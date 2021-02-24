«Это не жизнь»: почему в Катаре массово гибнут мигранты

Более 6,5 тыс. трудовых мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре за 10 лет – с момента, когда Катар выиграл право провести Чемпионат мира по футболу 2022 года, подсчитала газета The Guardian на основе данных властей этих стран.

«Это означает, что в среднем 12 мигрантов из этих пяти стран погибают каждую неделю с тех пор, как в декабре 2010 года улицы Дохи заполонили восторженные толпы людей, праздновавших победу Катара»,

— пишет издание.

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При этом The Guardian предполагает, что официальные источники занижают число умерших, так как подготовка к турниру все еще продолжается. Кроме того, данные не включают информацию о смертях рабочих из других стран — например, Филиппин и Кении. Вместе с тем в этой статистике нет информации и о погибших в последние месяцы 2020 года.

Зарегистрированные смерти мигрантов не квалифицируются по деятельности или месту работы, но директор правозащитной организации FairSquare Projects Ник Макгихан в интервью The Guardian предположил, что большинство из них работали именно на стройках проектов Чемпионата мира.

В то же время в Катаре нет закона, разрешающего вскрытие трупов в случаях внезапной смерти, в связи с чем установить точную причину массовых смертей мигрантов невозможно. «Катару необходимо ввести такой закон», — заявила The Guardian исследовательница из американской правозащитной организации Human Rights Watch Хиба Заядин.

Тем временем юридические представители Катара замечают, что экспертиза назвала причиной всех смертей внезапные сердечные приступы. А в 2019 году Международная организация труда ООН предположила, что причиной смерти многих рабочих могло стать отсутствие отдыха в аномальная жару.

Еще в мае 2014 года министерство труда и социальных дел Катара заявило о намерениях изменить систему трудового права, а также улучшить условия работы и проживания гастарбайтеров. В частности планировалось упразднить систему, которая предполагает, что трудовые мигранты должны получать разрешение на выезд из страны у работодателя.

Эти обещания были сделаны под давлением международной общественности после сообщений СМИ о современном рабстве в Катаре и тяжелых условиях на стройках Чемпионата мира, где на тот момент скончались уже сотни рабочих.

Позже корреспондент газеты Deutsche Welle Флориан Бауэр решил узнать, произошли ли изменения, и побывал в местах проживания гастарбайтеров в Катаре. По его данным, рабочие живут в трехэтажных бараках без окон, а между домами проложены незаасфальтированные дороги. «Здесь не хочется даже работать, а представить себе жизнь в таком месте просто невозможно», — заявил журналист.

Сами мигранты рассказали ему, что в каждом таком бараке живут 300-400 человек. При этом в 20-метровых комнатах размещают по 12-16 рабочих. Туалетов в одном доме около 10 на сто человек, а в некоторых нет даже дверей.

«Это не жизнь, — рассказывал один из живущих там непальцев. — Кондиционер не работает, и это в жару выше 50°С и при 16 жильцах в одной комнате».

Мигрант также отметил, что у него и других рабочих один выходной в неделю – пятница. Зарабатывают же они 700 катарских риалов в месяц (немногим более 14 тыс. рублей, — «Газета.Ru»), что значительно ниже действующей в стране минимальной месячной оплаты труда в 900 риалов. «В первые три месяца мы вообще ничего не получали. А ведь мы заняли деньги, чтобы сюда приехать», — жаловался собеседник Deutsche Welle.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре и декабре 2022 года. К событию в стране строят семь стадионов, новый аэропорт, дороги, отели и целый новый город Лусаил на 455 тыс. человек, где и пройдет финал чемпионата.

В марте 2019 года газета The Sunday Times со ссылкой на оказавшиеся в распоряжении редакции документы писала, что власти Катара в начале 2010-х годов заключили с ФИФА контракты на общую сумму $880 млн.