«Может и мама научить»: тиктокеры назвали ненужные школьные предметы

Почти 70% учеников 8-11 классов хотели бы исключить из школьной программы ОБЖ. По мнению ребят, во время изучения этого предмета им, как правило, не дают практических навыков по выживанию и безопасности, а уроки зачастую являются формальными. Такие данные получил Институт прогрессивного образования, опросив более 1,7 тысячи учеников 8–11 классов из 74 регионов РФ.

А вот многие российские тиктокеры, большинство из которых совсем недавно закончили школу, абсолютно уверены – убирать такой предмет, как «Основы безопасности жизнедеятельности», из школьной программы точно не стоит. Своим мнением с «Газетой.Ru» поделились участники команды XO Team за которым в TikTok наблюдают 5 млн подписчиков.

«Я считаю, что ОБЖ является обязательным и незаменимым предметом. Для меня эта дисциплина была очень полезна, так как расширила мои познания о безопасности и мерах предосторожности в чрезвычайных ситуациях. Также в экстренных случаях этот предмет помогает сориентироваться и помочь другим людям или даже спасти их жизни, если вдруг понадобится первая помощь», — заявила участница команды Эльза Арсанова.

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Другая тиктокерша по имени Настя также считает ОБЖ «очень веселым и лайтовым». «ОБЖ – очень классный предмет. У меня эти уроки всегда проходили весело и забавно, мы обсуждали реальную жизнь, учились помогать друг другу. Я бы не убирала его», — подчеркнула девушка.

Согласны с ребятами и другие участники команды – Алиша Коне и Максим Немцев.

«Мы на ОБЖ изучали только нужные вещи – правила безопасности, например, которые потом реально пригождаются в жизни. Тут самое важное – подход преподавателя, как и в любом предмете», — сказал Максим «Газете.Ru».

Однако и в XO Team нашлись и те, кому изучение ОБЖ пришлось не по душе. «ОБЖ очень часто преподают неправильно – говорят переписывать учебник, например. У нас даже было так, что на этом уроке просто фильмы включали и все», — считает Анастасия Панина.

С ней согласна Лиза Василенко: «ОБЖ могут быть полезны только в том случае, если преподаватели будут на практике обучать важным вещам, необходимым для жизни. В противном случае всему этому может и мама научить».

Алиша и Настя также высоко оценили необходимость такого предмета как «Технология» в школьной программе, в то время как 57% участников опроса сочли его не нужным, а также отметили неактуальное разделение программ на мужскую и женскую.

«Насчет «Технологии» – это тоже крутая возможность делать что-то своими руками, мне все это нравилось», — заявила Настя. «Технология» пригодится в жизни, например: девочек учат готовить, мальчиков что-то делать своими руками. Это будет полезно в более осознанном возрасте, когда нужно уже самому готовить и справляться с бытовыми делами», — поддержала ее Алиша.

Максим, в свою очередь, не смог вспомнить ничего положительного об уроках «Технологии» в школе. «Эти уроки всегда были проблемой, потому что регулярно выпивавший преподаватель приходил раз за разом и рубанком строгал дерево. Предмет проходил мимо. Ничего полезного. Да и развлечение такое себе», — рассказал он.

По мнению Влада Хошина, «Технологию» можно было бы спасти, перестав разделять школьников по половому признаку: «Мальчики тоже хотят шить на машинке, например».

Относительно астрономии, от которой захотели отказаться 38% респондентов, участники XO Team оказались солидарны с опрошенными школьниками.

«Астрономию я считаю не особо важной: если бы мне было интересно я бы сама обратилась к этой науке, но в школе она бесполезна», — заявила Алиша Коне. «Самый ненужный предмет в школе – это астрономия, потому что большинству учеников она в жизни не понадобится. Достаточно знать, что всего существуют восемь планет и все. Остальные предметы в принципе все нужны», — также высказался Влад Хошин.

Участники также назвали свои нелюбимые предметы, от которых они бы с радостью отказались во время обучения. «Я бы убрала в школе физкультуру, потому что всегда ее не любила. Из нужных хочется отметить литературу и историю. С последней мне не очень повезло из-за преподавателя, а вот на литературе воображение играет прям «ух!», — считает Чана.

Тимур Сорокин первым делом бы убрал химию. «Самым нелюбимым предметом для меня была химия – не знаю, как я проучился до 11 класса, не зная абсолютно ничего. ОБЖ полезнее было, там хотя бы учитель был приятный, мы с ним в футбол играли на физре», — вспомнил молодой человек.

Непременно убрать химию и физику также советует Коля Пак – однако только для тех, кто собирается дальше обучаться на гуманитарных направлениях. «Отказываться от предметов нужно только в том случае, если класс имеет определенную направленность. Тогда можно убирать намного большее количество предметов – например, химию и физику для тех, кто выбирает гуманитарное направление», — заявил он.

Как объяснили «Газете.Ru» эксперты в сфере образования, многие школьники не видят смысла в ОБЖ, технологии и астрономии по той причине, что эти предметы не нужно сдавать на ЕГЭ.

«В опросе речь идет о старшеклассниках, которые обычно сфокусированы только на тех предметах, которые понадобятся им для сдачи ЕГЭ. Все, что кажется им лишним, они пытаются отмести. Это обычный прагматизм», — заявил доктор педагогических наук, Директор Центра профессионального образования и систем квалификации ФИРО Владимир Блинов.

Солидарен с коллегой член совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков. По его словам, у школьников формируется система приоритетов относительно предметов в школе, некоторые из которых оказываются «лишними».

«Дети растравляют приоритеты. ОБЖ, например, каких-то бонусов в школе не даст. Но предмет сам по себе важный», — заявил педагог. Он добавил, что еще одна большая проблема – отсутствие квалифицированных специалистов в области того же ОБЖ. Как правило, его изучают только те, кто проходит дополнительную подготовку.

«Ее проводят для бывших военных или представителей МЧС. Отдельного направления в бакалавриате нет. В целом имеет смысл делать отдельные направления подготовки специалистов только по тем предметам, где у учителей большая загрузка. А так очень часто бывает, что специалиста подготовили, а он получает всего 4-5 часов в неделю. Нагрузки для педагогов не хватает, а школьникам не хватает сил на все эти предметы, даже самые интересные. Тут нужно соизмерять возможности и желания», — подчеркнул Владимир Блинов.

Единственное, что может вернуть расположение школьников к некоторым предметам, по мнению специалистов, — это кардинальные изменения в содержании программы.

«Содержание должно постоянно актуализироваться. Есть куда более интересные способы доносить до школьников информацию, чем те, что используются сейчас – по тому же ОБЖ в некоторых школах ребята проходят квесты с большим удовольствием. А вот попытки педагогов идти по старым проторенным дорожкам воспринимаются как попытка отобрать самый ценный ресурс – время», — заключил Владимир Блинов.