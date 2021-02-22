«Затянувшийся пост»: как пандемия разоряет Ватикан

Ватикан столкнется с дефицитом финансов в 2021 году из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно бюджету на текущий год, который уже одобрил Папа Франциск и Совет по экономике, курирующий финансы Ватикана, траты Церкви превысят доходы как минимум на €49,7 млн.

Ранее покрывать дефицит доходов в бюджете помогала деятельность инфраструктуры города-государства и взносы верующих. Однако в 2020 году операционная выручка Ватикана упала на 21% — отчасти потому, что музеи Ватикана, которые ежегодно приносят около €100 млн, не работали значительную часть года. За двенадцать месяцев их посетили всего 1,3 млн человек, тогда как обычно это число достигает 7 млн.

За время пандемии существенно сократились и взносы в ватиканский фонд Peter`s Pence (Денарий Святого Петра) – ежегодно туда поступают пожертвования от католиков из разных стран. В 2020 году кампанию по сбору отложили на три месяца по решению Папы Франциска, однако за это время ситуация не успела стабилизироваться, и размер поступлений все равно оказался ощутимо меньше привычных $50-65 млн.

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Необходимость урезать свои расходы на фоне грядущего дефицита Ватикан осознал еще в мае 2020 года. Тогда же прошло экстренное совещание высшего руководства города-государства, на котором было принято решение заморозить наем персонала, а также запретить сверхурочные выплаты, поездки и крупные мероприятия.

Кроме того, в ответ на пандемию Папа Франциск вдвое снизил арендную плату за недвижимость, которой владеет Святой Престол и от которой зависит около трети его доходов. В Италии это 2,4 тыс. квартир и 600 офисов и магазинов, которые принесли Ватикану €99 млн ($119,9 млн) в 2019 году.

При этом ожидать, что тяжелая финансовая ситуация Ватикана значительно изменится в ближайшее время не приходится, уверены в Папском совете по содействию христианскому единству, так как пандемия заставила людей усомниться в существовании бога.

«Ужасные страдания и смерть такого большого количества людей с гораздо большей силой поднимают вопрос о существовании Бога, нежели любые теории философии просвещения», — подчеркивал глава совета кардинал Курт Кох.



Кроме того, коронавирус изменил и ход церковной жизни, ограничив возможности клириков совершать богослужения. В связи с этим после отмены ограничений прихожане могут не вернуться в храмы, уверен кардинал. Он также сравнил пандемию с «затянувшимся Великим постом», который продолжает поражать многих людей.

Похожее мнение ранее также высказал новый глава Секретариата Ватикана по экономике отец Хуан Антонио Герреро. По его словам, даже после окончательного открытия инфраструктуры города-государства усиленные меры безопасности, требования социального дистанцирования, новые санитарные правила и ожидаемый дефицит международных туристов на долгие годы подорвут продажи билетов и сувениров.

«У нас определенно впереди трудные годы», — заявил он.

В целом коронавирус довольно сильно изменил уклад жизни в Ватикане. Все публичные мессы были приостановлены в марте 2020 года и возобновились только в мае того же года. За это время церкви пришлось перестроиться на новый формат работы – например, 27 марта Папа Франциск молился о благополучии всего мира с пустой площади Святого Петра, в то время как трансляция происходящего была доступна в любой точке мира.

Начиная с 8 марта 2020-го, когда в Ватикане прекратились все публичные мессы и коллективные аудиенции. Франциск начал проводить их в стриминге, портал Vatican News ежедневно транслировал утренние молитвы Папы Римского, обычно проходившие в частном порядке.

Даже грехи верующим отпускались онлайн. Так, апостольская пенитенциария католического Святого престола в марте 2020 года издала декрет о предоставлении верующим во время пандемии коронавируса специальных индульгенций — отпущения временной кары за грехи, за которые те уже покаялись в ходе исповедей.

Для этого заболевшим верующим необходимо было, находясь в больнице или в самоизоляции, как минимум регулярно читать Символ веры и Отче наш. Специальная индульгенция распространялась и на тех, кто помогает заболевшим, несмотря на риск заразиться самим, — на медиков и членов семей.

«Сейчас каждый день для человечества, которому угрожает невидимая и коварная болезнь, — а она успела стать большой частью нашей жизни, — охвачен тревожными страхами, новыми неопределенностями и особенно распространенными физическими и моральными страданиями <..> Все, кто страдает из-за COVID-19, именно в тайне этого страдания могут заново открыть для себя же искупительное страдание Христа», — указывалось в пресс-релизе ватиканской пресс-службы.

Музеи Ватикана, из-за закрытия которых так сильно пострадал бюджет города-государства, испытали сильное облегчение от перемены формата работы. По словам местного гида Ливии Галанте, в допандемийное время ее обязанности напоминали ад.

«До COVID-19 музей испытывал то, что Всемирная туристская организация называет «сверхтуризмом» — переполненность, которая чрезмерно негативно влияет на качестве впечатлений туристов. В 2019 году летом у нас каждый день кто-то падал в обморок из-за нехватки воздуха и панических атак, возникающих в толпе», — рассказывала Галанте порталу Religion News Service.

В связи с тем, что сейчас в музеях действуют строгие ограничения, туристов стало в разы меньше. «Посетители могут остановиться и полюбоваться красотой недавно отреставрированных комнат Рафаэля и потрясающим потолком Сикстинской капеллы. Мы будто возвращаем себе право на личное пространство», — заявила гид.

Тем не менее, рассчитывать на то, что изменения останутся в долгосрочной перспективе не приходится, уверена Ливия Галанте. «Для Ватикана мы словно большая копилка. Возобновление работы музеев в полную мощность — лишь вопрос времени», — заключила она.