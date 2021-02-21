«Романтизируют смерть»: как связаны аниме и суициды подростков

В начале февраля 2021 года в российских СМИ появился целый ряд сообщений о случаях суицида среди подростков. Так, 14 февраля трагедия случилась с десятилетней девочкой в городе Колпино Ленинградской области.

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По предварительной версии следствия, причиной смерти стало самоубийство. Тело девочки нашли на детской площадке спустя около двух часов после ее ухода из дома — она вышла без верхней одежды. СМИ выяснили, что накануне трагедии никаких ссор в семье школьницы не было, вечер она провела за игрой в лото. При этом ребенок как будто подгонял маму скорее лечь спать, передавал сайт kp.ru.

Оказалось, что девочка увлекалась изучением английского языка и японской культуры. Как уточнили СМИ в правоохранительных органах, речь идет об известном аниме «Тетрадь смерти».

11 февраля три московских 13-летних школьницы попытались совершить групповой суицид в квартире на Перовском шоссе. Полицию вызвал сосед, обративший внимание на странное состояние одной из девочек, вышедшей на балкон. Дверь «скорой» и полиции открыл пятилетний брат одной из них. Подростков увезли в реанимацию.

Поначалу предполагалось, что совершить попытку самоубийства девочки пытались на так называемой «вписке». Однако позже выяснилось, что московские школьницы также были фанатками аниме. По словам родителей, девочки долгое время увлекались японскими мультфильмам, а одна из девочек любила рисовать героев этих картин, передавало РИА «Новости».

Незадолго до этого, 9 февраля, в Самаре две 12-летние шестиклассницы покончили с собой. Как передавал источник Telegram-канала Life Shot, следователи предполагают, что причиной случившегося могло стать участие школьниц в одной из групп в соцсети.

Родители погибших шестиклассниц рассказали полицейским, что девочки состояли в некой группе в соцсетях, «связанной с Гарри Поттером». Там им давались какие-то задания. Но, по мнению взрослых, они были безобидными, поэтому значения увлечению дочерей они не придавали.

Перед трагедией одна из школьниц прислала маме сообщение, где написала, что она ее очень любит, и попросила забрать свои вещи «с 17-го этажа». Известно, что девочки были отличницами, участвовали в олимпиадах. Обе жили в достатке, доход каждой семьи — 100–150 тысяч рублей в месяц.

В середине декабря 2020 года прокуратура Петербурга инициировала процесс по запрету японских культовых комиксов «Тетрадь смерти», которые, согласно опросу 2007 года министерства культуры Японии, занимают 10-е место среди лучших манги всех времен, напомнил сайт 78.ru. В суд даже поступило заявление от ведомства.

«Тетрадь смерти» — о том, как богу смерти стало скучно. Аниме с летающими частями тела, физическим и психическим насилием, нетрадиционными сексуальными отношениями, сценами, демонстрирующими в натуралистическом виде гибель людей», — так описывался комикс в иске ведомства. В итоге 20 января Колпинский районный суд запретил распространение аниме «Тетрадь смерти» и «Токийский гуль».

При этом аниме «Тетрадь смерти» уже требовали запретить активисты на Урале в 2013 году. Тогда в Екатеринбурге нашли тело школьницы с травмами, расследовалось дело о доведении до самоубийства. В ее вещах обнаружили этот комикс.

Психиатры, однако, уверены, что подобные мультфильмы стать причиной суицидальных мыслей не могут, хотя и «романтизируют смерть».

Они выступают триггером среди глобальной психологической проблемы у ребенка, пояснила «Газете.Ru» клинический психолог Инна Попова.

«Родителям проще всего заявить, что во всем виноваты аниме, игры или интернет, чем искать корень проблемы. Ведь мультфильмы в которых говорится о смерти, как о чем-то хорошем, не призывают убить себя. Если так происходит, значит ребенку изначально было психологически некомфортно в той среде, в которой он проживает», — объясняет Инна Попова.

С ней согласилась и детский суицидолог Лариса Кириленко. По ее словам, особенно подвержены манипуляциям через аниме дети с проблемами в семье или школе — они зачастую ассоциируют себя с кем-то из героев и копируют их поведение, считая его правильным.

«По моему опыту, таким детям достаточно несколько консультаций или общения с психологом, чтобы пресечь подобные мысли. Иногда достаточно просто поговорить самим, ведь дети боятся быть непонятыми», — отмечает специалист.

Кроме того, в подростковом возрасте, объясняет Попова, не сформировано точное понимание необратимости смерти — дети не сталкиваются с умирающими или усопшими, поскольку родители всячески стараются оградить их от этого. «Современное поколение достаточно нежное, детей не водят прощаться с умершими, не объясняют, что смерть это конец. Вернуться не получится к жизни. Эти факторы облегчают принятие решения о суициде», — разъясняет психолог.

Кириленко подчеркивает, что за то, что происходит с детьми, ответственны их родители. Взрослым необходимо выстраивать отношения с подростками как с равными, давать им возможность довериться и открыться, отмечает она.

«Ненавязчиво узнавать о его увлечениях, друзьях и желаниях. То есть сделать так, чтобы у ребенка было желание самому рассказать, если есть проблемы. Также жизненно необходимо разъяснять им вопросы о смерти, то есть последствия, которые могут их ждать», — заключила Попова.