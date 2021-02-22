Мороз в Техасе, беспорядки в Испании, конференция в Мюнхене без России: о чем пишут телеграм-каналы

Начнем с того, что поразило многих в России на этой неделе… С холодов в Техасе.

Там рекордные снегопады и заморозки вывели из строя ветрогенераторы, которые производят четверть всей электроэнергии штата. В результате техасские города погрузились во тьму и холод: в одном только Хьюстоне без света и тепла остались 1,2 млн человек. При этом в штате до сих пор действуют жесткие коронавирусные ограничения, вынуждая жителей сидеть дома и затрудняя передвижение между районами.

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«По ночам замерзающие во тьме жители Хьюстона любуются шикарной иллюминацией делового центра. Из-за пандемии и погодного коллапса небоскребы пустуют, но исправно освещаются. После многочисленных жалоб «капитаны бизнеса» сжалились и отключили освещение.

На этом фоне особенно беспомощно выглядят действия властей. Мэр Хьюстона демократ Сильвестр Тёрнер обвинил в происходящем власти штата и энергетическую компанию ERCOT. Также Тёрнер призвал жителей отказаться от использования воды, так как трубы замерзают и лопаются («не стоит привыкать к воде, она поработит вас»). Губернатор республиканец Грэг Эббот, в свою очередь, как ни в чем не бывало поздравляет жителей штата с днюхой Джорджа Вашингтона.

При этом в штате так и не создано никакого чрезвычайного антикризисного центра, куда бы входили муниципальные и федеральные чиновники, спасатели, силовики, электрики и тд. Вся «кооперация» сводится к вялым ссорам в твиттере. Каждый сам за себя», — пишет ИА «Стекломой».

В Испании же, судя по всему, напротив, слишком жарко.

«Там продолжаются беспорядки, участники которых требуют освобождения рэпера Пабло Хаселя. Особенно буйствуют в Каталонии - причем и полиция, и демонстранты. Полиция с протестующими особо не церемонится. В ответ демонстранты не только жгут автомобили и контейнеры для мусора, но также бьют витрины и грабят магазины.

Рэпера приговорили к девяти месяцам тюрьмы из-за экстремистского содержания текстов его песен. Самобытному исполнителю в тюрьму не хотелось, а потому он заперся в здании Университета Лериды, откуда был извлечен полицией. После чего и начались беспорядки. Евросоюз обратил внимание на произошедшее, дежурно заявив о праве на мирный протест и пожелание испанским властям таковое право обеспечить (а там как получится)», — описывает ситуацию «Доктор прописал».

Продолжают удивляться в России и происходящему на Украине.

Там совбез ввел санкции в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Дискриминационные меры также ввели в отношении его жены, пяти граждан России и 19 юрлиц. По словам секретаря Совбеза Алексея Данилова, санкции вызваны подозрением в замешанности данных лиц и структур в финансировании терроризма.

«Команда нынешнего президента Украины Владимира Зеленского продолжает планомерный разгром набирающей популярность оппозиции. Речь, конечно, об идеологически неправильной оппозиции – ту же «Европейскую солидарность» экс-президента Петра Порошенко никто не трогает, несмотря на ранее звучавшие угрозы отдать его самого под суд.

Причина подобных действий понятна: Зеленский и его партия, продолжающие политику Порошенко, теряют популярность, и в дальнейшем им на смену могла бы прийти ОПЗЖ. А она могла бы и конфликт на Донбассе прекратить, и отношения с Россией улучшить. Но Зеленский уже приложил слишком много сил для обострения отношений с Россией, поэтому и был дан зеленый свет на силовую зачистку ОПЗЖ», — считает «Мейстер».

Также на прошедшей неделе состоялась Мюнхенская конференция по безопасности.

Россию не позвали на мероприятие впервые с 1995 года, замечает РИАN.

«Зато Джо Байден успел там заявить, что США не дадут в обиду Европу и не оставят ЕС наедине с угрозами со стороны Китая и России, которые «хотят подорвать трансатлантическое единство и решимость». На конференции почему-то не говорили о том, как граждане отдельных стран Евросоюза устали быть зависимыми и от ЕС, и уж тем более от США. Не байденовская повестка», — констатирует телеграм-канал.

Тем временем, у Вашингтона, грозившего не допустить реализацию проекта «Северный поток-2», очевидно, наступила стадия принятия, делает вывод «Адекват».

Очередной пакет санкций оказался символическим: портить отношения с Германией гегемон не готов, поэтому достройка становится вопросом времени.

«Вспоминаем по этому случаю что? — задается вопросом канал. — Вспоминаем, как считанные дни назад руководитель конкурирующей организации «Нафтогаз» говорил человеческим голосом: «для наших граждан это вопрос жизни и смерти». Безо всякого принуждения говорил, никто за язык не тянул, просто очень хотелось, чтобы паны прониклись и пожалели. Препятствие, кто бы только подумать мог, для панов оказалось невелико».

Ну и в заключении неожиданно оптимистическая статистика от «Антискрепы».

«Число заведений общепита, которые сами или с помощью внешних сервисов начали доставлять готовые блюда, за 2020 г. выросло на 123%, — пишет Никита Кричевский. — В январе в городах-миллионниках количество заведений общепита с доставкой еды составило 20 161 — в 2,2 раза больше, чем на начало прошлого года»

«Пока одни плачутся, как им плохо и почему им никто не помогает, другие не только выживают, но даже увеличивают обороты, — делает вывод профессор. — Что до классического посещения рестораций, никто никому не запрещает уже много месяцев. Да и народу в них сейчас меньше. Хотя одно другому не мешает: можно и плакаться, и развиваться».

На этом все!

До следующей недели...