«Никакой сезонности нет»: какой будет ситуация с COVID-19 в России

Негативное влияние на статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией может оказать весеннее потепление. Об этом в интервью радио Sputnik заявил вирусолог Центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

«Когда наступит потепление, контакты должны увеличиться, люди просто будут больше гулять, ходить, перемещаться. Социальная активность может увеличиться, и это может увеличить число заболевших», — полагает специалист.

При этом сезонный фактор существенной роли в динамике распространения инфекции не играет. В качестве примера Бутенко привел Индию и Бразилию — тропические страны, где постоянно держится высокая температура и «никакой сезонности нет».

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Он добавил, что хотя сейчас в России прирост заболевших COVID-19 снижается, говорить о стабилизации ситуации преждевременно. Резко измениться положение дел может, «когда в совокупности число иммунных лиц достигнет 60-70%», подчеркнул вирусолог.

При этом 17 февраля заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заметила, что Россия может вернуться к минимальным значениям заражения коронавирусом к лету.

«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — сказала она.

При этом эпидемиолог не исключила, что после зимнего спада заболеваемость коронавирусом может снова вырасти, однако весной число заражений будет меньше, чем осенью. По ее словам, коронавирус в итоге может стать сезонной инфекцией, которая более активно распространяется в условиях высокой влажности и невысокой плюсовой температуры.

В апреле заболеваемость коронавирусной инфекцией возрастет в любом случае, считает инфекционист, вакцинолог и кандидат медицинских наук Евгений Тимаков. Вопрос только в том, будет ли рост серьезным.

Преждевременный отказ от базовых антикоронавирусных ограничений может серьезно увеличить заболеваемость, добавил Тимаков.

«Сейчас будет конец зимы. Снизится иммунитет всего населения. Начнутся весенние ОРВИ, весенний авитаминоз, определенное депрессивное состояние, связанное и с ограничительными мероприятиями, и с экономической ситуацией, плюс отсутствие солнца. Иммунитет снизится, люди будут больше подвержены заболеванию», — пояснил эксперт в беседе с РИА «Новости».

6 февраля эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян сообщил, что третья волна заболеваемости коронавирусом в России может случиться в апреле. Как отметил эксперт, ее пик будет слабее, чем у двух предыдущих, поскольку «существенная часть населения уже переболела».

Тавадян также указал на возможность нивелировать третью волну, если порядка 70% населения будут привиты от COVID-19.

Напомним, что с января в России идет массовая вакцинация граждан от коронавируса. Привиться можно в поликлиниках и специальных центрах вакцинации, предварительно записавшись онлайн или по телефону. К концу января число новых случаев заражения коронавирусом сократилось, часть ограничительных мер была снята. Однако по-прежнему необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.