Экс-главу Марий Эл отправили в колонию

Нижегородский районный суд в среду назначил 13 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн рублей бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову. Об этом сообщает ТАСС.

Маркелова признали виновным по статьям «Получение взятки в особо крупном размере», «Злоупотребление должностными полномочиями», а также «Незаконное приобретение и хранение боеприпасов». Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в течение 10 дней. Вину экс-чиновник не признал.

За время следствия на его имущество наложили арест. Под санкциями оказались квартиры и офисы в Москве и Марий Эл, драгоценности, включая антиквариат, на общую сумму более 2 млрд рублей — все перешло в доход государства.

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Гособвинитель запрашивал для бывшего губернатора 17 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн рублей. Также прокурор просил лишить Маркелова госнаград и права занимать должности на госслужбе в течение трех лет.

Леонид Маркелов возглавлял республику Марий Эл с 17 января 2001 года. В апреле 2017 года он был освобожден от должности губернатора по личному заявлению. Вскоре его задержали и арестовали по подозрению в получении взятки.

Следствие утверждало, что Маркелов через доверенное лицо, на тот момент директора телеканала «Регион 12» Наталию Кожанову получил от директора птицефабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша (объявлен в международный розыск) более 235 млн рублей за покровительство и содействие при выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

Птицефабрика получала из федерального и республиканского бюджетов крупные субсидии на оплату части процентной ставки по инвестиционным кредитам. Господдержка с декабря 2014 года по октябрь 2016 года составила около 5 млрд рублей, отмечают в СК.

Таким образом, бывшему главе Марий Эл инкриминировали получение должностной взятки в особо крупном размере. Наталию Кожанову, которая по доверенности от мачехи экс-главы Марий Эл Татьяны Маркеловой составляла договор купли-продажи акций компании и оформляла сделку, обвинили в посредничестве при передаче взятки.

Третьим обвиняемым стала бывший министр сельского хозяйства республики Ираида Долгушева. Как следовало из обвинительного заключения, по указанию Маркелова ее подчиненные на бланках марийского минсельхоза готовили для Криваша официальные справки о суммах госсубсидий, полагающихся его птицефабрике. Затем эти справки, в которые, по версии следствия, вносились недостоверные данные, предоставлялись в Россельхозбанк для получения льготных инвесткредитов.

Также Маркелову были предъявлены два обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями. Одно — по эпизоду с господдержкой птицефабрики «Акашевская», второе — в связи с наймом нескольких личных охранников, которые с 2013 по 2017 год получали зарплату из бюджета Марий Эл, будучи трудоустроенными как специалисты и консультанты секретариата.

Помимо этого экс-главу республики признали виновным по статье «О незаконном хранении припасов». В апреле 2017 года при обыске в его пятикомнатной квартире были найдены патроны от различного стрелкового оружия.

Судебный процесс над экс-чиновником начался в апреле 2019 года. На заседаниях Леонид Маркелов эмоционально высказывался о предъявленных ему обвинениях, называя их «бредом» и «бессмысленным набором слов».

Он настаивал, что не получал взятку, а птицефабрика получала госсубсидии законно, так как являлась крупным инвестором. Маркелов также подчеркивал, что не имел никакого отношения к сделке по продаже акций и фиктивной она быть не может, поскольку прошла регистрацию в Росреестре, а налоги были уплачены.

Наталия Кожанова и Ираида Долгушева заявили, что не совершали никаких преступлений: по словам бывшего директора телекомпании «Регион 12», она оформила обычную гражданскую сделку, а 235 млн рублей, которые считают взяткой, пошли на нужды компании — это было отражено в бухгалтерской отчетности.

В свою очередь Ираида Долгушева назвала корректными все подготовленные ею справки и отметила, что они никак не влияли на решение Россельхозбанка о выдаче займов птицефабрике.

В итоге Долгушевой суд назначил три года колонии общего режима, Кожановой — восемь лет колонии общего режима.