В Австрии выясняют причины смертей после вакцинации Pfizer/BioNtech

Федеральное ведомство Австрии по безопасности в сфере здравоохранения сообщило о смерти 41 человека после прививки от коронавируса американо-германским препаратом BNT162b2 от Pfizer/BioNtech.

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В докладе ведомства отдельно отмечается, что – по словам местных специалистов — из 33 смертей ни одна не связана с вакцинацией, причинами стали другие болезни, расследование еще восьми летальных исходов продолжается, передает РИА «Новости».

Днем ранее в Токио 60-летняя пациентка умерла от кровоизлияния в мозг через три дня после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech, сообщило министерство здравоохранения страны, также добавив, что между ними может не быть связи.

«Кровоизлияние в мозг, которое подозревается в качестве причины, относительно распространено среди людей в возрасте от 40 до 60 лет, и в настоящее время, основываясь на примерах за рубежом, похоже, нет связи между кровоизлияниями в мозг и вакциной от коронавируса», — указал врач Томохиро Морио, консультирующий японское правительство.

«Это может быть случайное совпадение, но необходимо собрать больше информации и провести оценку в предстоящих рабочих группах», — добавил медик.

В тот же день стало известно: предварительное исследование, проведенное Общественным здравоохранением Англии (PHE), показало, что вакцины Pfizer/BioNtech и AstraZeneca Оксфордского университета могут значительно снизить тяжелую форму COVID-19 у пожилых людей, и на 83% уменьшить смертность.

При этом, минздрав Канады призвал не использовать препарат AstraZeneca для людей старше 65 лет. Соответствующее решение было принято Национальным совещательным комитетом Канады по иммунизации.

Специалисты уточнили, что такой вывод был сделан из-за «ограниченной» информации по поводу эффективности этого препарата для данной возрастной группы.

В конце прошлого месяца стало известно, что в Швейцарии после вакцинации от COVID-19 скончались как минимум 16 человек. Об этом сообщало фармацевтическое надзорное ведомство.

В ходе исследований было выявлено 364 возможных побочных эффекта. Из них 199 были связаны с вакциной Pfizer/BioNtech, а 154 — с препаратом Moderna.

Кроме того, было выявлено 95 опасных реакций, а также четыре случая анафилактического шока и 16 смертей.

«В 16 серьезных случаях люди умерли с разным интервалом после вакцинации. Их средний возраст составлял 86 лет, и у большинства из них уже были серьезные заболевания», — говорилось в сообщении.

Вместе с тем, в комментарии отмечалось, что анализ этих случаев не выявил доказательств того, что причиной смерти была прививка.

«Согласно нынешнему уровню знаний, такие заболевания, как инфекции, сердечно-сосудистые заболевания или заболевания легких и дыхательных путей, приводят к смерти. Несмотря на временную связь, нет конкретных доказательств того, что вакцинация была причиной смерти. Органы управления лекарственными средствами других стран и ВОЗ приходят к аналогичным результатам при оценке смертей в связи с вакцинами против COVID-19», — детализировалось в сообщении.

Норвежское правительство первым сообщило о смерти людей после прививки, заявив в середине января, что 33 человека в возрасте 75 лет и старше умерли вскоре после вакцинации препаратом Pfizer/BioNtech.

После расследования комитет Всемирной организации здравоохранения заявил, что число погибших «соответствовало ожидаемым уровням смертности». Комитет пришел к выводу, что соотношение риска и пользы вакцины «остается благоприятным для пожилых людей».

Позднее Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании сообщило, что до 14 февраля было зарегистрировано 197 смертей вскоре после инъекции Pfizer/BioNtech, 205 случаев смерти от вакцины AstraZeneca и четыре случая, когда марка препарата не была указана.

«Смертность произошла в основном среди пожилых людей или людей с другим основным заболеванием, и нет никаких предположений, что вакцины сыграли роль в этом», — говорилось в сообщении ведомства.

В США Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщали, что по состоянию на 7 февраля было зарегистрировано 1170 смертей среди людей, получивших вакцину Pfizer/BioNtech или вакцину от Moderna Inc., что составляет 0,003% от общего количества привитых, и «нет доказательств, указывающих на связь» вакцинации со смертью.