Душат и обстреливают: почему люди издеваются над зверями

Трое подозреваемых в жестоком убийстве лосихи в лесу на границе Тверской и Вологодской областей задержаны в Твери, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тверской области.

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«В настоящее время в результате слаженной работы следователей СК и сотрудников УМВД трое подозреваемых в совершении преступления задержаны, ими оказались жители Тверской и Ярославской областей. С ними проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее на мужчин завели уголовное дело по статье 258 УК РФ «Незаконная охота». В период с 23 по 26 февраля они организовали охоту вблизи деревни Раменье Череповецкого района Вологодской области. При этом 24 февраля в соцсетях появилось видео, на котором люди на снегоходах загоняют лосиху, а затем душат ее голыми руками.

Происходящее на камеру записала сопровождавшая браконьеров женщина.

«Глубина снега была около одного метра. По моим данным, животное было беременным. По глубокому снегу лосиха не смогла скрыться от преследователей. Вдумайтесь, что она испытывала в тот момент, когда поняла, что ей не уйти?» — написал в своем Instagram зоозащитник Алексей Седой.

Расследование дела уже взяли на контроль в министерстве природных ресурсов Тверской области и регионального УМВД. Если вина браконьеров будет доказана, им грозит лишение свободы сроком до пяти лет или штраф в размере до 1 млн рублей. Сами подозреваемые вины не признали.

Ранее вопиющая история произошла на Камчатке — в сентябре 2020 года в сети были опубликованы кадры с рыбаками, которые серьезно ранили медвежонка и смеялись над ним, передавал портал Vostok.Today.

По данным издания, медведь-подросток вышел к берегу реки для ловли рыбы и не представлял угрозы людям. Однако один из охотников решил несколько раз выстрелить в него — медведь начал барахтаться в воде. На видео слышно, как люди за кадром смеются и просят автора отправить им ролик.

Незадолго до этого, в августе 2020 года, Сахалинское УМВД проводило проверку после публикации видео, на котором иностранные рабочие издевались над медвежонком на курильском острове Итуруп, писало РИА «Новости».

6 августа в соцсетях появился ролик, на котором очевидцы засняли, как группа мужчин душила веревкой медвежонка — еще несколько стояли в стороне и смеялись.

«В полицию поступило сообщение, материал зарегистрирован, проводится проверка. Лица в ходе проверки установлены. Медвежонок жив-здоров, отпущен, он серьезно не пострадал», — рассказывал собеседник агентства. В итоге дело на истязателей решили не заводить.

На издевательства и убийства диких животных человек может пойти из-за накопившегося стресса в обществе из-за общей нестабильности, сообщила натуралист, автор и ведущая научно-популярной программы «Все как у зверей» Евгения Тимонова.

«У людей нет денег, уверенности в завтрашнем дне. Это все может вызывать различные эмоциональные нарушения, в том числе вылиться в повышенную агрессивность и жестокость. Довольно часто люди, жестоко обращающиеся с животными, впоследствии могут проявить криминальные наклонности и пойти на особо жестокое преступление», — заметила собеседница «Газеты.Ru».

С Тимоновой согласен врач-психотерапевт Александр Федорович. «Для кого-то удовольствие увидеть обитателей дикой природы, для других сфотографировать их, для третьих — поучаствовать в их судьбе.

Но есть обратная сторона, когда отыгрываются какие-то глубинные тяжелые травмы, как правило из детства. Я бы рассматривал это как живодерный эмоциональный вандализм», — разъяснил он.

В момент издевательств над животным человек получает физическое удовольствие, продолжает Федорович. «Здесь речь идет о желании распоряжаться чужой жизнью. Именно оно зачастую объединяет всех маньяков. Если же люди нападают на животных группой, то нужно отметить, что речь не о случайных прохожих. Они не просто так оказались в этом месте, и, возможно, даже и ранее совершали подобное», — пояснил специалист «Газете.Ru».

Между тем натуралист Евгения Тимонова рада, что случаи жестокого обращения с животными становятся резонансными и вызывают острую реакцию и осуждение со стороны общества.

«Условно 100 лет назад едва ли убийство животного вызвало бы такое острое осуждение. Сейчас же на людей, которые проявляют агрессию к животным, начинают смотреть как на потенциально опасных членов общества», — заключила она.