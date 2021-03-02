Коронавирус в России: снижается число выявленных случаев за сутки

Впервые с начала октября в России за сутки зафиксировали менее 11 тыс. новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа, согласно данным оперштаба, были выявлены 10 565 носителей инфекции, 4 октября прирост составил 10 499.

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До 2 марта в течение недели показатель держался на уровне 12 тыс., накануне был зафиксирован 11 571 новый случай заболевания среди россиян. Как отмечают специалисты, темп прироста сократился с 0,27% до 0,25%.

Более 500 новых случаев коронавируса было зафиксировано в Подмосковье (617 заразившихся), Санкт-Петербурге (937), Москве (1277). Причем в Москве днем ранее было на 820 зараженных больше. Минимальные значения отмечены на Чукотке — там за сутки заразился один житель, в Еврейской автономии, Туве и Магаданской области заболели по четыре человека, а на Алтае — пять.

Вместе с тем в 10% случаев у зараженных не наблюдались симптомы болезни.

Что касается показателей летальности, то за сутки в России умер 441 пациент с коронавирусом. Днем ранее скончались 333 человека. Выздоровели за день почти 15 тыс., а сутками ранее — 11 277 человек.

Всего за время распространения вируса в России коронавирус выявили у более 4,2 млн жителей страны. Умерли за все время 86 896, выздоровели 3 838 040 человек.

Вместе с тем пока нельзя говорить о полном контроле над распространением инфекции, отмечает врач-инфекционист, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. В интервью «Российской газете» он напомнил, что в настоящее время иммунитет есть только у 6% россиян, что в 10 раз меньше требуемого уровня популяционного иммунитета.

«В нашей стране заболевших с начала эпидемии около 4,2 млн человек, добавим условно процентов 20-30 тех, кто перенес бессимптомно, к врачам не обращался и не тестировался. И еще около 4 млн привитых. То есть иммунная защита есть сейчас у 8-9 млн человек. От 146 млн - лишь 5,7-6 процентов. А мы говорим о базисном уровне — 70 процентов», — заметил специалист.

По его словам, за пределами Россия ситуация не лучше. «Переболевших 110 млн, от всего населения планеты процент мизерный. Так что ожидать, что эпидемия скоро закончится, не приходится», — сказал он 28 февраля. По данным Университета Джонса Хопкинса на 2 марта, в мире выявлено 114,4 млн заболевших.

«Расслабляться абсолютно точно рано: чтобы темпы распространения инфекции замедлились, необходимо, чтобы иммунитет к ней сформировался у 60-70 процентов населения», — сказал Горелов.

Не имеет значения, каким образом это произойдет — при помощи вакцины или естественным образом, продолжает специалист Роспотребнадзора. «Хотя, конечно, инфекция такова, что лучше ею не болеть, а потому я, например, однозначно сторонник вакцинации», — добавил он.

В России сейчас проходит массовая вакцинация отечественным препаратом от инфекции «Спутник V». Помимо него, в стране зарегистрированы еще две вакцины. Все эти препараты противодействуют не только уже «привычному» виду коронавируса, но и новым штаммам, так как при их появлении геном вируса был изменен несущественно.

Наличие антител к вирусу не защищает от заражения, но помогает переносить заболевание в более легкой форме. Тем самым снижается риск летального исхода.

Кроме того, стоит учитывать, что перенесенная инфекция может привести к последствиям для здоровья. Ранее главврач московской городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко заявила, что у пациентов с коронавирусом встречается мультисистемный воспалительный синдром. Разные органы страдают из-за того, что организм направляет на себя аутоиммунную агрессию.

«Это могут быть почки, сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии способны привести к тяжелым заболеваниям сердца», — отмечала Лысенко в беседе с журналистом Антоном Красовским.

Чтобы пациентам было проще справляться с возникающими осложнениями, в Москве будет открыт терапевтический стационар. «Департамент здравоохранения открывает постковидный стационар... как раз для того, чтобы решать последствия не в разных стационарах, а в одном месте оказывать специализированную помощь этой категории пациентов», — приводит РИА «Новости» слова члена-корреспондента РАН Александра Горелова.