«Испугалась и уехала»: антикоррупционер обвинил соседку в наезде на сына

11-летний сын руководителя «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина попал под колеса автомобиля Maserati во время прогулки по подмосковному поселку Горки-2. При этом соседка семьи Сабина Ферулева, находившаяся за рулем, уехала с места аварии, оставив мальчика лежать на земле, рассказал «Газете.Ru» сам Бородин.

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ДТП якобы произошло вечером 18 февраля — медики уже отпустили ребенка домой, наложив ему гипс. «Нам предложили — либо оставаться в больнице, либо гипс. Мы выбрали второе», — уточнил активист. Он добавил, что подросток ехал в травмпункт в шоковом состоянии. Врачи диагностировали школьнику перелом и синдром кратковременного сдавления стопы.

По словам Виталия Бородина, в тот вечер его сын отправился на прогулку с другом. Подростки шли по улице, когда перед ними появилась иномарка. Ребенок попытался отойти в сторону, но наткнулся на сугроб и упал.

«Она же проехала по нему полностью — и передним, и задним колесом. Машину осмотрели — она была грязная, и на ней остались следы, свидетельствующие об этом. Она просто целенаправленно проехалась по ребенку»,

— заметил глава ФПБК.

По его данным, после этого женщина как ни в чем не бывало заехала на свой участок и закрыла ворота. «Друг сына успел запрыгнуть на тротуар, а так она бы и его передавила. Мальчик потом подошел к ней, попытался объяснить ситуацию, что она сбила ребенка и он там лежит, но она не хотела слушать, просто скрылась дома», — рассказал Бородин.

Побыв некоторое время дома, женщина снова уехала, сообщил собеседник «Газеты.Ru». «Мне кажется, что она заехала домой, чтобы поудалять видеозаписи с камеры, но у нее не получилось, она испугалась и уехала. Может, посоветоваться с кем-то», — отметил Бородин, пояснив, что сейчас соседка живет одна, так как ее муж — крупный бизнесмен — находится в СИЗО по делу о мошенничестве.

В итоге к месту аварии женщину привели уже правоохранители. Как добавил Бородин, сначала она заявила полиции, что ребенок и его друг закидывали ее машину снежками, били руками по стеклам, а про аварию мальчик все придумал. «Ей никто не поверил, посмотрели камеры, после чего она призналась, что совершила наезд, но начала утверждать, что самого мальчика под колесами не видела», — сказал антикоррупционер.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области телеканалу «360» сообщили, что факт аварии был зафиксирован правоохранителями. «11-летний ребенок получил телесные повреждения», — сообщили в ведомстве.

«Уже сделали судмедэкспертизу. И я думаю, что последствия для водителя будут не очень хорошие, она ответит за преступление», — заметил активист.

В то же время сама Сабина Ферулева уверяет, что вину не признавала. Историю про наезд на ребенка она назвала «фантазией Бородина». «Никакого ДТП не было. Я предполагаю, что это искусственно созданный конфликт. С какой целью, мне пока непонятно. Виталий, насколько мне известно, медийный человек. Возможно, ему нужен был сюжет для статьи», — сказала она «Газете.Ru».

Ферулева подчеркнула, что это далеко не первая конфликтная ситуация, созданная семьей Бородина. «Ранее ребенок неоднократно бросал камни в мою машину», — вспомнила она. О встречном иске о клевете женщина пока не задумывалась: «Это будут решать мои адвокаты».

Между тем Бородин утверждает, что Сабина Ферулева неоднократно совершала ДТП. «У нее машина вся битая, потертая, раза три-четыре она точно проходит по базе ДТП как виновник. Уверен, что ее лишат водительских прав», — сообщил активист.

Как выяснила «Газета.Ru», за три года у женщины действительно накопилось несколько штрафов на общую сумму в 340 тыс. рублей, 100 тыс. из которых до сих пор не погашены.