеонора Ярушина добавила, что в городе даже некуда обратиться за качественной психологической или юридической помощью.

«Я с этой семьей знакома с детства, наши старшие дети дружат. Конечно, я не знаю всего, но Слава был хозяйственник и всегда заботился о школе, о детях, он очень ответственный. Я не понимаю, как надо было его загнать в угол, чтобы такое произошло. Это ужасно страшно. Столько людей его уважают, вот так взять и уйти. Наверняка был выход. Просто задавили, запугали психологически», — заключила она.