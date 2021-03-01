Следят, избивают, ломают машины: как защититься от преследований бывших

«Разбивает машины, портит двери, избил в подъезде»

37-летняя москвичка Екатерина Сычева заявила, что уже на протяжении года ее преследует бывший любовник – 50-летний Владимир Ткаченко, с которым она состояла в отношениях в 2019-2020 году. В соцсети Instagram женщина написала, что после расставания мужчина начал слать угрозы, портить имущество и даже довел ее отца до смерти.

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Екатерина рассказала радиостанции «Говорит Москва», что решила разойтись с Владимиром после того, как узнала, что он преследует свою бывшую девушку Яну. «Она связалась со мной и сообщила, что он угрожает ей и ее родителям ежедневно. Я решила уйти от него», — уточнила она.

Поначалу Ткаченко мирно просил женщину не уходить от него – приносил цветы и подарки, заметила Сычева. «Он говорил, что Яна сломала ему жизнь <...>, что он болеет душой и ему нужна моя поддержка. <...> А затем, не добившись желаемого, он (пошел) в атаку на меня и моих родителей. У папы сердце не выдержало, и я его потеряла», — сообщила Екатерина.

Сычева подчеркнула, что неоднократно обращалась в полицию, но каждый раз получала отказ — а преследования продолжались. «Его действия стали еще жестче. Он разбивает машины, портит двери, избил меня в подъезде.

Соседи боятся, отказываются давать показания. А в полиции как: убьют, звоните. Заявления подавала в разные отделы по разным районам. Он меня вылавливает даже на другом конце Москвы, провоцирует аварии»,

— рассказала собеседница радиостанции.

Сам Владимир Ткаченко заявил, что все слова Екатерины – ложь. Более того, по его словам, именно Сычева преследует его. «Это она от обиды, наверное, какой-то. Мстит мне за то, что я ей машину не купил. Она же девушка такая — за деньги. Просила машину очень, я ей, естественно, не купил, вот она и решила мне отомстить. У меня уже столько угроз от нее поступает по телефону. Столько мне хотят морду набить, убить меня хотят. Я уже скрываюсь на съемной квартире, никто не знает, где я», — сообщил он «Говорит Москва».

По словам мужчины, на Сычеву заведено уже два дело, которые пока находятся на рассмотрении полиции. «Она же мне машину облила кислотой, я попал на 250 тыс. рублей ремонта. Она жила со мной, хотела денег с меня поиметь. Всему есть предел», — заключил Владимир.

«Лютый агрессор»

Похожая история произошла в феврале 2021 года — тогда в московскую полицию с синяками и ссадинами обратилась жительница столицы Марина Соколова. Она объяснила правоохранителям, что ее избил бывший парень Максим Барабанов, который уже долгое время ее преследует.

В беседе с телеканалом «РЕН ТВ» она подчеркнула, что их отношения завершились в 2019 году, но 2021-м молодой человек начал приходить к ней домой. При этом Марина не отрицает, что изначально сама спровоцировала Барабанова. «Спустя время после расставания я написала его новой девушке из-за ревности. Его это привело в бешенство. Он начал угрожать мне физической расправой», — уточнила она.

В итоге мужчина все-таки смог осуществить задуманное. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения – на кадрах видно, как молодой человек пытается вывести Марину на улицу, но та сопротивляется.

Затем напряжение между бывшими любовниками накаляется, и в итоге девушка плюет в лицо экс-партнеру, тот же сразу наносит удар кулаком. «Мне не понравилось, что он мне говорил. Я не сдержалась, плюнула ему в лицо. После чего он меня ударил», — вспоминала произошедшее Марина.

Далее на видеозаписи видно, что Максим продолжил бить девушку по лицу. Все это время очевидцы пытались вырвать Марину из его рук. Когда это получилось, она показала бывшему любовнику неприличный жест, спровоцировав новый приступ агрессии. Максим повалил девушку на землю, стал бить ногами, и только после этого его удалось оттащить.

В тот же день парня задержала полиция. Правоохранителям он сообщил, что это Марина терроризировала его с самого момента их расставания. По словам Барабанова, на его телефон ежедневно поступают сотни звонков и СМС с незнакомых номеров.

«Вот вы видите — звонки, звонки, звонки. То есть у меня телефон в режиме «самолет», потому что я им пользоваться не могу вообще. Человек выставляет всю эту ситуацию так, как будто бы жертва, я как будто какой-то лютый агрессор», — рассказал позже Максим «РЕН ТВ».

Он также заверил, что хотел всего лишь убедить Марину перестать ему названивать, а избил потому, что девушка сама его спровоцировала. «Когда у тебя на лице, извиняюсь за выражение, два синячочка — это избили? Родная, а зачем ты плюешь, а зачем ты вот это вот делаешь?» — заявил молодой человек. Также он уверен, что сможет избежать наказания – для этого парень нанял адвокатов. Официально о возбуждении уголовного дела пока не сообщалось.

«Резать, кожу снимать»

В некоторых ситуациях определить виновника конфликта действительно сложно — но это не значит, что проблемы преследования со стороны бывших в России не существует. Часто они оканчиваются трагически.

Так, в Махачкале 13 сентября 2019 года 25-летняя женщина попала в реанимацию со сломанной верхней челюстью, закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом костей предплечья, а также многочисленными ушибами на лице и теле после встречи с бывшим мужем — тогда на него завели уголовное дело, хотя он постоянно угрожал ей и избивал в течение года.

Как рассказал портал «Такие дела», она вышла замуж в 2014 году, а на седьмом месяце беременности случайно узнала, что у супруга есть вторая семья, и попросила о разводе. Но добиться расторжения брака ей удалось лишь спустя четыре года, после чего бывший муж начал ее преследовать, угрожал в личной переписке «сжечь заживо», «резать, кожу снимать», «задушить» и «убить». Летом 2018 года мужчина попытался поджечь родительский дом женщины, где она на тот момент гостила. При этом в полиции не приняли заявление от ее матери, которую он тоже грозился убить. Правоохранители лишь пообещали поговорить с родителями мужчины, чтобы те на него повлияли.

В ноябре 2020 года в Калининграде погибла 35-летняя женщина — на глазах у двоих детей ее застрелил бывший муж, после чего покончил с собой.

Выяснилось, что пара жила в Кузбассе и развелась за год до этого, а летом 2020-го женщина с детьми переехала в Калининград. Мать убитой рассказала LifeShot, что экс-супруг постоянно угрожал ее дочери — она не раз обращалась в правоохранительные органы с жалобами на преследование с его стороны.

Тогда же, в ноябре 2020-го, от рук бывшего мужа погибла жительница башкирского села Старые Киешки — в нетрезвом виде он напал на нее в помещении детского сада, где она работала, с ножом. До этого он, тоже будучи пьяным, поджигал частный дом, в который экс-супруга переехала с детьми после развода.

«Правоохранители забывают, что задача — предупреждать преступления»

Адвокат, член Ассоциации юристов России Ольга Евстропова подтвердила, что в последнее время в России участились случаи преследований бывших возлюбленных. При этом как подчеркнул управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев, при обращении в полицию, такие жалобы нередко игнорируются в связи с отсутствием в действиях обидчиков признаков состава преступления или административного правонарушения.

«Часто правоохранители забывают, что их задача — предупреждать совершение преступлений и поддерживать правопорядок. Фактически же полиция неохотно принимает меры, если преступления как такового нет, хоть и покушение налицо», — заметил юрист в разговоре с «Газетой.Ru».

Он пояснил, что в случае наличия угрозы необходимо обращаться в полицию с правильным заявлением.

«Нужно постараться написать заявление так, чтобы оно могло быть квалифицировано по ст. 119 УК РФ – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»,

— сказал Гавришев.

Также в полицию можно обратиться с заявлением о хулиганстве, считает Ольга Евстропова. «В данном случае правоохранительный орган обязан возбудить уголовное дело, расследовать его и направить в суд для вынесения приговора», — заявила она «Газете.Ru».

В случаях же получения отказа в приеме заявления необходимо незамедлительно написать жалобу вышестоящему руководству того, кто не принял заявление, либо в прокуратуру, указал Гавришев.

Евстропова же добавила, что обратиться в полицию можно также, когда преследователь непосредственно караулит у подъезда или работы. «В таком случае сразу звоните по номеру 112 и вызывайте наряд полиции для обеспечения порядка и безопасности», — посоветовала адвокат.