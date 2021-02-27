«Запреты надоели»: что в регионах думают о продаже алкоголя в праздники

В Забайкальском крае могут запретить продажу алкоголя в дни проведения массовых мероприятий. Соответствующий законопроект Региональная служба по тарифам и ценообразованию (РСТ) уже внесла в краевое заксобрание, сообщила в пятницу, 26 февраля, пресс-служба органа.

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Сейчас региональные законы запрещают розничную продажу алкоголя в местах массовых мероприятий и на прилегающих к ним территориях. Однако запрет начинает действовать за два часа до их начала и заканчивается через час после окончания. Как только время запрета истекает, продажа алкоголя кратно увеличивается, подсчитали в РСТ.

Растет и количество преступлений в праздничные дни. «Так, например, с 2017 по 2020 год отклонение показателей розничной продажи алкоголя и количества выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, 23 февраля и 8 марта в сравнении с другими днями года составляет в среднем 193% и 194% соответственно», — сообщается на сайте заксобрания Забайкальского края.

Введение подобных ограничений поддержали и в Удмуртии, занимающей одну из лидирующих позиций в рейтинге самых «пьющих» регионов, согласно данным проекта «Трезвая Россия» за 2020 год. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат, член общественного совета Удмуртии Бахруз Гумбатов:

«Наш регион занимает одно из первых мест в России по алкоголизации. И это очень странно, потому что в праздничные дни, связанные с детьми, алкоголь и так не продается. Проводятся спортивные мероприятия, все это очень развито. И все же такая статистика. Поэтому я поддерживаю инициативу о запрете на продажу алкоголя в праздничные дни – пусть люди лучше занимаются спортом и самообразованием, чем пьют. Запретить это делать совсем мы не можем, но дополнительные ограничения определенно нужны».

За введение инициативы высказались и в Бурятии, где доля смертности от алкоголя и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения – одна из самых высоких в России.

«Запрет на продажу алкоголя в праздничные дни, такие как 1 сентября и «Последний звонок», у нас прижился хорошо, и чем большее количество дней он захватит, тем будет лучше. Люди лазейки все равно найдут, но, возможно, такие ограничения хотя бы уберегут молодежь от лишних возлияний. Кому сильно надо будет, найдут, но доступность будет меньше. Я думаю, это правильно», — заявил «Газете.Ru» экс-депутат Народного хурала Бурятии Сергей Мезенин.

Рассмотреть вопрос введения такой инициативы «Газете.Ru» пообещали и в Карелии, которая также входит в пятерку самых «пьющих» регионов России. «Поручил министру экономического развития и промышленности рассмотреть этот вопрос», — заявил глава региона Артур Парфенчиков.

При этом ряд других регионов России отнесся к инициативе скептически. Например, в Калининградской области, где в 2020 году пить водку стали больше на 39%, ужесточение мер относительно ограничений торговли алкоголем пока не рассматривают, заявил «Газете.Ru» губернатор Антон Алимханов.

«У нас и так есть дни, когда продажа алкоголя запрещена – это 1 сентября, День защиты детей, например. Мы уже ограничили продажу алкоголя до 21 часа по инициативе прокуратуры, ужесточать меры не планируем. На мой взгляд, намного более действенным методом борьбы с алкоголизацией является борьба с контрафактом и нелегально произведенным алкоголем», — пояснил он свою позицию.

Не намерены вводить запреты на продажу алкоголя в праздничные дни и в Сахалинской области, которая занимает лидирующую позицию по потреблению водки в стране — на душу населения пришлось 12,4 л напитка в 2020 году. Как объяснил «Газете.Ru» заместитель председателя Сахалинской областной думы Александр Ивашов, в области уже действуют ограничения, которые и не стали панацеей от пьянства.

«В некоторые памятные даты у нас и так запрещено торговать алкоголем на региональном уровне – где-то порядка четырех дней в году. Но заигрываться с этим не стоит. Запреты – это не те меры, которыми нужно пользоваться для того, чтобы бороться с пьянством», — уточнил он.

С недоверием к необходимости запретов относятся и в Республике Коми, занимающей второе место по количеству проданного алкоголя — 10,6 л на душу населения. «Эти все запреты надоели. Мое мнение – не надо ничего уже запрещать. Кто пьет, тот и так будет это делать, того же самогона напьется. Все ведь от человека зависит», — заявил «Газете.Ru» председатель Городского общественного совета Коми Владимир Тищенко.

Тем не менее, как бы ни сопротивлялись отдельные регионы, вводить определенные запреты на продажу алкоголя все же стоит, уверены в Госдуме. Как отметил заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин подходить к вопросу нужно очень осторожно.

«Ограничение времени продаж, сокращение точек продаж, постепенное выдавливание магазинов из обычных жилых домов – это правильная стратегическая линия, но работать она может только в комплексе. Более того, предпринимать такие шаги нужно очень аккуратно, иначе все приведет к перекосу. В любом случае, основные меры должны быть направлены на снижение спроса на алкогольную продукцию. Они в нашей стране нуждаются в развитии, здесь есть над чем работать», — сказал он «Газете.Ru».

При этом производителям алкогольной продукции и ее распространителям переживать не стоит – даже в том случае, если запрет все же примут, они все равно будут продавать тот же самый объем, заверил «Газету.Ru» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

«Более того, пить от этого все равно меньше не будут – выпьют ровно столько же. В первую очередь, такие запреты неудобны людям. В принципе, задача в этом и состоит – сделать неудобно нормальному потребителю. Он, по идее, ходит в легальную розницу, которая будет закрыта. Но при этом никто не отменяет того, что нормальный потребитель все купит заранее», — уверен Вадим Дробиз.

По его словам, органам властей регионов также стоит учитывать тот факт, что подобные запреты непременно откроют дополнительную лазейку для нелегального бизнеса. «Это вряд ли будет массовым явлением, но оно обязательно будет. Возникнут дополнительные продажи через интернет, что тоже нелегальный канал. Любое ограничение всегда вызывает обратную реакцию», — заключил эксперт.